Abelardo de la Espriella ordenó la suspensión del empalme con el Gobierno Petro y desató una oleada de reacciones políticas: “Estamos ante un golpe de Estado”

El presidente electo de Colombia ordenó la suspensión del empalme debido a recientes declaraciones del mandatario saliente - crédito VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sorprendió con su anuncio de suspender el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro.

En una publicación hecha en la mañana del 7 de julio de 2026 en la red social X, el futuro mandatario nacional señaló que su decisión obedece a las recientes declaraciones del jefe de Estado saliente, entre ellas, el desconocimiento de su elección como nuevo presidente colombiano y su reconocimiento a Iván Cepeda como su sucesor.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, indicó De la Espriella.

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El anuncio del presidente electo generó todo tipo de reacciones en la clase política colombiana. Mientras que algunos respaldaron la postura de Abelardo de la Espriella, otros lo cuestionaron debido a sus críticas del gobierno saliente.

Inicialmente fue la excongresista María Fernanda Cabal quien pidió que se garantice la transición del mando presidencial, al considerar que se estaría fraguando un posible ataque contra la democracia colombiana.

“El país debe rodear al gobierno electo de Abelardo de la Espriella, las instituciones y las Fuerzas Armadas deben garantizar la transición del poder. Estamos ante la configuración de un golpe de Estado de Petro para no entregar el poder”, indicó la exsenadora del Centro Democrático.

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Por su parte, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, sostuvo que la postura de De la Espriella responde a los intereses de, según él, desmontar varias de las iniciativas lideradas por el presidente Gustavo Petro.

“El empalme estaba dejando en evidencia que vienen a acabar las reformas, hacer fracking subir los impuestos, entregarle las tierras a las mafias y quitarle el presupuesto a la educación”, manifestó.

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