El CNE confirmó curul en el Senado de Iván Cepeda: cuál es su importancia

Iván Cepeda podrá posesionarse como senador de oposición porque la curul proviene del segundo lugar en las presidenciales y de su aceptación formal ante el CNE - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El escaño que ocupará Iván Cepeda en el Senado constituye un factor determinante en el tablero político de Colombia. Al haber alcanzado la segunda posición en las elecciones presidenciales, se posiciona a la cabeza de la oposición frente al mandato de Abelardo de la Espriella.

La relevancia de esta posición se sustenta principalmente en tres dimensiones:

Conducción de la oposición legislativa: bajo el amparo de la Ley 1909 de 2018 (Estatuto de Oposición), su curul le proporciona una plataforma formal y legitimada en el Congreso para ejercer control político y contrarrestar las políticas del ejecutivo.

Salvaguarda del proyecto progresista: empleará su curul con el fin de respaldar y defender los programas sociales, las visiones de izquierda y la implementación de los acuerdos de paz, como lo manifestó en un discurso dado el 24 de junio cuando se conoció el resultado de los escrutinios de la segunda vuelta presidencial.

Acción e integración territorial: desde este cargo en el Congreso de la República, impulsará recorridos en las distintas regiones del país para dialogar con las comunidades locales, velar por sus derechos y consolidar la propuesta progresista con miras a futuros comicios.

Iván Cepeda retiró reclamaciones, aceptó por carta la curul ante el CNE y luego volvió a cuestionar la legitimidad de Abelardo de la Espriella por su ciudadanía estadounidense - crédito Colprensa

Iván Cepeda podrá posesionarse como senador de oposición pese a que haya calificado de “ilegítimo” al presidente electo Abelardo de la Espriella, porque su curul deriva del segundo lugar que obtuvo en las presidenciales del 21 de junio y de la aceptación formal que presentó ante el Consejo Nacional Electoral el 24 de junio, un derecho constitucional desarrollado por la Ley 1909 de 2018 para el periodo 2026-2030.

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La decisión ya quedó incorporada en la Resolución E-3181 del mismo 24 de junio, con la que el CNE declaró la elección del presidente y la vicepresidencia.

El documento sostiene: “La aceptación de la curul por quien obtiene el segundo lugar en las elecciones presidenciales constituye el ejercicio legítimo de un derecho constitucional desarrollado por la Ley 1909 de 2018”.

Con ese asiento adicional, el Pacto Histórico quedó como la bancada mayoritaria del Senado con 25 escaños, a los que se suma la curul de oposición de Cepeda.

Del mismo modo, Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, explicó a El Colombiano que la postura de Cepeda, sobre no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio, puede resultar contradictoria, pero no altera la validez de la elección.

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“Sí parece una contradicción. Pero, desde el punto de vista legal, un desconocimiento por parte de un candidato al resultado de una elección no deslegitima la elección ni deslegitima su peso jurídico”, explicó el exfuncionario.

Alfonso Portela afirmó que el desconocimiento político de Iván Cepeda no altera la validez jurídica de la elección de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters

Portela añadió que la autoridad competente ya hizo la declaratoria. “La autoridad que debió haber hecho la declaratoria de la elección, el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo hizo. Conforme a los resultados de las elecciones, se entregaron las credenciales. Por ende, Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia”.

El exfuncionario recordó además que el derecho de Cepeda a ocupar esa curul está previsto en la reforma política. “El acto legislativo 02 de 2015 prevé que el segundo en votación, en este caso Iván Cepeda, tiene derecho personal a una curul en el Senado, lo mismo que su candidata a la vicepresidencia en la Cámara. Así lo aceptaron. Entonces solo falta que se venza el periodo del actual presidente, se produzca la posesión y continúe el mandato de De la Espriella”.

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Esa regla también cobija a su fórmula vicepresidencial, la senadora Aída Quilcué, que accede a un puesto en la Cámara de Representantes. La asignación no surge de una negociación política posterior, sino del resultado oficial de la segunda vuelta presidencial.

Por su parte, el exregistrador nacional Juan Carlos Galindo coincidió con esa lectura. “Desde el punto de vista jurídico no hay dificultad. La declaración de elección de Abelardo de la Espriella como presidente y José Manuel Restrepo como vicepresidente implicó que Iván Cepeda pueda llegar al Senado, por virtud de la Ley. Él puede posesionarse el 20 de julio”, explicó al medio citado.

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Galindo advirtió, eso sí, que una eventual decisión de no asumir el cargo ya no sería un problema de elegibilidad, sino una determinación personal con posibles consecuencias constitucionales.

“Otra cosa es la situación de que no quieran reconocer los resultados. Si Cepeda no se posesiona, podría dar lugar a una de las causales de pérdida de investidura previstas en la Constitución. Pero ya es decisión de él, ya que puede posesionarse sin ningún tipo de dificultad”.

Juan Carlos Galindo señaló que Iván Cepeda puede posesionarse el 20 de julio y advirtió que no asumir el cargo podría abrir una causal de pérdida de investidura - crédito Carlos Ortega/EFE

Horas antes de radicar los documentos ante el CNE, Cepeda había reconocido públicamente la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta.

En una rueda de prensa afirmó: “Como candidato del Pacto Histórico y la coalición Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”.

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Días después de una reunión con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, volvió a cuestionar la legitimidad de la elección y del presidente electo.

El 1 de julio dijo que “se ratifica” respecto de “las formalidades del proceso electoral”, pero retomó sus reparos sobre la ciudadanía estadounidense de De la Espriella y sostuvo que “las obligaciones que genera la ciudadanía estadounidense, (...) son incompatibles para el ejercicio de la Presidencia en Colombia”.