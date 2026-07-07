Colombia será local en Canadá: así fue el masivo banderazo en Vancouver previo al partido contra Suiza en el Mundial 2026

Cientos de hinchas llegaron hasta el hotel de la selección para alentar a los jugadores previo al partido contra Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Instagram

Colombia ha sido una de las selecciones con el mejor promedio de asistencia a los estadios en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En los cuatro partidos que ha jugado (tres de fase de grupos y uno de dieciséisavos de final) ha llevado 259.705 asistentes a los estadios, en donde la gran mayoría ha alentado a la Tricolor sudamericana.

Este panorama en Vancouver, Canadá, sede del partido de octavos de final contra Suiza, no será distinto y quedó demostrado en los videos que circulan en redes sociales tomados por jugadores e hinchas durante el banderazo que ya es tradición entre los fanáticos colombianos en la sede de concentración de la selección, un día antes del partido.

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Los encargados de citar a los aficionados fueron la filial de Vancouver de la Fiebre Amarilla, barra oficial de la selección Colombia, desde las 6:00 p. m. en el hotel Hyatt Regency. Allí, cientos de hinchas esperaron el regreso de la Tricolor del último entrenamiento en territorio canadiense para expresarle admiración y motivarlos de cara al duelo contra el combinado europeo.

“¡Vamos, vamos Colombia! Que mañana tenemos que ganar" y “Vamos, vamos, vamos Tricolor” fueron algunos de los cánticos que repitieron los aficionados por al menos una hora frente al hotel, mientras que los jugadores salieron al balcón de uno de los cuartos para agradecer los gestos de apoyo.

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Los jugadores se mostraron receptivos a las muestras de cariño de los colombiano y bromearon con la electricidad que produjo ver la concentración de hinchas y la manera en como alentaron. Jaminton Campaz, Luis Díaz, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Deiver Machado y Johan Mojica fueron los protagonistas del acto que también se ha vuelto tradicional en este tipo de eventos.