Colombia

El regreso del Esmad: el nuevo ministro de Defensa anunció el fin de la Undemo y así reaccionó el petrismo

El general en retiro Jorge Eduardo Mora indicó que se revocarán normas que, a su juicio, limitaron a la fuerza pública y dejaron sin herramientas la intervención ante disturbios bajo estándares internacionales

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Jorge Eduardo Mora confirmó que el próximo gobierno derogará el decreto que creó la Undmo y restablecerá el Esmad - crédito Composición fotografía: Colprensa; Prensa Abelardo De la Espriella
Jorge Eduardo Mora confirmó que el próximo gobierno derogará el decreto que creó la Undmo y restablecerá el Esmad - crédito Composición fotografía: Colprensa; Prensa Abelardo De la Espriella

El ministro de Defensa designado, Jorge Eduardo Mora, confirmó que el próximo Gobierno derogará el decreto que creó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y restablecerá el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

La noticia, revelada por Mora en entrevista con Noticias RCN, provocó una reacción inmediata de sectores vinculados al petrismo, que calificaron la medida como un regreso a la represión policial y la confrontación con la protesta social.

El giro en la política de orden público

Según informó el medio citado, Jorge Eduardo Mora, general en retiro y futuro jefe de la cartera de Defensa en el gobierno de Abelardo de la Espriella, declaró que se eliminará el marco normativo que dio origen a la Undmo, decisión adoptada por la administración de Gustavo Petro tras el estallido social de 2021.

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El ministro designado afirmó: “Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la fuerza pública, el 003 que acabó con el Esmad y prácticamente dejó sin herramientas, dentro del marco de los derechos humanos e internacional humanitario, la aplicación de la fuerza”.

- crédito @generaljorgemora/Instagram
El gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene que la Undmo redujo las capacidades operativas de la fuerza pública frente a disturbios y hechos violentos - crédito @generaljorgemora/Instagram

El reemplazo de la antigua unidad antidisturbios por la Undmo fue una de las primeras acciones del presidente Petro, que buscó modificar la respuesta institucional frente a las manifestaciones y priorizar el diálogo con los manifestantes. Ahora, el equipo de gobierno entrante sostiene que esa transformación redujo las capacidades operativas de la fuerza pública y limitó la acción frente a disturbios y hechos violentos.

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El Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana

Además del regreso del Esmad, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, adelantó que el 7 de agosto firmará el decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. De acuerdo con declaraciones recogidas por Noticias RCN, la iniciativa busca fortalecer la coordinación entre autoridades locales, la Policía Nacional, la reserva de veteranos y el sector empresarial en las grandes ciudades.

Mora explicó que el objetivo es “comprometer más la acción de los líderes y las autoridades locales en su relacionamiento directo con la Policía y los estamentos de seguridad”, y detalló que se implementarán herramientas como la judicialización exprés y la agilización de los procesos de extinción de dominio.

El proyecto fue respaldado por algunos alcaldes, aunque otras voces lo compararon con las antiguas Convivir, estructuras de seguridad comunitaria muy polémicas en los años noventa.

Sandra Pérez, madre de Sara Valentina, denunció irregularidades en la audiencia, donde su apoderado fue silenciado e impidieron la defensa de las víctimas - crédito Colprensa
El Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana buscará coordinar a autoridades locales, Policía Nacional, reserva de veteranos y sector empresarial en las grandes ciudades - crédito Colprensa

Reacciones del petrismo y el debate sobre la fuerza pública

La respuesta del petrismo no tardó en llegar. La senadora María José Pizarro Rodríguez, del Pacto Histórico, expresó su rechazo al anuncio del regreso del Esmad mediante un mensaje en su cuenta de X.

“En este gobierno con Gustavo Petro, nosotros desde el progresismo, trabajamos codo a codo, sin odio y con inmenso respeto por la fuerza pública para que recobrara la confianza ciudadana y su dignidad. Con este anuncio, pretenden regresarlos a la represión y violencia sin cuartel”, escribió la congresista.

El movimiento Defensores de la Patria —afín al presidente electo—, por su parte, comunicó que a partir del 7 de agosto comenzará el desmonte de la política de Paz Total, impulsada por el gobierno saliente.

María José Pizarro rechazó el regreso del Esmad y afirmó que la medida devuelve a la fuerza pública a la represión y la violencia - crédito @PizarroMariaJo / X
María José Pizarro rechazó el regreso del Esmad y afirmó que la medida devuelve a la fuerza pública a la represión y la violencia - crédito @PizarroMariaJo / X

Según el noticiero mencionado, el futuro ministro de Defensa criticó esa política y sostuvo que “se retrocedieron casi 30 años en el tiempo”, haciendo énfasis en la necesidad de recuperar las capacidades operativas de la fuerza pública.

Mora precisó que la fuerza pública ejercerá sus funciones “dentro del marco de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, y diferenció entre protesta social pacífica y manifestación violenta:

“Una cosa es la protesta social y otra es la manifestación violenta. Cuando la protesta social está dentro del marco constitucional y respetando los otros derechos de los otros ciudadanos y personas, pues hay que permitirla. Si esa protesta social pasa a una manifestación violenta, a atentar contra los otros derechos de los colombianos, pues evidentemente hay que aplicar la fuerza, pero se aplica dentro del marco de los derechos humanos”, afirmó en la entrevista.

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