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Johan Manzambi, figura de Suiza, se perdería el juego ante Colombia por el Mundial 2026: estas son las novedades médicas del rival de la Tricolor

El equipo dirigido por Murat Yakin afrontará el duelo ante el cuadro “Cafetero” con varias preocupaciones para armar la alineación titular de los “Helvéticos”

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Johan Manzambi es una de las duras bajas de la selección de Suiza para el duelo ante Colombia-crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters
Johan Manzambi es una de las duras bajas de la selección de Suiza para el duelo ante Colombia-crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

El cierre de los octavos de la final del a Copa Mundial de la FIFA de 2026 será protagonizado por el duelo entre Colombia y Suiza, en el estadio BC Place de Vancouver, el 7 de julio de 2026, a partir de las 3:00 p. m.

Mientras en el cuadro “Cafetero” se confirmó la baja del atacante Jhon Córdoba en el frente de ataque, el cuadro europeo vive horas complicadas con varias de sus figuras.

La Asociación Suiza de Fútbol anunció más estudios médicos y mantuvo la incertidumbre sobre la disponibilidad de los jugadores para el partido en Vancouver-crédito @SkySportDE/X
La Asociación Suiza de Fútbol anunció más estudios médicos y mantuvo la incertidumbre sobre la disponibilidad de los jugadores para el partido en Vancouver-crédito @SkySportDE/X

Los jugadores Johan Manzambi, Rubén Vargas y Djibril Sow tuvieron que interrumpir el último entrenamiento; además, su presencia en el cruce quedó en duda.

El 7 de julio de 2026, los periódicos suizos como Sky Sports Alemania confirmaron la dura baja del volante de SC Friburgo de la Bundesliga de Alemania de la siguiente forma:

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“Suiza no podrá contar con Johan Manzambi en los octavos de final del Mundial contra Colombia. El centrocampista sufrió una lesión de rodilla en el último entrenamiento, según informa Blick, aparentemente sin que se produjera ninguna falta durante un ejercicio. Una resonancia magnética posterior confirmó la lesión. Esto significa que es seguro: Manzambi se perderá definitivamente los octavos de final contra Colombia", explicaron.

Ardon Jashari se perfilaría como reemplazante de Johan Manzambi-crédito Daniele Mascolo/REUTERS
Ardon Jashari se perfilaría como reemplazante de Johan Manzambi-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

En adición a la baja que sufrirá el cuadro suizo, Blick de Suiza detalló al jugador que sustituiría a la joven figura de 20 años:

“La opción más sorprendente como reemplazo de Manzambi sería Ardon Jashari. El jugador del Milan solo suma oficialmente un minuto en este Mundial, contra Catar. “La decepción está ahí, es normal. Los futbolistas siempre esperamos jugar, es nuestra profesión”, dijo el suizo central el domingo en Vancouver", explicaron.

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Además de Manzambi, según el diario Blick, el peor escenario incluye las posibles ausencias de Michel Aebischer, Luca Jaquez, Djibril Sow, Rubén Vargas y Manzambi, todos futbolistas que ya fueron titulares en el torneo y que, de acuerdo con la información de la prensa de Suiza, rindieron a buen nivel. En ataque, el golpe sería mayor porque Manzambi y Vargas suman entre ambos ocho asistencias y goles.

Ruben Vargas, atacante del Sevilla FC de España, ha estado en 249 minutos en 4 partidos en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y anotó dos goles y realizó una asistencia:

  • 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: 19 minutos, gol y asistencia en el Bosnia y Herzegovina 1-4 Suiza
  • 24 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: 80 minutos y gol en el Canadá 1-2 Suiza
Amar Dedic marcando a Fabian Rieder en el partido entre Suiza y Bosnia Herzegovina por la fase de grupos del Mundial 2026-crédito Kiyoshi Mio/IMAGN IMAGES via Reuters
Amar Dedic marcando a Fabian Rieder en el partido entre Suiza y Bosnia Herzegovina por la fase de grupos del Mundial 2026-crédito Kiyoshi Mio/IMAGN IMAGES via Reuters

Otro de los posibles reemplazos que podría manejar Yakin en el ataque suizo según informó Blick, sería el volante del Augsburgo de la Bundesliga de Alemania Fabián Rieder, y que ha tenido una experiencia importante junto al capitán Granit Xhaka y el volante del Bolonia de Italia, Remo Freuler:

“Manzambi y Vargas son dos de los jugadores clave de Suiza, con un total de ocho puntos. Para Manzambi, quien recientemente jugó como mediapunta detrás o junto a Breel Embolo y está definitivamente descartado, Fabian Rieder es el reemplazo lógico para Yakin. El jugador del Augsburgo ha formado pareja frecuentemente con Granit Xhaka y Remo Freuler en el mediocampo, trabaja duro en defensa y puede marcar la diferencia en ataque con sus desmarques y pases. Sin embargo, aún no ha podido desplegar todo su potencial en este Mundial", explicaron.

Esto dijo Murat Yakin sobre los otros jugadores de la selección Colombia

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Switzerland Training - National Soccer Development Centre, Vancouver, Canada - July 6, 2026 Switzerland coach Murat Yakin during training IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Switzerland Training - National Soccer Development Centre, Vancouver, Canada - July 6, 2026 Switzerland coach Murat Yakin during training IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin

El entrenador Murat Yakin confirmó el 6 de julio de 2026,en Vancouver que dos titulares de Suiza abandonaron antes de tiempo el entrenamiento y serán evaluados con estudios, a un día del cruce ante Colombia por los octavos de final del Mundial 2026.

Según explicó el técnico en rueda de prensa, los afectados, además de Johan Manzambi, el atacante Ruben Vargas está dentro de las bajas sensibles que tendrá “La Nati” (apodo de la selección de Suiza) , dos piezas ofensivas que quedaron en duda para el partido, pese a que en su discurso mostró optimismo previo de cara a su recuperación.

“Esperamos que puedan jugar mañana, tuvieron que salir antes de la sesión y todos estaban preocupados. Podrían no jugar mañana y ser un gran problema para nosotros. Vamos a ver qué ocurre esta tarde porque les harán estudios”, afirmó.

Estadísticas de Johan Manzambi en el Mundial 2026 con la selección de Suiza

Manzambi se perfila como una de las grandes estrellas del fútbol suizo-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters
Manzambi se perfila como una de las grandes estrellas del fútbol suizo-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters

El atacante de 20 años, estuvo presente en 4 partidos de la selección Suiza en 200 minutos, y su influencia en el frente de ataque se destaca por los tres goles y dos asistencias que marcó con el cuadro helvético.

A continuación, estos son los detalles de sus participaciones en el Mundial 2026:

  • 13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 25 minutos en el Qatar 1-1 Suiza
  • 18 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 19 minutos y doblete en el Bosnia y Herzegovina 1-4 Suiza
  • 24 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 85 minutos y asistencia en el Suiza 1-2 Canadá
  • 2 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 71 minutos y asistencia en el Argelia 0-2 Suiza

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