El anillo en oro blanco e incrustaciones de diamantes que le regalaron a Daniel Muñoz, una de las figuras de Colombia en el Mundial 2026: “De locos”

La misma joyería le fabricó una pieza de colección al cantante de música popular Yeison Jiménez - crédito @veneziajoyeria/IG

En la antesala del esperado partido de octavos de final entre las selecciones de Colombia y Suiza, que se disputará el martes 7 de julio de 2026 en el estadio de Vancouver, Canadá, el futbolista Daniel Muñoz recibió un homenaje especial en Miami, Estados Unidos.

En un encuentro informal, el jugador fue sorprendido con la entrega de un anillo personalizado de oro blanco, una pieza única creada por Venezia Joyería, el reconocido taller colombiano que ha ganado notoriedad por sus diseños exclusivos para figuras públicas.

El propietario de Venezia Joyería encabezó la entrega junto a su hijo, resaltando el trabajo conjunto en el diseño de la pieza.

“Hoy estamos acá en Miami. Estamos haciendo entrega de este anillo que hicimos, que creamos. Así como ustedes se la meten toda en la cancha, como nos han representado tan bien, sobre todo a usted, ¿no? Daniel ayudó en el diseño de esta joya junto a mi hijo”, expresó el joyero, marcando el tono emotivo del momento.

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El acto de entrega y los protagonistas

El video del encuentro, difundido a través de la cuenta de X de Venezia Joyería el 2 de julio de 2026, muestra a Daniel Muñoz sorprendido por la minuciosidad de la obra.

El futbolista, pieza clave de la selección Colombia (y que ya marcó dos goles en los partidos ante Uzbekistán y RD Congo), no ocultó su asombro: “¡Uf. No, esto es clase. Uf. Es puro nivel, puro detalle!. Está una cosa de locos”.

- crédito @veneziajoyeria/IG

El joyero, responsable de la pieza, añadió: “Está elaborada 100% en oro blanco, oro de 18 quilates, ley 750. Viene con incrustaciones de diamantes, diamantes naturales de la más alta calidad y en la parte de arriba viene con incrustaciones de corindón, zafiros amarillos, zafiros azules y rubíes, piedras naturales”.

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La entrega incluyó también una pulsera a juego, dándole un toque más exclusivo al obsequio.

Los detalles técnicos: materiales y símbolos

Según explicó el dueño de Venezia Joyería, cada piedra y cada elemento del diseño fue escogido para reflejar la identidad y la historia del futbolista.

“Es una historia que estamos contando a través de esta joya”, destacó el creador.

El propio Muñoz hizo hincapié en el valor del diseño: “Una combinación natural. Está... Jum, de locos”.

La pieza lleva en la parte superior el logo de la Federación Colombiana de Fútbol y una imagen significativa para el jugador.

- crédito @veneziajoyeria/IG

El significado personal para Daniel Muñoz

El valor simbólico del anillo va más allá de lo material, y Muñoz explicó el origen del rostro grabado en la joya.

“Ese rostro es muy significativo para mí. Es el primer gol que yo hago en Inglaterra contra el Newcastle y ahí sale esta imagen. Y fue mi primer gol en el último minuto. Significa mucho. Entonces, por eso lo asocié con mi logotipo del hincha en la cancha”, dijo el lateral derecho de la Tricolor.

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La pieza incorpora además la inscripción “Esfuérzate y sé valiente”, una frase que el jugador lleva grabada en el corazón y que solicitó incluir en el diseño.

“Lo que es World Cup (la Copa Mundo, el trofeo que se le entrega a la selección ganadora del Mundial), creo que la copa que todo jugador sueña y anhela. Este escudo que es lo que llevamos dentro del corazón. Colombia, que ya eso es lo que nos representa. Hay mucho, mucho, mucho significado y mucha historia”, afirmó Muñoz.

La trayectoria de Venezia Joyería y los antecedentes

Venezia Joyería no es ajena a la creación de piezas para figuras de renombre. La misma casa fue responsable de la cadena con la inscripción “Mi promesa” que portaba el cantante Yeison Jiménez en el avión que se accidentó el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, cuando el artista se dirigía a Marinilla (Antioquia) para cumplir un compromiso musical.

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El encuentro cerró con palabras de gratitud y reconocimiento por parte de Daniel Muñoz: “Muy feliz y muy contento con este gran trabajo, porque lo que dijimos, que fue hecho desde el corazón, pura inspiración y eso es lo más importante”.

El futbolista extendió su agradecimiento a todo el equipo de Venezia Joyería y celebró el esfuerzo compartido en la creación de una joya exclusiva que representa logros, sueños y una trayectoria internacional que busca seguir robusteciendo con su participación en el Mundial 2026.