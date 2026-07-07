“Se acabó la impunidad”: Abelardo de la Espriella volvió a lanzar un fuerte ultimátum para todos los criminales del país

Abelardo de la Espriella reiteró que su Gobierno no abrirá negociaciones políticas con grupos armados - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, volvió a sacudir el panorama político y de seguridad nacional al lanzar su ultimátum a todas las organizaciones criminales que operan en el país, una de sus propuestas más importantes para su gobierno.

A través de un comunicado oficial difundido por su movimiento Defensores por la Patria, el nuevo mandatario —conocido popularmente como “Tigre”— advirtió que a partir de su posesión el 7 de agosto se implementará una política de “mano de hierro”, al cerrar definitivamente la puerta a las negociaciones políticas con grupos armados.

De la Espriella, que consolidó su victoria el 21 de junio de 2026 tras vencer en las elecciones al oficialista Iván Cepeda, endureció su discurso de campaña y notificó a las bandas delincuenciales, disidencias y estructuras del narcotráfico que la única salida que tendrán bajo su administración será el sometimiento incondicional a la justicia y a la Constitución de 1991.

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Desde que Abelardo de la Espriella quedó electo presidente de la República, hizo un llamado a todos los criminales a un sometimiento a la justicia - crédito Europa Pres

Este llamado de sometimiento no es nuevo, ya que el 25 de junio, cuando De la Espriella recibió oficialmente su credencial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), lanzó un ultimátum con un plazo de un mes para que todos los grupos armados ilegales, disidencias y bandas criminales se sometan por completo a la justicia del Estado.

Un nuevo ultimátum directo desde De la Espriella a los criminales

A diferencia de los procesos de diálogo adelantados por la administración saliente de Gustavo Petro, el gobierno entrante basará su estrategia en la aplicación estricta de la ley penal ordinaria.

El presidente electo dejó claro que no creará mesas de votación ni otorgará estatus políticos a organizaciones dedicadas al crimen organizado, al marcar una distancia radical con la política de ‘Paz Total’.

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En el documento publicado en la red social X, el líder político fijó una postura frente al tratamiento que recibirán los grupos ilegales que decidan mantener las armas después de su llegada a la Casa de Nariño.

“A los violentos les envío un único mensaje, un ultimátum: sometimiento a la justicia a cambio de los beneficios que la ley concede. No habrá impunidad. No habrá territorios entregados. La Patria Milagro se recuperará entera”, afirmó Abelardo de la Espriella en el comunicado.

Abelardo de la Espriella afirmó que los beneficios para quienes decidan entregarse serán únicamente los contemplados en la legislación vigente, sin crear mecanismos especiales - crédito @defensoresco/X

Para dar cumplimiento a esta nueva hoja de ruta de seguridad, el mandatario electo anunció que su primera acción de gobierno incluirá la firma de un paquete de decretos presidenciales.

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Estas medidas jurídicas ordenarán de manera inmediata a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional reactivar y ejecutar todas las órdenes de captura que se encontraban suspendidas por cuenta de los anteriores acercamientos de paz.

El nuevo jefe de Estado insistió en que los únicos beneficios a los que podrán aspirar los delincuentes serán aquellos que ya se encuentran estipulados en los códigos penales vigentes, sin opción de crear nuevas leyes a su medida.

“En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. En la era del ‘Tigre’ se acabó la ley del fuerte y solo imperará el imperio de la ley”, se lee en el comunicado.

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El presidente electo sostuvo que su política de seguridad estará enfocada en recuperar el control institucional en los territorios afectados por la violencia - crédito Europa Press

Cabecillas de Los Pepes fueron usados como ejemplo por el presidente electo De la Espriella

En medio de esta advertencia, el presidente electo habló sobre la noticia de que los jefes criminales Digno José Palomino, alias Sebastián o “07″, y Aldair Montenegro, alias “El Gomelo”, señalados por las autoridades como los máximos cabecillas de la estructura delincuencial Los Pepes en Barranquilla y el departamento del Atlántico, anunciaron formalmente su intención de entregarse a las autoridades bajo este nuevo esquema de sometimiento.

Ante esta solicitud, De la Espriella informó que ya se encuentra coordinando las acciones logísticas y jurídicas pertinentes para procesar esta entrega masiva antes de que se cumpla el plazo perentorio fijado para el cambio de mando.

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“Daré instrucciones al ministro de Defensa designado para coordinar el proceso correspondiente y solicité a la fiscal general designar un fiscal y un grupo de Policía Judicial que permitan adelantar el procedimiento conforme a la ley”, se lee en el comunicado.

Digno José Palomino, alias Sebastián o “07″, anunció su intención de entregarse a las autoridades bajo este nuevo esquema de sometimiento - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

“Asimismo, reitero que los demás integrantes de organizaciones criminales aún están a tiempo de acogerse al mismo mecanismo antes del inicio de su gobierno”, dice la misiva de Abelardo de la Espriella.