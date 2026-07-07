Colombia

Cayeron en el aeropuerto de Medellín dos colombianos buscados por la justicia en el aeropuerto: uno llegó desde Brasil y el otro intentó huir a México

Ambos fueron ubicados durante inspecciones en el José María Córdova y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la legalización de sus capturas

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Primer plano de las manos de una mujer siendo esposadas por un oficial de policía en el Aeropuerto José María Córdova, con el fondo borroso del terminal.
Las manos de una mujer son esposadas por un agente de policía en el Aeropuerto José María Córdova de Antioquia, en medio de una operación de las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos ciudadanos colombianos con órdenes de captura vigentes fueron detectados por Migración Colombia durante operativos realizados en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia).

De acuerdo con información de las autoridades migratorias, el primer caso se registró en el área de emigración, donde los funcionarios identificaron a un viajero que intentaba salir rumbo a México.

Al verificar su identidad, confirmaron que tenía una orden de captura activa, emitida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, por el delito de acto sexual violento.

En el segundo procedimiento, ocurrido en el área de inmigración, los controles migratorios permitieron detectar a otro colombiano proveniente de Brasil.

El otro colombiano fue identificado al llegar en un vuelo procedente de Brasil durante un control de inmigración en Rionegro - crédito Migración
El otro colombiano fue identificado al llegar en un vuelo procedente de Brasil durante un control de inmigración en Rionegro - crédito Migración

Este individuo era buscado por varias causas judiciales, incluidas hurto calificado y agravado, receptación, concierto para delinquir y falsedad marcaria. Según las autoridades, las órdenes provenían de un juzgado penal con Función de Control de Garantías.

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Ambos ciudadanos, tras la confirmación de sus órdenes judiciales, fueron entregados a las autoridades competentes para iniciar el proceso de legalización de captura y avanzar con los procedimientos judiciales establecidos en el país.

Las autoridades migratorias explicaron que estos casos evidencian la utilidad de los controles realizados en los principales aeropuertos para interceptar a personas requeridas por la justicia. La actuación inmediata de los funcionarios evitó que uno de los sujetos abandonara el territorio nacional y permitió la captura del otro a su ingreso desde el exterior.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, enfatizó la importancia de estas acciones al afirmar que “los controles migratorios también son una herramienta para la seguridad del país”.

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Uno de los colombianos intentó salir del país hacia México y fue detenido por las autoridades migratorias en el área de emigración - crédito Migración
Uno de los colombianos intentó salir del país hacia México y fue detenido por las autoridades migratorias en el área de emigración - crédito Migración

La funcionaria destacó que cada caso detectado representa un resultado tangible del trabajo conjunto con otras entidades y una contribución directa a la seguridad en Medellín, el área metropolitana y Antioquia.

Según Migración Colombia, la Regional Antioquia-Chocó ha fortalecido su labor en los principales puntos de control del departamento, con especial atención al Aeropuerto Internacional José María Córdova, considerado uno de los terminales aéreos de mayor tráfico internacional en Colombia.

Hombre con circular roja fue capturado en Cali

La tranquilidad de un exclusivo sector en la capital del Valle del Cauca se vio alterada por un operativo discreto que terminó con la captura de uno de los criminales más buscados de Brasil.

Uniformados de la Policía Nacional de Colombia, en conjunto con organismos internacionales, localizaron a un ciudadano requerido por Interpol mientras simulaba una vida corriente como trabajador de la construcción.

El sujeto se hacía pasar como obrero en la ciudad de Cali, para pasar desapercibido por las autoridades - crédito Alcaldía de Cali
El sujeto se hacía pasar como obrero en la ciudad de Cali, para pasar desapercibido por las autoridades - crédito Alcaldía de Cali

Lejos del perfil de fugitivo, el hombre vestía casco y realizaba tareas de obra en una zona comercial, lo que desconcertó a quienes transitaban por el lugar. Nadie imaginaba que ese obrero integraba una estructura criminal activa, señalada por la justicia brasileña como responsable de manejos ilícitos en el ámbito financiero.

El arresto se produjo cuando las autoridades confirmaron que el hombre tenía en vigor una notificación roja de Interpol, mecanismo internacional que permite la captura para extradición de personas acusadas de delitos graves. Esta alerta había sido solicitada por Brasil, que lo identifica como parte esencial de una organización dedicada a préstamos ilegales.

La red operaba bajo el conocido método del “gota a gota”, un sistema de créditos informales que impone intereses elevados y utiliza la intimidación para asegurar el cobro. Según documentos judiciales, los miembros de la banda recurrían a amenazas directas y a la violencia para presionar a quienes no cumplían con los pagos.

El individuo quedó bajo custodia tras la legalización de su captura y los entes judiciales colombianos ya evalúan los pasos a seguir para su extradición. En este proceso, se definirá si será enviado a Brasil para enfrentar cargos de usura y extorsión agravada.

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