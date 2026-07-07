Deportes

Partidos del Mundial 2026, hoy 7 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Este martes se conocerán los últimos clasificados a la ronda de cuartos de final, con dos partidos que prometen emociones intensas para tres continentes

Guardar
Google icon
Cuatro futbolistas: Lionel Messi, Mohamed Salah, Granit Xhaka, James Rodríguez. Banderas de Argentina, Egipto, Suiza, Colombia. Estadio de fondo.
Los octavos de final del Mundial 2026 se cerrarán con los cruces entre Argentina y Egipto en Atlanta, y entre Suiza y Colombia en Vancouver - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los octavos de final del Mundial 2026 cerrarán el telón este martes 7 de julio de 2026 con dos partidos de infarto: de un lado, la Argentina de Lionel Messi se medirá a primera hora ante el combinado de Egipto, capitaneado por Mohamed Salah. Del otro, Suiza se jugará la oportunidad de avanzar a unos cuartos de final, por primera vez desde 1954, ante Colombia.

En Atlanta, la Albiceleste buscará paliar el desgaste generado luego de su partido ante Cabo Verde, que se debió decidir en tiempo suplementario debido a la resistencia y valentia mostrada por los Tiburones Azules durante la que fue su primera participación en una Copa del Mundo, en un apretado 3-2.

PUBLICIDAD

Lionel Messi llegará al duelo de la Argentina como máximo goleador de este Mundial 2026 y de la historia de los Mundiales, tras un intenso partido ante Cabo Verde - crédito Paul Childs/REUTERS
Lionel Messi llegará al duelo de la Argentina como máximo goleador de este Mundial 2026 y de la historia de los Mundiales, tras un intenso partido ante Cabo Verde - crédito Paul Childs/REUTERS

Encomendados a las apariciones del máximo goleador de este Mundial y de todos los Mundiales, Lionel Messi, en frente tendrán a los faraones ansiosos de hacer historia y no perder la línea de lo hecho por Marruecos, que ya aseguró su lugar entre los ocho mejores luego de su victoria ante Canadá por 2-0.

Aunque Salah no tiene la explosividad de sus mejores años en Liverpool, los contraataques del conjunto africano han demostrado ser letales, principalmente por la velocidad de Mostafa Zico y Emam Ashour, a lo que se suma la solidez defensiva que les permitió superar a Australia en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis.

PUBLICIDAD

Egipto apostará a los contraataques y el talento individual de Mostafa Zico y Mohamed Salah para intentar dar la sorpresa ante Argentina - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Egipto apostará a los contraataques y el talento individual de Mostafa Zico y Mohamed Salah para intentar dar la sorpresa ante Argentina - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

A segunda hora, Suiza y Colombia se verán por segunda vez en una Copa del Mundo. Curiosamente, el único antecedente fue en Norteamérica, durante el cierre de la fase de grupos en el Mundial de Estados Unidos 1994.

En Vancouver, los dos seleccionados asumirán el partido como una prueba de fuego. Las Cruces Rojas clasificaron líderes de su grupo compartido con Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina, y luego superaron con solvencia a Argelia en los dieciseisavos de final.

Suiza avanzó como líder de su grupo y llegó a octavos de final del Mundial 2026 tras superar a Argelia con solvencia, bajo el liderazgo de Granit Xhaka - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES via Reuters
Suiza avanzó como líder de su grupo y llegó a octavos de final del Mundial 2026 tras superar a Argelia con solvencia, bajo el liderazgo de Granit Xhaka - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES via Reuters

Con figuras de calibre internacional en cada línea —Manuel Aanji en defensa, Granit Xhaka en los volantes, y Breel Embolo en punta—, se espera una propuesta de juego versátil, capaz de adaptarse igual de bien a los momentos con dominio de balón como a los de asumir más tareas defensivas.

En cuanto a la Tricolor, causó sensación en la fase de grupos sacando un empate sin goles ante Portugal, lo que le aseguró el liderato y un camino, en teoría, más sencillo. El buen trabajo defensivo de los cafeteros marcó la pauta hasta ahora —solo recibieron un gol en su debut ante Uzbekistán—, a lo que se suman rendimientos notables destacados como los de Gustavo Puerta, Jhon Arias, Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez que decantaron la balanza a favor de la Tricolor en el partido de dieciseisavos de final ante Ghana.

Sin embargo, los dirigidos por Néstor Lorenzo necesitarán más que nunca de los goles de Luis Díaz, hasta ahora con mala suerte de cara a puerta, al serle anulados tres goles por fuera de lugar en lo corrido del torneo.

Colombia sostuvo su campaña en el Mundial 2026 con solidez defensiva y espera que Luis Díaz recupere eficacia ante Suiza, pues ya lleva tres goles anulados por fuera de juego en el torneo - crédito Kylie Graham/IMAGN IMAGES via Reuters
Colombia sostuvo su campaña en el Mundial 2026 con solidez defensiva y espera que Luis Díaz recupere eficacia ante Suiza, pues ya lleva tres goles anulados por fuera de juego en el torneo - crédito Kylie Graham/IMAGN IMAGES via Reuters

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 7 de julio

Argentina - Egipto

El partido se jugará en el Estadio Atlanta, conocido normalmente como Mercedes-Benz Stadium, en Estados Unidos.

La hora de juego: a las 18:00 horas del martes en España; a las 13:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 12:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EE.UU); a las 11:00 horas del martes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 10:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Suiza - Colombia

El partido se jugará en el Estadio BC Place de Vancouver, renombrado por la FIFA para este torneo como Estadio Vancouver.

La hora de juego: a las 22:00 horas en España, a las 17:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 16:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EE.UU); a las 15:00 horas en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Argentina - Egipto

Transmisión: TVE y DAZN (España) / DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports, Telefé y TV Pública (Argentina) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports, TeleAmazonas y Disney + (Ecuador) / DSports, Caracol Televisión y Canal RCN (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports, Televen y Disney + (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Suiza - Colombia

Transmisión: DAZN (España) / DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports (Argentina) / Canal 5, Azteca 7, ViX y TUDN (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports, Disney +, Caracol Televisión y Canal RCN (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Así está la fase final del Mundial:

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Argentina Mundial 2026Selección Egipto Mundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Selección Suiza Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Néstor Lorenzo le puso presión a Luis Díaz para el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026: esto le dijo

La Selección Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 el martes 7 de julio a partir de las 3:00 p.m

Néstor Lorenzo le puso presión a Luis Díaz para el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026: esto le dijo

Colombia vs. Suiza: revelan la estrategia con la que James Rodríguez y compañía pueden clasificar a cuartos de final del Mundial 2026

Las superioridades numéricas en las bandas y por carriles centrales serán la clave para que Colombia le gane ante Suiza, según un analista táctico

Colombia vs. Suiza: revelan la estrategia con la que James Rodríguez y compañía pueden clasificar a cuartos de final del Mundial 2026

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

El nuevo cuerpo técnico de Atlético Nacional estará conformado por Lucas González, Alexis Henríquez, Camilo Cartagena y Víctor Marulanda

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

Esta es la canción que compuso Jackson Martínez para alentar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

El delantero chocoano jugó la Copa del Mundo de Brasil 2014 y marcó un gol ante Japón en la tercera fecha de la fase de grupos, asistido por James Rodríguez

Esta es la canción que compuso Jackson Martínez para alentar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Dos jugadores de la Selección Colombia hacen parte del ‘Top 10′ de los que más corren en el Mundial 2026

El líder del ranking es Michael Olise de la Selección de Francia. El otro representante de Suramérica en este listado es Enzo Fernández de Argentina

Dos jugadores de la Selección Colombia hacen parte del ‘Top 10′ de los que más corren en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

‘Masterchef Celebrity’ tendría un cambio significativo para los participantes: “Una de las temporadas más exigentes”

Deportes

Néstor Lorenzo le puso presión a Luis Díaz para el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026: esto le dijo

Néstor Lorenzo le puso presión a Luis Díaz para el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026: esto le dijo

Colombia vs. Suiza: revelan la estrategia con la que James Rodríguez y compañía pueden clasificar a cuartos de final del Mundial 2026

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016

Esta es la canción que compuso Jackson Martínez para alentar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Dos jugadores de la Selección Colombia hacen parte del ‘Top 10′ de los que más corren en el Mundial 2026