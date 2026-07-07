Colombia

Marta Lucía Ramírez se fue en contra de Gustavo Petro por errores en trino sobre el empresario Dan Newlin: “Al menos saber leer y escribir”

La excanciller calificó de “confusión de conceptos” el pronunciamiento del presidente saliente sobre supuestos aportes extranjeros en la campaña electoral del mandatario electo Abelardo de la Espriella

Guardar
Google icon
Marta Lucía Ramírez rechazó los planteamientos de Gustavo Petro sobre supuestos aportes externos a campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @mluciaramirez/X - Joel González/Presidencia
Marta Lucía Ramírez rechazó los planteamientos de Gustavo Petro sobre supuestos aportes externos a campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @mluciaramirez/X - Joel González/Presidencia

La controversia sobre los presuntos aportes extranjeros en campañas presidenciales volvió al centro del debate político en Colombia luego de una publicación del presidente Gustavo Petro en la red social X.

“Podrá la gerencia de la campaña de Abelardo de la Espriella o el ex candidato a la presidencia y próximo presidente de Colombia por decisión del Consejo Nacional Electoral, sin el escrutinio de las mesas de la votación de las y los colombianos en el exterior, responder la siguiente pregunta?”, empezó cuestionando Petro en su mensaje.

El mandatario lanzó una pregunta directa sobre supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Petro consultó públicamente si “el señor, ciudadano estadounidense Dan Newlin invirtió 1,8 millones de dólares en la empresa de redes ‘Meta’ para hacer campaña por Abelardo y en contra de Iván Cepeda”, y cuestionó si ese respaldo figura en la contabilidad oficial.

PUBLICIDAD

X
Gustavo Petro preguntó si hubo financiamiento extranjero en campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

El presidente subrayó la prohibición constitucional vigente sobre el financiamiento externo en procesos electorales en Colombia.

“Está prohibido por nuestra constitución que dineros extranjeros apoyen una campaña presidencial”, recalcó Petro, quien dirigió su interrogante tanto a la gerencia de la campaña de De la Espriella como al propio excandidato.

La publicación generó múltiples reacciones en el ámbito político nacional. Una de las respuestas más visibles provino de la excanciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, quien criticó duramente el planteamiento del jefe de Estado.

“Huuuuyyy qué confusión de conceptos y qué barrabazada de acusaciones! Definitivamente hay que elevar las condiciones para ser presidente y exigir al menos: saber leer, escribir y expresarse correctamente”, escribió Ramírez a través de su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

Marta Lucía Ramírez cuestionó a Gustavo Petro tras señalamientos sobre financiamiento extranjero - crédito @mluciaramirez/X
Marta Lucía Ramírez cuestionó a Gustavo Petro tras señalamientos sobre financiamiento extranjero - crédito @mluciaramirez/X

En otro pronunciamiento en X, Marta Lucía Ramírez celebró la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente.

En su mensaje, la excanciller subrayó la importancia de la experiencia y la ética en el ejercicio del poder, resaltando la expectativa de una nueva etapa política orientada al servicio público.

Ramírez destacó el retorno de “elegancia, sobriedad, conocimiento del sector público, méritos y vocación por un servicio con integridad a favor de los colombianos” al Palacio de Nariño.

Marta Lucía Ramírez destacó integridad y experiencia tras victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @mluciaramirez/X
Marta Lucía Ramírez destacó integridad y experiencia tras victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @mluciaramirez/X

Esto le contestó Dan Newlin a Gustavo Petro sobre supuesta financiación a campaña de Abelardo de la Espriella

El empresario estadounidense Dan Newlin respondió este lunes 6 de julio de 2026 al presidente Gustavo Petro tras las acusaciones públicas sobre supuestos aportes económicos en la campaña presidencial del mandatario electo Abelardo de la Espriella.

En una carta abierta dirigida al mandatario, Newlin negó categóricamente cualquier vínculo financiero con candidatos o partidos involucrados en las recientes elecciones. “No he aportado ni un solo dólar para financiar anuncios en Meta, Google, X ni en ninguna otra plataforma de redes sociales a favor de ninguno de los candidatos presidenciales ni de usted”, afirmó el empresario.

En el texto, Newlin subrayó que no ha proporcionado recursos para publicidad o propaganda relacionada con la contienda electoral en Colombia y precisó que tampoco existió solicitud alguna para hacerlo.

La controversia surgió después de que Petro cuestionara públicamente si el empresario estadounidense había destinado 1,8 millones de dólares para respaldar a la candidatura del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Dan Newlin aseguró que nunca realizó aportes directos ni indirectos a la campaña presidencial y sostuvo que las acusaciones afectan su reputación - crédito @NewlinLaw/X
Dan Newlin aseguró que nunca realizó aportes directos ni indirectos a la campaña presidencial y sostuvo que las acusaciones afectan su reputación - crédito @NewlinLaw/X

Ante esto, Newlin desafió al jefe de Estado a presentar pruebas concretas. “Sus acusaciones son completamente verificables. Lo reto a que presente la documentación o las pruebas que las respalden. Estoy 100% seguro de que no puede hacerlo”, expresó el empresario en su misiva.

Newlin consideró que las afirmaciones de Petro resultan “profundamente ofensivas”, tanto para su familia como para los colombianos comprometidos con el proceso democrático.

“Estas afirmaciones falsas son profundamente ofensivas, no solo para mí y para mi familia, sino también para los millones de colombianos que han arriesgado, y algunos incluso entregado, sus vidas luchando por la democracia en estas elecciones”, agregó en su comunicado.

El empresario concluyó solicitando al presidente que ponga fin a las acusaciones infundadas y reconozca públicamente si hubo un error en la información recibida.

“Muéstrele a Colombia las pruebas o demuestre que tiene la grandeza para reconocer un error. Entonces podremos avanzar y ayudar a que Colombia se una”, puntualizó Dan Newlin.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMarta Lucia RamírezAbelardo de la EspriellaDan NewlinColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ELN denunció que escoltas de la UNP estarían vendiendo información sobre sus protegidos a ellos mismos, al Clan del Golfo y disidencias de las Farc

Infobae Colombia se comunicó con la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero, hasta el momento, la entidad no se había pronunciado de manera oficial luego de la grabación en la que un presunto vocero del Ejército de Liberación Nacional señaló dicha acción

ELN denunció que escoltas de la UNP estarían vendiendo información sobre sus protegidos a ellos mismos, al Clan del Golfo y disidencias de las Farc

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

La jornada contará con cuatro premios de montaña durante su recorrido

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

El director de Cambio Radical pidió a Estados Unidos que mantenga a Gustavo Petro y a su familia en la Lista Clinton

Enrique Vargas Lleras habló en calidad de director adjunto del partido y recordó que esa colectividad respaldó al gobierno electo, que asumirá el poder el 7 de agosto. Desde esa posición, pidió “respetuosa pero enfáticamente” que Washington se abstenga de excluir al mandatario colombiano

El director de Cambio Radical pidió a Estados Unidos que mantenga a Gustavo Petro y a su familia en la Lista Clinton

Gustavo Petro respondió anuncio de Abelardo de la Espriella de suspender mesas de trabajo con “el gobierno más corrupto de la historia”: “El empalme es con el pueblo”

Las declaraciones del presidente electo de Colombia se dieron a través de sus canales oficiales, en las que cuestionó la gestión de Gustavo Petro durante los cuatro años de gobierno

Gustavo Petro respondió anuncio de Abelardo de la Espriella de suspender mesas de trabajo con “el gobierno más corrupto de la historia”: “El empalme es con el pueblo”

Esto dice la prensa suiza en la previa del duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Preparados para hacer historia”

El cuadro “Cafetero” se volverá a medir ante los “Helvéticos” en el último partido que definirá un cupo a los cuartos de final de Estados Unidos, México y Canadá

Esto dice la prensa suiza en la previa del duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Preparados para hacer historia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

J Balvin, Sebastián Vega y La Liendra le dedican palabras a Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal del Mundial 2026

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

Deportes

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

Tour de Francia, Etapa 4 EN VIVO: minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada Foix

Esto dice la prensa suiza en la previa del duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Preparados para hacer historia”

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Colombia será local en Canadá: así fue el impresionante banderazo en Vancouver previo al partido contra Suiza en el Mundial 2026

Hinchas de Colombia le pusieron la camiseta de la selección a emblemática estatua en Vancouver: de qué se trata