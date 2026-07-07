Antonio Sanguino pidió a la Procuraduría y la Contraloría intervenir en empalme del gobierno: “Conocen de primera mano la gestión”

Antonio Sanguino ya canceló el empalme con el equipo liderado por José Manuel Restrepo - crédito Ministerio del Trabajo/Colprensa

En medio de los nuevos roces entre el Gobierno nacional y el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella ―que terminó por suspender el empalme con los designados por Gustavo Petro―, el Ministerio de Trabajo anunció la cancelación total de los encuentros programados.

A través de un comunicado, el jefe de la cartera, Antonio Sanguino, explicó que el ministerio ya dio estricto cumplimiento a la orden entregada por Germán Ávila en la mañana del martes 7 de julio de suspender todo trabajo de empalme.

“Por instrucción del ministro de Hacienda y jefe del proceso de empalme, Germán Ávila, encargado por nuestro presidente Gustavo Petro, me permito informar a las trabajadoras, los trabajadores, los empresarios y al país en general la suspensión de la mesa de empalme del sector Trabajo”, señaló el ministro en su cuenta de X.

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Este freno en las reuniones de transición se justifica, según Sanguino, por la ruptura de las condiciones mínimas de respeto institucional. El funcionario denunció que las recientes intervenciones de integrantes del comité de empalme del gobierno entrante y del llamado fuego amigo, especialmente de Carlos Alonso Lucio, han derivado en fuertes ataques hacia el presidente Gustavo Petro.

El Gobierno nacional pidió la intervención de la Procuraduría y la Contraloría para supervisar el empalme y garantizar transparencia, confianza institucional y escrutinio ciudadano - crédito X

“Las recientes declaraciones de integrantes del comité de empalme del gobierno entrante, las acusaciones sobre supuestas extradiciones, los ataques personales, las calumnias, las amenazas y las insolencias, en particular las de Carlos Alonso Lucio, frente a las cuales ya fue radicada una denuncia penal, rompieron las condiciones mínimas de respeto institucional. El empalme no será un juicio, ni una tribuna política, ni la suplantación de las funciones de los organismos de control”, señaló el ministro.

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La interrupción de la mesa de trabajo ocurre después de reiterados señalamientos por parte del equipo del presidente entrante, que, a juicio del Gobierno actual, buscan transformar el empalme en un “juicio político” y suplantar las funciones que corresponden a los organismos de control. Sanguino remarcó que la transición debe realizarse bajo las normas de la Ley 951 de 2005, priorizando la institucionalidad, la legalidad y el respeto a la democracia.

Solicitud de intervención de entes de control en el empalme

El ministro hizo un llamado formal a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que supervisen el proceso. Argumentó que estos entes “conocen de primera mano la gestión de estos cuatro años” y pueden garantizar transparencia y confianza institucional. El ministro Sanguino aseguró que existe disposición total para entregar la información pública y facilitar el escrutinio ciudadano.

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“Hemos solicitado formalmente el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y del procurador general, Gregorio Eljach, como garantía adicional de transparencia y confianza institucional, con plena disposición de colaborar, entregar toda la información pública y permitir el escrutinio ciudadano”, señaló Sanguino.

Asimismo, el ministro aseguró que su participación daría mayores garantías a los ciudadanos de las gestiones del Gobierno y de la información que pueda salir a la opinión pública.

Antonio Sanguino afirmó que la mesa de empalme del sector Trabajo se suspendió por instrucción de Germán Ávila, ministro de Hacienda y jefe del proceso de empalme - crédito X

“Tanto la Procuraduría como la Contraloría General de la República conocen de primera mano la gestión de estos cuatro años y saben que este Gobierno no tiene nada que ocultar”, concluyó.

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La Contraloría respondió por suspención del empalme

No pasó mucho tiempo de la petición del Gobierno nacional y del vicepresidente electo José Manuel Restrepo para que la Contraloría General de la República mostrara su preocupación ante la cancelación de las reuniones programadas para hacer la transición de gobiernos.

De hecho, en la mañana del mismo martes 7 de julio el contralor (e) Carlos Silgado salió a infomar que se dispondrá de un experimentado equipo para adelantar las inspecciones necesarias en todos los sectores del empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

“Anuncio que por petición del señor vicepresidente electo, doctor José Manuel Restrepo Abondano, mañana la Contraloría General de la República instalará una mesa técnica a las tres de la tarde en nuestra institución, con la presencia del señor vicepresidente y con la presencia de todos nuestros delegados. He dado la orden perentoria a todos los delegados de la Contraloría General de la República que preparen la elaboración de diagnósticos sectoriales que recojan el estado de arte de cada sector, la descripción de sus principales componentes institucionales, el análisis de indicadores relevantes, el estado de las políticas públicas, los riesgos que hemos identificado, las problemáticas actuales y coyunturales, el top de entidades vigiladas y las advertencias emitidas por nuestro órgano de control”, señaló el contralor.

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