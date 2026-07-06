Colombia vs Suiza: hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026

En la imagen aparecen los capitanes de las selecciones que se medirán en el Estadio de Vancouver, el próximo martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. James Rodríguez y Granit Xhaka, respectivamente - crédito Reuters

La selección Colombia venció 1-0 a Ghana y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo jugará ante Suiza el martes 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el BC Place de Vancouver, Canadá.

El siguiente desafío de La Tricolor será el equipo europeo, al que Colombia no enfrentaba en una Copa del Mundo desde hace 32 años. El encuentro se disputará en el BC Place de Vancouver, un escenario que se destaca por su infraestructura tecnológica, siendo uno de los estadios más modernos del torneo.

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El ganador asegurará un lugar entre los ocho mejores del certamen, una instancia que la selección sudamericana alcanzó por primera vez en Brasil 2014, mientras que el conjunto helvético lo logró en tres ocasiones, aunque la última vez fue durante el Mundial de 1954, edición en la que Suiza fue anfitriona y el formato era distinto.

¿Dónde ver el partido de octavos de final?

La transmisión en Colombia estará a cargo de Caracol Televisión y el Canal RCN, disponibles en todos los sistemas de cable y en la señal de televisión digital terrestre. Además, DSports ofrecerá el partido en su programación regular y en alta definición, como parte de la cobertura total de los 104 encuentros de la Copa Mundial.

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El duelo entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026 se disputará en una llave de eliminación directa por el pase a cuartos de final - crédito Reuters/Jay Biggerstaff

Los aficionados también podrán seguir el compromiso en línea. Las plataformas digitales de Caracol, RCN, DirecTV y Disney+ contarán con la señal en vivo, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo conectado.

Historial con Suiza

El único encuentro entre Colombia y Suiza en una Copa del Mundo se produjo durante el Mundial de 1994, celebrado en Estados Unidos. En esa ocasión, el equipo sudamericano se impuso por 2-0 en el Stanford Stadium de Palo Alto, con goles de Hermán “Carepa” Gaviria y Harold Lozano.

Ambas selecciones llegaban con realidades distintas a ese partido. Colombia, dirigida por Francisco Maturana, ya no tenía chances de avanzar tras caer en sus dos primeros compromisos frente a Rumania y Estados Unidos. Por su parte, Suiza lideraba el grupo luego de empatar con los anfitriones y vencer con contundencia a los rumanos.

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La selección colombiana arrastraba un escenario complicado a nivel interno. Días antes del partido decisivo con Estados Unidos, el cuerpo técnico recibió amenazas contra la familia del jugador Gabriel Jaime “Barrabás” Gómez si este era alineado. Ante el temor por la seguridad de sus seres queridos, Maturana optó por dejarlo fuera del once inicial y dio paso a Hermán Gaviria.

Colombia volverá a enfrentar a Suiza en una Copa del Mundo después de 32 años - crédito archivo.

En el duelo ante Suiza, la Tricolor presentó algunas variantes. Alexis Mendoza ingresó en la defensa en reemplazo de Luis Carlos Perea, y en el ataque repitieron Adolfo Valencia y Faustino Asprilla. El primer gol llegó al final de la primera parte con un cabezazo de Gaviria; el segundo, obra de Lozano, se produjo en el complemento.

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La victoria no alteró el destino de Colombia, que se despidió del torneo en la fase de grupos. Suiza, que necesitaba un mejor resultado para asegurar el primer puesto, quedó relegada al segundo lugar y posteriormente fue eliminada en octavos de final por España.

Ese partido quedó marcado por ser el último que disputó Andrés Escobar con la camiseta nacional. Ocho días después, el defensor fue asesinado en Medellín, un hecho que conmocionó al país y al mundo del fútbol.

El antecedente más reciente entre Colombia y Suiza se remonta a un amistoso disputado en 2007, encuentro en el que la selección sudamericana se impuso 3-1 gracias a los tantos de Edixon Perea, Jhon Viáfara y Andrés Chitiva. Con un desempeño idéntico en el torneo actual, ambos equipos acumulan tres triunfos y un empate en sus primeros cuatro partidos.

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La serie entre Colombia y Suiza tendrá carácter eliminatorio: solo uno de los equipos logrará el pase a cuartos de final. La expectativa crece ante la posibilidad de que la Tricolor iguale o supere su mejor actuación histórica en los mundiales.