Colombia

Cerca de 800 colegios privados cerraron en cinco años y el sector alerta por su sostenibilidad

Aunque las matrículas muestran una recuperación y los directivos mantienen una visión optimista sobre el futuro, las instituciones siguen enfrentando dificultades para acceder a financiamiento, reducir la morosidad y asumir el aumento de sus costos de operación

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El aumento en el número de estudiantes no es suficiente para fortalecer las finanzas de la mayoría de los colegios privados - crédito worldsbestschool.org
El aumento en el número de estudiantes no es suficiente para fortalecer las finanzas de la mayoría de los colegios privados - crédito worldsbestschool.org

Si bien la matrícula en los colegios privados volvió a crecer durante el último año, esa recuperación todavía no se refleja en la estabilidad financiera de buena parte de las instituciones. Detrás del aumento de estudiantes persisten problemas de liquidez, acceso a crédito y sostenibilidad que mantienen en alerta el sector educativo.

El diagnóstico quedó consignado en el informe mattilda 2026: el cambio que viene, que advierte que la mayoría de los colegios privados enfrenta un escenario económico frágil pese a las expectativas positivas sobre el futuro. La falta de reservas financieras y la dependencia casi exclusiva del pago de pensiones continúan siendo algunos de los principales desafíos.

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El acceso al crédito sigue siendo una de las principales necesidades del sector para impulsar proyectos de crecimiento y modernización -crédito comercial_de_envigado / Instagram
El acceso al crédito sigue siendo una de las principales necesidades del sector para impulsar proyectos de crecimiento y modernización -crédito comercial_de_envigado / Instagram

Las cifras revelan que el 70,8% de estas instituciones no cuenta con un respaldo económico suficiente para afrontar 2027. Además, el 58,4% asegura que no tendría la capacidad financiera para operar durante seis meses sin afectar su funcionamiento, un indicador que refleja la vulnerabilidad con la que muchas afrontan cualquier cambio económico.

El informe también recuerda que el sector sufre una importante reducción en el número de instituciones durante los últimos años. Con base en datos de Acopricol, cerca de 800 colegios privados cerraron sus puertas en Colombia durante el último quinquenio. Entre las razones que explican este comportamiento aparecen la disminución de la natalidad, la reducción en el número de estudiantes disponibles para matricularse y el incremento sostenido de los costos operativos. Estos factores golpearon con mayor fuerza a los colegios pequeños y medianos, que cuentan con menos capacidad para absorber aumentos en sus gastos.

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Pese a ese panorama, la percepción de los directivos es más optimista que en años anteriores. El estudio señala que el 95,9% considera que su institución estará en una mejor situación dentro de los próximos cinco años, mientras que el 92,3% proyecta desarrollar iniciativas de crecimiento durante 2026.

El fenómeno climático llevó a que las autoridades educativas implementaran medidas para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar, incluyendo ajustes en los horarios y restricción de actividades durante las horas de mayor temperatura - crédito Secretaría de Educación de Cartagena
La morosidad y el incremento de los costos operativos continúan siendo algunos de los principales desafíos para las instituciones educativas- crédito Secretaría de Educación de Cartagena

Ese optimismo encuentra respaldo en la recuperación de la matrícula. Según el informe, el 47,2% de los colegios privados reportó un aumento en el número de estudiantes frente a 2025, un resultado que prácticamente duplica el 24% registrado un año atrás. Sin embargo, el crecimiento en las inscripciones no es suficiente para fortalecer las finanzas del sector. De hecho, la ocupación promedio de las instituciones pasó del 68% al 62%, lo que evidencia que todavía existe una capacidad instalada sin aprovechar completamente.

Otro dato que preocupa es la creciente dependencia de los ingresos provenientes de las pensiones escolares. Mientras en mediciones anteriores el 29% de los colegios afirmaba no contar con otras fuentes de financiación, esa proporción aumentó hasta el 43,5%, lo que reduce el margen de maniobra frente a eventuales dificultades económicas de las familias.

A esta situación se suma el incremento de la cartera vencida. El informe indica que el 91,7% de las instituciones reconoce que la morosidad afecta su operación mensual, una realidad que limita la disponibilidad de recursos para invertir en infraestructura, fortalecer procesos académicos o incorporar nuevas herramientas tecnológicas. Además, el número de colegios cuya cartera supera el 10% al cierre del año pasó del 6% al 12,3%, reflejando un deterioro en la capacidad de recaudo que impacta directamente la sostenibilidad financiera de las instituciones.

Imagen de referencia. El 53% de los colegios atribuye la deserción estudiantil a la incapacidad de pago de las familias y el 42% a los cambios de residencia - crédito Colprensa
El informe advierte que la transformación digital aún representa una tarea pendiente para buena parte de los colegios privado- crédito Colprensa

El acceso al financiamiento sigue siendo otro de los grandes retos identificados por el estudio. Aunque apenas el 35,2% de los colegios tiene actualmente un crédito activo, el 67% manifiesta interés en obtener financiación y el 51,6% asegura haber intentado acceder a recursos para desarrollar proyectos o fortalecer su operación.

La investigación también evidencia rezagos en materia de transformación digital. Casi dos de cada tres colegios utilizan plataformas que no están integradas a sus procesos administrativos, una situación que, según el informe, genera duplicidad de tareas en el 85% de los casos y reduce el tiempo que los equipos directivos pueden dedicar a actividades estratégicas.

Frente a este panorama, el documento concluye que el próximo Gobierno tendrá el desafío de impulsar políticas orientadas a fortalecer la sostenibilidad de la educación privada. Entre las prioridades aparecen mejorar el acceso al financiamiento, promover la modernización tecnológica y apoyar el fortalecimiento de la gestión administrativa para que las instituciones puedan responder a las nuevas demandas del sistema educativo sin comprometer su viabilidad económica.

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