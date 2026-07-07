Gobierno de Gustavo Petro alertó por futuro del salario mínimo en medio del empalme con Abelardo de la Espriella: “Existe el riesgo de perder”

El salario mínimo tuvo un aumento del 23,7% para 2026 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El salario vital (concepto con el que se conoce ahora el salario mínimo) será uno de los ejes del proceso de empalme que el Ministerio del Trabajo iniciará el martes 7 de julio de 2026 con la comisión designada por el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella en Bogotá. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que esa política puede perder continuidad durante la transición.

Precisamente, la remuneración (subió 23,7% y es de $2.000.000 en la actualidad) será uno de los temas clave porque el Ministerio lo presentará como uno de los principales resultados de su gestión en los últimos cuatro años y, al mismo tiempo, el funcionario alertó “existe el riesgo de perder terreno en la implementación del salario vital y en la continuidad del programa del Pilar Solidario que se deriva de la reforma pensional”.

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El proceso de empalme incluirá el balance de la cartera y de sus entidades adscritas. La entidad entregará un informe con actividades, resultados y proyectos ejecutados durante los últimos cuatro años.

La comisión del Ministerio del Trabajo se acogerá a la Ley 951 para adelantar el respectivo empalme - crédito Ministerio del Trabajo

El salario vital en el balance del Ministerio

Dentro de ese balance, el ministerio ubicó al salario vital entre sus logros más visibles. También incluyó la generación de empleo, los “empleos para la vida”, la inclusión pensional de las mujeres, el fortalecimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en formación para el trabajo y el impulso a la economía solidaria y popular.

Una de las versiones del informe base define el salario vital como una política orientada a que los ingresos de los trabajadores alcancen para cubrir necesidades básicas y mejorar la calidad de vida. En ese mismo bloque aparece el pilar solidario, que otorga una renta básica mensual de $230.000 a adultos mayores en pobreza o vulnerabilidad que no tienen pensión.

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La cartera expondrá esos avances como parte del cierre de gestión del Gobierno Petro. A la vez, el énfasis oficial sobre el salario vital lo convierte en un punto sensible de la transición.

Son más de dos millones de trabajadores los que devengan un salario mínimo al mes en Colombia - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Qué se juega en el empalme del sector trabajo

El ministerio incluyó el proceso de empalme en la Ley 951 de 2005, que fija los lineamientos para la entrega de gestión entre administraciones. La metodología central será la presentación de informes detallados sobre lo ejecutado por la cartera y sus entidades adscritas.

Sanguino aseguró que “nos acogemos a todo lo que establece la Ley 951 de 2005 para realizar el empalme. Esto no es un ejercicio de auditoría, sino una herramienta para entregar el servicio público al siguiente gobierno”. Añadió que las labores de control corresponden a los organismos competentes y no a mecanismos por fuera del marco legal. También insistió en el carácter institucional de la transición entre administraciones.

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Asimismo, explicó el propósito del proceso: “El esfuerzo está en dar cuenta de la ejecución y el desempeño del Ministerio en estos cuatro años, de acuerdo con el Programa del Gobierno del Cambio y las decisiones que se fueron adoptando con el tiempo”.

La reforma pensional sigue en estudio de la Corte Constitucional. Debió empezar su implementación en junio de 2025 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda

Los pendientes para el gobierno entrante

Además del inventario de logros, la comisión del sector trabajo pondrá sobre la mesa los asuntos que quedarán abiertos para la siguiente administración. Entre ellos figuran la consolidación de la Reforma Laboral, así como la reforma pensional y la profundización de la gestión territorial para reducir brechas laborales y de protección laboral.

El Ministerio también prevé presentar políticas de mediano y largo plazo para el sector. Allí aparecen la formulación del Conpes de Trabajo Digno y Decente 2026-2035 y la implementación de Jóvenes en Paz.

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La instalación oficial del empalme comenzará a las 9:00 a. m. en la sede del Ministerio del Trabajo. La sesión de apertura se transmitirá en vivo por los canales digitales de la entidad y de sus entidades adscritas. La transición arrancará con un balance de gestión y con la revisión de medidas que la cartera considera parte de su legado. Entre ellas, el salario vital queda como uno de los puntos que deberá resolver el Gobierno entrante.