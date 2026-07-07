Ministro designado de Abelardo de la Espriella plantea volver al servicio activo antes de llegar a la cartera de Defensa

El eventual regreso de Jorge Mora al servicio activo abriría una reestructuración en la línea de mando de las Fuerzas Militares- crédito Captura de Pantalla X

El general en retiro Jorge Eduardo Mora López volvería al servicio activo antes de asumir el Ministerio de Defensa, una posibilidad que él mismo calificó como alta.

El ministro designado reconoció que su reintegro, junto al de otros oficiales, abriría la puerta a una profunda reestructuración en la línea de mando de las Fuerzas Militares. Además, afirmó que ya se evalúan hojas de vida de generales, coroneles y tenientes coroneles que dejaron la institución en los últimos años, con el objetivo de reincorporar personal clave en áreas estratégicas.

“Estamos en un estudio de hojas de vida de algunos generales, coroneles, tenientes coroneles que injustamente fueron retirados por este gobierno, y es gente valiosa que necesitamos en estos momentos críticos para el país, sobre todo en materia de seguridad y defensa”, explicó el general (r) Jorge Mora López a Mañana Blu.

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Revisión de perfiles y criterios de selección

Mora López hizo énfasis en que el proceso de selección no responderá a intereses políticos, sino a la experiencia y capacidades profesionales de los oficiales. “Aquí va a haber mucho criterio. Aquí va a haber también despolitizar la Fuerza Pública. No estamos mirando si una persona estuvo a favor o en contra del gobierno; estamos mirando sus capacidades, su perfil y sus condiciones”, detalló al medio radial.

La revisión anunciada por Mora alcanza a generales, coroneles y tenientes coroneles que podrían volver por su experiencia- crédito @generaljorgemora/Instagram

El general en retiro aclaró que, si bien aún no existe una cifra concreta sobre cuántos oficiales serían reintegrados, la revisión contempla un “número importante” de reincorporaciones, según las necesidades institucionales.

Además, añadió que el principal objetivo es fortalecer áreas debilitadas, con especial atención a la inteligencia militar. “Esta gente tiene que regresar para repotencializar la inteligencia, que es fundamental. Fundamental, son los ojos”, indicó.

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Más allá de los ajustes en la estructura de mando, Mora destacó que uno de los ejes de su gestión será “recobrar la moral combativa” de soldados y policías. En su opinión, la motivación y el respaldo institucional son esenciales para enfrentar el deterioro de la seguridad en distintas regiones. “Lo primero que tenemos que recobrar es devolverle a nuestra Fuerza Pública la moral combativa, el renacer de la moral combativa”, enfatizó.

Jorge Mora sostuvo que la legitimidad y la moral de la Fuerza Pública serán pilares para “recobrar la seguridad y la protección de los colombianos”. También defendió la reivindicación del papel de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, convencido de que solo con su fortalecimiento será posible enfrentar los desafíos actuales.

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Jorge Mora dijo que la prioridad en defensa es repotencializar la inteligencia militar para recuperar capacidades debilitadas - crédito @generaljorgemora/Instagram

Estrategia militar: inteligencia, ofensiva y control territorial

En el plano operativo, Mora anunció que la nueva administración impulsará el fortalecimiento de la inteligencia, la aviación y la tecnología aplicada al combate. Reafirmó la necesidad de recuperar el control de las zonas donde operan estructuras criminales, al señalar: “Hasta el último centímetro de nuestro territorio debemos recuperarlo”.

El general también defendió el uso de bombardeos como herramienta en la lucha contra grupos armados ilegales, asegurando que “los bombardeos son una herramienta eficaz en la lucha contra el terrorismo en Colombia”. Asimismo señaló que la estrategia de seguridad estará basada en criterios técnicos y en una “estructura de seguridad, defensa y convivencia ciudadana perfectamente definida”.

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El regreso del Esmad: el nuevo ministro de Defensa anunció el fin de la Undmo

El futuro del control policial en Colombia cambiará de rumbo tras el anuncio de Jorge Eduardo Mora, próximo ministro de Defensa, quien confirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella eliminará la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y restablecerá el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

El propio Mora explicó en entrevista con Noticias RCN que el Gobierno derogará el decreto que dio origen a la Undmo, iniciativa impulsada por la administración de Gustavo Petro luego del estallido social de 2021. El general en retiro detalló: “Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la fuerza pública, el 003 que acabó con el Esmad y prácticamente dejó sin herramientas, dentro del marco de los derechos humanos e internacional humanitario, la aplicación de la fuerza”.

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El anuncio generó una respuesta inmediata entre sectores vinculados al petrismo, que advirtieron que la decisión representa “un regreso a la represión policial y la confrontación con la protesta social”.