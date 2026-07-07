Gobierno de Abelardo de la Espriella le dio la ‘bendición’ a Alfredo Deluque y Daniel Briceño para que sean presidentes de Senado y Cámara

El senador Alfredo Deluque y el representante Daniel Briceño se perfilan para ser los presidentes de las corporaciones legislativas, tras el espaldarazo del Gobierno - crédito Colprensa

El designado ministro del Interior del presidente electo Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, anticipó el lunes 6 de julio de 2026 que el nuevo Gobierno ve “con muy buenos ojos” que Alfredo Deluque, senador electo del partido de la U, y Daniel Briceño, representante del Centro Democrático, sean elegidos como presidentes de ambas corporaciones, al señalar que ya abrió contactos formales para armar una mayoría legislativa.

Tras salir de un encuentro con el ministro saliente de la cartera, Armando Benedetti, Lara explicó ante la prensa que, si bien respeta la autonomía del Legislativo, esperan que ambos sean los que estén a cargo en el primer largo del nuevo periodo. Para tal fin, estableció diálogos iniciales con los partidos que están representados en el legislativo, “excepto naturalmente con el esquema de oposición”.

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Rodrigo Lara, designado ministro del Interior, respaldó las candidaturas de Alfredo Deluque y Daniel Briceño, pues van en consonancia con los intereses del Gobierno entrante - crédito @Rodrigo_Lara_/X

La intención de esos acercamientos es una sola: consolidar una mayoría clara en el Congreso, pues el futuro ministro sostuvo que el Ejecutivo necesita respaldo del Legislativo para sacar adelante su agenda. “Un Gobierno es legítimo no solamente por su origen, sino por su capacidad de hacer”, dijo Lara y remarcó que, en ese orden de ideas, esa capacidad se materializa “cuando colabora armónicamente con la rama legislativa”.

Por ello reiteró la intención de tener un grupo mayoritario en el Capitolio, que tenga reglas explícitas. “Aquí no va a haber nada por debajo de la mesa”, afirmó, y añadió: “Aquí no va a haber repartijas de la rama ejecutiva”, expresó Lara, que también anticipó un mecanismo de selección para el gabinete con foco en perfiles externos a la política tradicional, con el que se garantice la inclusión de los más capaces.

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“Ya incluso hoy llamaron básicamente a un headhunter, a un cazatalentos, para detectar perfiles de personas, de los que nunca han podido gobernar, nunca han llegado a gobernar y puedan llegar a hacerlo gracias a su talento, a su hoja de vida y a su mérito”, señaló el ministro, en relación con otros cargos del Estado además de los titulares de cartera, que han ido conociéndose a ‘cuentagotas’ por parte del nuevo Gobierno.

El Congreso elegirá a sus nuevos dignatarios tras el acto de instalación, previsto para el 20 de julio - crédito Luisa González/REUTERS

Candidatos a las presidencias de Senado y Cámara recibieron el apoyo de Gobierno de De la Espriella

En consecuencia, sobre la conducción del Congreso, Lara dejó clara la posición del Ejecutivo frente a los nombres que suenan para las presidencias. En el caso de Deluque, De la Espriella buscaría que sea el congresista guajiro que hace parte de un movimiento tradicional el que llegue al cargo, como parte de los acuerdos entre colectividades; y en lo que respecta a Briceño, un reconocimiento al ser el más votado.

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“Naturalmente que el doctor Alfredo reúne todas las condiciones. Es un hombre serio, probo, que estuvo cerca de este proyecto y, si el Congreso de la República decide en su autonomía elegirlo, pues lo veríamos con muy buenos ojos”, destacó el ministro Lara en lo que respecta al que se perfilaría a convertirse en el nuevo presidente del Legislativo y, de esta forma, el que le impondría la banda al nuevo mandatario.

Abelardo de la Espriella es consciente de tener mayorías en el Congreso, en especial en el primer año, y encargó al designado ministro del Interior llevar a cabo las negociaciones con los partidos; eso sí, "por encima de la mesa" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Y al ser consultado por el caso de la Cámara, el designado titular de Interior vinculó a Briceño con el proyecto electoral del presidente electo. “El doctor también respaldó este proyecto de Abelardo de la Espriella y José Manuel Acevedo y veríamos con muy buenos ojos si esa es la decisión de la Cámara y de su partido”, complementó el entrante ministro, al que se le vio en un efusivo abrazo con Benedetti.

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Mientras Deluque tiene 16 años en el Legislativo e irá por cuatro más, en caso de que complete su periodo, para Briceño será su primera experiencia, tras ser la revelación en la contienda del 8 de marzo, con más de 262.000 votos. Con ello superó, incluso, a reconocidos senadores, que no lograron superarlo pese a tener fuertes maquinarias a su servicio, y dio el gran golpe para la cámara baja, al ayudar a la lista de su partido.