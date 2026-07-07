Marta Lucía Ramírez se fue en contra de Gustavo Petro por errores en trino sobre el empresario Dan Newlin: “Al menos saber leer y escribir”

Marta Lucía Ramírez rechazó los planteamientos de Gustavo Petro sobre supuestos aportes externos a campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @mluciaramirez/X - Joel González/Presidencia

La controversia sobre los presuntos aportes extranjeros en campañas presidenciales volvió al centro del debate político en Colombia luego de una publicación del presidente Gustavo Petro en la red social X.

“Podrá la gerencia de la campaña de Abelardo de la Espriella o el ex candidato a la presidencia y próximo presidente de Colombia por decisión del Consejo Nacional Electoral, sin el escrutinio de las mesas de la votación de las y los colombianos en el exterior, responder la siguiente pregunta?”, empezó cuestionando Petro en su mensaje.

El mandatario lanzó una pregunta directa sobre supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Petro consultó públicamente si “el señor, ciudadano estadounidense Dan Newlin invirtió 1,8 millones de dólares en la empresa de redes ‘Meta’ para hacer campaña por Abelardo y en contra de Iván Cepeda”, y cuestionó si ese respaldo figura en la contabilidad oficial.

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Gustavo Petro preguntó si hubo financiamiento extranjero en campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

El presidente subrayó la prohibición constitucional vigente sobre el financiamiento externo en procesos electorales en Colombia.

“Está prohibido por nuestra constitución que dineros extranjeros apoyen una campaña presidencial”, recalcó Petro, quien dirigió su interrogante tanto a la gerencia de la campaña de De la Espriella como al propio excandidato.

La publicación generó múltiples reacciones en el ámbito político nacional. Una de las respuestas más visibles provino de la excanciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, quien criticó duramente el planteamiento del jefe de Estado.

“Huuuuyyy qué confusión de conceptos y qué barrabazada de acusaciones! Definitivamente hay que elevar las condiciones para ser presidente y exigir al menos: saber leer, escribir y expresarse correctamente”, escribió Ramírez a través de su cuenta oficial de X.

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Marta Lucía Ramírez cuestionó a Gustavo Petro tras señalamientos sobre financiamiento extranjero - crédito @mluciaramirez/X

En otro pronunciamiento en X, Marta Lucía Ramírez celebró la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente.

En su mensaje, la excanciller subrayó la importancia de la experiencia y la ética en el ejercicio del poder, resaltando la expectativa de una nueva etapa política orientada al servicio público.

Ramírez destacó el retorno de “elegancia, sobriedad, conocimiento del sector público, méritos y vocación por un servicio con integridad a favor de los colombianos” al Palacio de Nariño.

Marta Lucía Ramírez destacó integridad y experiencia tras victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @mluciaramirez/X

Esto le contestó Dan Newlin a Gustavo Petro sobre supuesta financiación a campaña de Abelardo de la Espriella

El empresario estadounidense Dan Newlin respondió este lunes 6 de julio de 2026 al presidente Gustavo Petro tras las acusaciones públicas sobre supuestos aportes económicos en la campaña presidencial del mandatario electo Abelardo de la Espriella.

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En una carta abierta dirigida al mandatario, Newlin negó categóricamente cualquier vínculo financiero con candidatos o partidos involucrados en las recientes elecciones. “No he aportado ni un solo dólar para financiar anuncios en Meta, Google, X ni en ninguna otra plataforma de redes sociales a favor de ninguno de los candidatos presidenciales ni de usted”, afirmó el empresario.

En el texto, Newlin subrayó que no ha proporcionado recursos para publicidad o propaganda relacionada con la contienda electoral en Colombia y precisó que tampoco existió solicitud alguna para hacerlo.

La controversia surgió después de que Petro cuestionara públicamente si el empresario estadounidense había destinado 1,8 millones de dólares para respaldar a la candidatura del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Dan Newlin aseguró que nunca realizó aportes directos ni indirectos a la campaña presidencial y sostuvo que las acusaciones afectan su reputación - crédito @NewlinLaw/X

Ante esto, Newlin desafió al jefe de Estado a presentar pruebas concretas. “Sus acusaciones son completamente verificables. Lo reto a que presente la documentación o las pruebas que las respalden. Estoy 100% seguro de que no puede hacerlo”, expresó el empresario en su misiva.

Newlin consideró que las afirmaciones de Petro resultan “profundamente ofensivas”, tanto para su familia como para los colombianos comprometidos con el proceso democrático.

“Estas afirmaciones falsas son profundamente ofensivas, no solo para mí y para mi familia, sino también para los millones de colombianos que han arriesgado, y algunos incluso entregado, sus vidas luchando por la democracia en estas elecciones”, agregó en su comunicado.

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El empresario concluyó solicitando al presidente que ponga fin a las acusaciones infundadas y reconozca públicamente si hubo un error en la información recibida.

“Muéstrele a Colombia las pruebas o demuestre que tiene la grandeza para reconocer un error. Entonces podremos avanzar y ayudar a que Colombia se una”, puntualizó Dan Newlin.