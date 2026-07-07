Hinchas de Colombia en Vancouver le pusieron la camiseta de la selección a la famosa estatua de la Chica en Traje de Neopreno: este es el motivo

La estatua de la chica en traje de neopreno, símbolo de Vancouver y amuleto de buena suerte para los viajeros, recibió la camiseta de la selección colombiana tras la llegada de cientos de hinchas que, en la antesala del duelo ante Suiza, fusionaron su entusiasmo con las supersticiones locales en pleno Mundial 2026 - crédito chechorodriguez92 / TikTok

La presencia de los aficionados colombianos ha dejado huella en cada país anfitrión del Mundial 2026. En Canadá, estos seguidores aportaron una nota distinta al combinar la pasión típica con los rituales locales, en la previa al partido clave ante Suiza en Vancouver.

Entre las acciones más llamativas, los colombianos acudieron a la reconocida estatua de la Chica en Traje de Neopreno, situada en Stanley Park desde la década de 1970. Allí, vistieron la escultura con la camiseta amarilla de la selección, sumando color y entusiasmo a la ciudad en vísperas del enfrentamiento.

La escultura, obra de Elek Imredy, fue inaugurada el 10 de junio de 1972 como homenaje a la conexión de Vancouver con el océano. Representa a Debra Harrington, amiga del escultor, equipada con traje de buceo y aletas, lo que la diferencia de la famosa sirenita de Copenhague, aunque suelen compararlas.

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En la cultura de Vancouver, la estatua es considerada un amuleto de buena suerte entre viajeros y buceadores. Existe la creencia de que tocar las aletas otorga fortuna en las travesías, una superstición que los hinchas colombianos adoptaron, pese a la dificultad de acceso, está ubicada en una roca frente al malecón y hay que ingresar al mar para llegar a ella, esto no detuvo a lo hinchas.