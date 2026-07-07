Colombia

Ministro designado de Abelardo de la Espriella plantea volver al servicio activo antes de llegar a la cartera de Defensa

La eventual reincorporación del general retirado Jorge Mora implicaría ajustes en la jerarquía de las Fuerzas Militares

Guardar
Google icon
El eventual regreso de Jorge Mora al servicio activo abriría una reestructuración en la línea de mando de las Fuerzas Militares- crédito Captura de Pantalla X
El eventual regreso de Jorge Mora al servicio activo abriría una reestructuración en la línea de mando de las Fuerzas Militares- crédito Captura de Pantalla X

El general en retiro Jorge Eduardo Mora López volvería al servicio activo antes de asumir el Ministerio de Defensa, una posibilidad que él mismo calificó como alta.

El ministro designado reconoció que su reintegro, junto al de otros oficiales, abriría la puerta a una profunda reestructuración en la línea de mando de las Fuerzas Militares. Además, afirmó que ya se evalúan hojas de vida de generales, coroneles y tenientes coroneles que dejaron la institución en los últimos años, con el objetivo de reincorporar personal clave en áreas estratégicas.

“Estamos en un estudio de hojas de vida de algunos generales, coroneles, tenientes coroneles que injustamente fueron retirados por este gobierno, y es gente valiosa que necesitamos en estos momentos críticos para el país, sobre todo en materia de seguridad y defensa”, explicó el general (r) Jorge Mora López a Mañana Blu.

PUBLICIDAD

Revisión de perfiles y criterios de selección

Mora López hizo énfasis en que el proceso de selección no responderá a intereses políticos, sino a la experiencia y capacidades profesionales de los oficiales. “Aquí va a haber mucho criterio. Aquí va a haber también despolitizar la Fuerza Pública. No estamos mirando si una persona estuvo a favor o en contra del gobierno; estamos mirando sus capacidades, su perfil y sus condiciones”, detalló al medio radial.

La revisión anunciada por Mora alcanza a generales, coroneles y tenientes coroneles que podrían volver por su experiencia- crédito @generaljorgemora/Instagram
La revisión anunciada por Mora alcanza a generales, coroneles y tenientes coroneles que podrían volver por su experiencia- crédito @generaljorgemora/Instagram

El general en retiro aclaró que, si bien aún no existe una cifra concreta sobre cuántos oficiales serían reintegrados, la revisión contempla un “número importante” de reincorporaciones, según las necesidades institucionales.

Además, añadió que el principal objetivo es fortalecer áreas debilitadas, con especial atención a la inteligencia militar. “Esta gente tiene que regresar para repotencializar la inteligencia, que es fundamental. Fundamental, son los ojos”, indicó.

PUBLICIDAD

Más allá de los ajustes en la estructura de mando, Mora destacó que uno de los ejes de su gestión será “recobrar la moral combativa” de soldados y policías. En su opinión, la motivación y el respaldo institucional son esenciales para enfrentar el deterioro de la seguridad en distintas regiones. “Lo primero que tenemos que recobrar es devolverle a nuestra Fuerza Pública la moral combativa, el renacer de la moral combativa”, enfatizó.

Jorge Mora sostuvo que la legitimidad y la moral de la Fuerza Pública serán pilares para “recobrar la seguridad y la protección de los colombianos”. También defendió la reivindicación del papel de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, convencido de que solo con su fortalecimiento será posible enfrentar los desafíos actuales.

Jorge Mora dijo que la prioridad en defensa es repotencializar la inteligencia militar para recuperar capacidades debilitadas - crédito @generaljorgemora/Instagram
Jorge Mora dijo que la prioridad en defensa es repotencializar la inteligencia militar para recuperar capacidades debilitadas - crédito @generaljorgemora/Instagram

Estrategia militar: inteligencia, ofensiva y control territorial

En el plano operativo, Mora anunció que la nueva administración impulsará el fortalecimiento de la inteligencia, la aviación y la tecnología aplicada al combate. Reafirmó la necesidad de recuperar el control de las zonas donde operan estructuras criminales, al señalar: “Hasta el último centímetro de nuestro territorio debemos recuperarlo”.

El general también defendió el uso de bombardeos como herramienta en la lucha contra grupos armados ilegales, asegurando que “los bombardeos son una herramienta eficaz en la lucha contra el terrorismo en Colombia”. Asimismo señaló que la estrategia de seguridad estará basada en criterios técnicos y en una “estructura de seguridad, defensa y convivencia ciudadana perfectamente definida”.

El regreso del Esmad: el nuevo ministro de Defensa anunció el fin de la Undmo

El futuro del control policial en Colombia cambiará de rumbo tras el anuncio de Jorge Eduardo Mora, próximo ministro de Defensa, quien confirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella eliminará la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y restablecerá el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

El propio Mora explicó en entrevista con Noticias RCN que el Gobierno derogará el decreto que dio origen a la Undmo, iniciativa impulsada por la administración de Gustavo Petro luego del estallido social de 2021. El general en retiro detalló: “Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la fuerza pública, el 003 que acabó con el Esmad y prácticamente dejó sin herramientas, dentro del marco de los derechos humanos e internacional humanitario, la aplicación de la fuerza”.

El anuncio generó una respuesta inmediata entre sectores vinculados al petrismo, que advirtieron que la decisión representa “un regreso a la represión policial y la confrontación con la protesta social”.

Temas Relacionados

Jorge Eduardo Mora LópezMinistro de Defensa designadoServicio activoFuerzas MilitaresColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Diario británico calificó a los seguidores de la selección Colombia en el Mundial de la FIFA 2026 como los mejores ‘fans’ del torneo

El diario inglés considera que el fenómeno de la ‘ola amarilla’ se percibe como una fuente de energía y optimismo tanto dentro como fuera del campo

Diario británico calificó a los seguidores de la selección Colombia en el Mundial de la FIFA 2026 como los mejores ‘fans’ del torneo

Petro cuestionó la llegada del general (r) Jorge Mora como ministro de Defensa y se refirió al posible regreso del Esmad: “Amenaza a la población civil”

El presidente saliente recordó que el futuro jefe de cartera hizo parte del primer remezón militar tras su llegada a la Casa de Nariño en 2022, asegurando que tenía acusaciones por cobros irregulares a tropas militares

Petro cuestionó la llegada del general (r) Jorge Mora como ministro de Defensa y se refirió al posible regreso del Esmad: “Amenaza a la población civil”

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

La jornada contará con cuatro premios de montaña durante su recorrido

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

Exfutbolista colombo-suizo eligió a la selección de Suiza como favorita para el duelo del Mundial 2026: “Estilo de juego dominante”

Johan Vonlanthen habló en la previa de lo que será el duelo ante el cuadro “Cafetero” en el estadio de Vancouver, el 7 de julio de 2026, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia)

Exfutbolista colombo-suizo eligió a la selección de Suiza como favorita para el duelo del Mundial 2026: “Estilo de juego dominante”

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Dos selecciones invictas se enfrentan en Vancouver por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá con el vencedor del duelo entre Argentina y Egipto

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló a cuál equipo apoyaría en caso de que Colombia quede eliminada del Mundial 2026: “Le ha tocado fácil”

Westcol reveló a cuál equipo apoyaría en caso de que Colombia quede eliminada del Mundial 2026: “Le ha tocado fácil”

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

Deportes

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Exfutbolista colombo-suizo eligió a la selección de Suiza como favorita para el duelo del Mundial 2026: “Estilo de juego dominante”

Tras la eliminación de Brasil, Cafú dio como favorita al título a la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia vs Suiza: hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026