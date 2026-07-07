Colombia

Cómo eliminar la flema en la garganta al amanecer o tras comer: este es el remedio casero que recomienda médico colombiano

El especialista colombiano explicó por qué se acumula mucosidad al despertar o después de comer y aseguró que una sencilla mezcla puede aliviar el problema. También advirtió en qué casos es indispensable acudir al médico

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una joven muestra síntomas de malestar respiratorio, tosiendo y sujetándose el pecho, reflejando el aumento de padecimientos como la gripe y otras infecciones respiratorias durante los meses fríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de flema en la garganta al despertar o después de consumir algunos alimentos es una molestia frecuente que afecta a miles de personas.

Aunque suele relacionarse con resfriados o alergias, el médico colombiano Oswaldo Restrepo explicó que, en muchos casos, este síntoma puede estar asociado con irritaciones, reflujo gastroesofágico o hábitos cotidianos que favorecen la producción excesiva de mucosidad.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, el especialista compartió un protocolo casero que, según indicó, puede ayudar a disminuir la flema en apenas cinco días. También advirtió que existen señales de alarma que requieren atención médica inmediata y que este método no reemplaza un tratamiento profesional cuando el origen del problema es una enfermedad.

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“Esa sensación pegajosa. Tiene que carraspear, tiene que escupir. Y la flema está ahí, espesa, blanca o amarillenta, pegada a la garganta y sigue ahí toda la mañana. Es incómodo, es molesto y hasta da vergüenza en público. Esa flema no está ahí por casualidad. Es una señal de que algo está irritando la garganta o de que el cuerpo está produciendo más mucosidad de lo normal”, explicó Restrepo al iniciar su intervención.

Maestro de mediana edad con expresión de dolor tocándose la garganta, la cual tiene un efecto rojizo. Se encuentra en un aula con pizarra y pupitres desenfocados.
El médico Oswaldo Restrepo recomienda agua tibia con limón para reducir la flema en cinco días - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El médico aseguró que una alternativa sencilla consiste en consumir agua tibia con limón en ayunas durante cinco días consecutivos, siempre que la persona no presente síntomas de gravedad.

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Si la flema tiene sangre, si viene acompañada de fiebre alta o si tiene dificultad para respirar, vaya al médico porque eso puede ser una infección seria o algo más grave. Pero si la flema solo es molesta y no hay otros síntomas importantes, apenas se levante tome un vaso de agua tibia con medio limón. Tómelo despacio, haga gárgaras con el último sorbo antes de tragar y espere veinte minutos antes de desayunar. Agua tibia con medio limón en ayunas durante cinco días. Eso es todo para empezar”, recomendó.

Los errores que, según el médico, empeoran la flema

Durante su explicación, Restrepo señaló que muchas personas cometen prácticas que favorecen la acumulación de mucosidad sin darse cuenta. Entre ellas mencionó el uso de agua fría, carraspear constantemente, consumir lácteos en el desayuno e ignorar un posible reflujo gastroesofágico.

“El agua fría contrae la garganta y hace que la flema se pegue más. El agua tibia, en cambio, la vuelve más líquida y facilita su expulsión. Otro error es carraspear con fuerza todo el tiempo. Eso irrita la garganta y provoca que produzca todavía más flema. En lugar de carraspear, tome un sorbo de agua y trague; limpia mejor sin generar más irritación”, afirmó.

Una taza con vapor y rodajas de limón, una cuchara de metal, limones enteros y cortados, una servilleta y una mesa de madera rústica.
Oswaldo Restrepo comparte el truco del agua tibia con limón para aliviar la flema en cinco días - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, recomendó evitar la leche, el queso y el yogur durante las primeras horas del día cuando existe este problema, ya que, según explicó, pueden hacer que la mucosidad sea más espesa.

¿Por qué se produce la flema?

En el video, Restrepo aclaró que la producción de mucosidad es un mecanismo natural de defensa del organismo. La garganta y las vías respiratorias generan moco constantemente para atrapar partículas, bacterias y virus. Sin embargo, cuando esa mucosidad aumenta o se vuelve demasiado espesa, comienza a acumularse y aparece la sensación de flema persistente.

“Muchas veces el problema no es una gripa. Puede ser el reflujo gastroesofágico, porque durante la noche el ácido del estómago sube, irrita la garganta y esta responde produciendo más mucosidad. También puede deberse a respirar por la boca cuando la nariz está tapada, al goteo postnasal provocado por alergias o sinusitis, o incluso al humo del cigarrillo, la contaminación y el aire seco”, explicó el médico.

Cómo actúa el agua tibia con limón

De acuerdo con Restrepo, el efecto de esta preparación se debe a la combinación del calor del agua con las propiedades del limón.

El agua tibia ayuda a desprender la flema y hacerla menos espesa. El limón contiene ácido cítrico, que disminuye su consistencia y la hace menos pegajosa. Además, cuando usted hace gárgaras antes de tragar, esa mezcla llega a toda la garganta, limpia la mucosidad y ayuda a eliminarla”, sostuvo.

Persona vierte agua caliente de una tetera transparente a una taza con rodajas de jengibre y limón sobre una tabla de madera en una cocina.
El médico explica cómo aliviar la flema en cinco días - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El médico agregó que, si el protocolo funciona, las personas podrían notar una disminución de la flema entre el tercer y el quinto día, además de una voz más clara, menor necesidad de carraspear y reducción del mal aliento ocasionado por la acumulación de mucosidad.

Restrepo explicó que durante los tres primeros días se debe ingerir un vaso de aproximadamente 250 mililitros de agua tibia con el jugo de medio limón en ayunas, realizando gárgaras durante diez segundos con el último sorbo antes de tragar.

También recomendó evitar los lácteos durante el desayuno y mantenerse bien hidratado durante toda la jornada. Si después de cinco días no se presenta ninguna mejoría, insistió en que la causa podría ser otra afección que requiere valoración médica.

“Puede tratarse de reflujo gastroesofágico crónico, sinusitis o una alergia. En esos casos consulte con su médico. Si además presenta acidez, cene al menos tres horas antes de acostarse, duerma con la cabeza elevada y evite alimentos como café, chocolate, grasas, alcohol y comidas picantes”, puntualizó.

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