Partidos del Mundial 2026, hoy 7 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Los octavos de final del Mundial 2026 se cerrarán con los cruces entre Argentina y Egipto en Atlanta, y entre Suiza y Colombia en Vancouver - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los octavos de final del Mundial 2026 cerrarán el telón este martes 7 de julio de 2026 con dos partidos de infarto: de un lado, la Argentina de Lionel Messi se medirá a primera hora ante el combinado de Egipto, capitaneado por Mohamed Salah. Del otro, Suiza se jugará la oportunidad de avanzar a unos cuartos de final, por primera vez desde 1954, ante Colombia.

En Atlanta, la Albiceleste buscará paliar el desgaste generado luego de su partido ante Cabo Verde, que se debió decidir en tiempo suplementario debido a la resistencia y valentia mostrada por los Tiburones Azules durante la que fue su primera participación en una Copa del Mundo, en un apretado 3-2.

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Lionel Messi llegará al duelo de la Argentina como máximo goleador de este Mundial 2026 y de la historia de los Mundiales, tras un intenso partido ante Cabo Verde - crédito Paul Childs/REUTERS

Encomendados a las apariciones del máximo goleador de este Mundial y de todos los Mundiales, Lionel Messi, en frente tendrán a los faraones ansiosos de hacer historia y no perder la línea de lo hecho por Marruecos, que ya aseguró su lugar entre los ocho mejores luego de su victoria ante Canadá por 2-0.

Aunque Salah no tiene la explosividad de sus mejores años en Liverpool, los contraataques del conjunto africano han demostrado ser letales, principalmente por la velocidad de Mostafa Zico y Emam Ashour, a lo que se suma la solidez defensiva que les permitió superar a Australia en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis.

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Egipto apostará a los contraataques y el talento individual de Mostafa Zico y Mohamed Salah para intentar dar la sorpresa ante Argentina - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

A segunda hora, Suiza y Colombia se verán por segunda vez en una Copa del Mundo. Curiosamente, el único antecedente fue en Norteamérica, durante el cierre de la fase de grupos en el Mundial de Estados Unidos 1994.

En Vancouver, los dos seleccionados asumirán el partido como una prueba de fuego. Las Cruces Rojas clasificaron líderes de su grupo compartido con Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina, y luego superaron con solvencia a Argelia en los dieciseisavos de final.

Suiza avanzó como líder de su grupo y llegó a octavos de final del Mundial 2026 tras superar a Argelia con solvencia, bajo el liderazgo de Granit Xhaka - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES via Reuters

Con figuras de calibre internacional en cada línea —Manuel Aanji en defensa, Granit Xhaka en los volantes, y Breel Embolo en punta—, se espera una propuesta de juego versátil, capaz de adaptarse igual de bien a los momentos con dominio de balón como a los de asumir más tareas defensivas.

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En cuanto a la Tricolor, causó sensación en la fase de grupos sacando un empate sin goles ante Portugal, lo que le aseguró el liderato y un camino, en teoría, más sencillo. El buen trabajo defensivo de los cafeteros marcó la pauta hasta ahora —solo recibieron un gol en su debut ante Uzbekistán—, a lo que se suman rendimientos notables destacados como los de Gustavo Puerta, Jhon Arias, Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez que decantaron la balanza a favor de la Tricolor en el partido de dieciseisavos de final ante Ghana.

Sin embargo, los dirigidos por Néstor Lorenzo necesitarán más que nunca de los goles de Luis Díaz, hasta ahora con mala suerte de cara a puerta, al serle anulados tres goles por fuera de lugar en lo corrido del torneo.

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Colombia sostuvo su campaña en el Mundial 2026 con solidez defensiva y espera que Luis Díaz recupere eficacia ante Suiza, pues ya lleva tres goles anulados por fuera de juego en el torneo - crédito Kylie Graham/IMAGN IMAGES via Reuters

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 7 de julio

Argentina - Egipto

El partido se jugará en el Estadio Atlanta, conocido normalmente como Mercedes-Benz Stadium, en Estados Unidos.

La hora de juego: a las 18:00 horas del martes en España; a las 13:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 12:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EE.UU); a las 11:00 horas del martes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 10:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Suiza - Colombia

El partido se jugará en el Estadio BC Place de Vancouver, renombrado por la FIFA para este torneo como Estadio Vancouver.

La hora de juego: a las 22:00 horas en España, a las 17:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 16:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EE.UU); a las 15:00 horas en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Argentina - Egipto

Transmisión: TVE y DAZN (España) / DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports, Telefé y TV Pública (Argentina) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports, TeleAmazonas y Disney + (Ecuador) / DSports, Caracol Televisión y Canal RCN (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports, Televen y Disney + (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Suiza - Colombia

Transmisión: DAZN (España) / DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports (Argentina) / Canal 5, Azteca 7, ViX y TUDN (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports, Disney +, Caracol Televisión y Canal RCN (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

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Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Así está la fase final del Mundial: