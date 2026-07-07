Colombia

Estos son los bancos que cambiarán su horario de servicio este martes 7 de julio por el partido Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026

La Superintendencia Financiera explicó que las entidades bancarias deben comunicar oportunamente las modificaciones en sus horarios

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Los cambios aplican solo a las oficinas físicas y solo por esta fecha - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los cambios aplican solo a las oficinas físicas y solo por esta fecha - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por el partido de la selección Colombia ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, varios bancos en el país cerrarán su atención presencial este martes 7 de julio de 2026, a las 2:30 p. m., antes del encuentro programado a las 3:00 p. m.

Los cambios aplican solo a las oficinas físicas y solo por esta fecha. Las entidades indicaron que los canales digitales, cajeros automáticos y redes de corresponsales seguirán operando con normalidad para transacciones como retiros, pagos, transferencias y consultas.

Bancolombia informó que sus 562 sucursales atenderán en jornada continua de 08:00 a.m. a 2:30 p.m. “La medida busca permitir que sus más de 12.500 colaboradores vivan el encuentro deportivo”, explicó.

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La entidad financiera más grande del país señaló que las operaciones podrán realizarse por cajeros automáticos, la App Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas y Negocios y en más de 28.000 corresponsales bancarios.

Usuarios de Bancolombia no podrán acceder a algunos servicios digitales durante las madrugadas programadas por mantenimiento en abril- crédito VisualesIA/Bancolombia
La entidad financiera más grande del país señaló que las operaciones podrán realizarse por cajeros automáticos - crédito VisualesIA/Bancolombia

“Todos los demás canales estarán disponibles sin novedad: la app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, la app Negocios y la Sucursal Virtual Negocios, los cajeros automáticos, así como los más de 28.000 corresponsales bancarios a nivel nacional, en los que se puede sacar plata, pagar facturas”, detalló la entidad en un comunicado.

Banco Popular señaló que sus cajeros automáticos, canales digitales, Línea Verde y la red de corresponsales bancarios continuarán operando con normalidad. Banco Caja Social también confirmó que todas sus oficinas funcionarán en jornada continua hasta las 2:30 p.m., mientras sus canales alternos seguirán disponibles para transacciones.

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“Los canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios estarán disponibles con normalidad para realizar tus transacciones”, detalló en el comunicado la entidad.

De igual manera, AV Villas explicó que el cambio también inculiur a las oficinas que normalmente suspenden la atención al mediodía, las cuales trabajarán de forma continua hasta la hora establecida para el cierre. “El horario de atención hoy en las oficinas de AV Villas será hasta las 2:30 p. m. por el partido. Están a disposición los canales electrónicos”, informó la entidad financiera.

Banco AV Villas al igual que otras entidades pertenecientes al Grupo Aval, cambiaron su horario de atención - crédito Luisa González/Reuters
Banco AV Villas al igual que otras entidades pertenecientes al Grupo Aval, cambiaron su horario de atención - crédito Luisa González/Reuters

La misma decisión fue adquirida por el Banco de Bogotá, que, al ser del Grupo Aval, funcionará con el mismo horario que Banco Popular, Banco Caja Social, entre otras entidades del conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

BBVA anunció la misma hora de cierre para sus oficinas comerciales y de Banca Empresas e Instituciones. La entidad agregó que las sucursales que habitualmente cierran a las 11:30 a. m. y hacen pausa al mediodía atenderán de forma continua hasta las 2:30 p. m. para mantener el servicio durante el día.

Así mismo, Davivienda también adoptó una medida similar. La entidad informó que este martes 7 de julio sus oficinas atenderán al público entre las 9:00 a.m. y las 2:30 p.m., con motivo del partido de la Selección Colombia frente a Suiza. El banco indicó que las sucursales retomarán su horario habitual el miércoles 8 de julio de 2026. La entidad aclaró que este ajuste solo cobija a las oficinas físicas. Es decir, quienes necesiten realizar operaciones bancarias después de las 2:30 p.m. podrán hacerlo mediante los diferentes canales digitales y alternativos.

Davivienda también adoptó una medida similar. La entidad informó que este martes 7 de julio sus oficinas atenderán al público entre las 9:00 a.m. y las 2:30 p.m. - crédito Davivienda
Davivienda también adoptó una medida similar. La entidad informó que este martes 7 de julio sus oficinas atenderán al público entre las 9:00 a.m. y las 2:30 p.m. - crédito Davivienda

Sobre los cambios de horario, la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) los bancos están en la obligación de notificar de forma clara y oportuna a sus usuarios cambios en el horario. La recomendación del supervisor financiero es verificar directamente con cada banco el horario de la oficina antes de desplazarse o, si es posible, hacer los trámites por medios digitales, que no tendrán interrupciones durante el encuentro.

“Los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros, las compañías de seguros y de reaseguros, y los intermediarios de seguros y de reaseguros podrán definir libremente los horarios de prestación de servicio al público. Es de aclarar que los horarios no tendrán que estar necesariamente unificados entre los diferentes establecimientos de crédito de una misma localidad. En todo caso, cualquier modificación a los horarios actuales o futuros deberá ser comunicada a esta Superintendencia con una antelación no inferior a diez (10) días hábiles”.

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