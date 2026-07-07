Abelardo de la Espriella oficializó a seis nuevos ministros: confirmó a Viviane Morales como jefa de la cartera de Educación

El nuevo presidente sigue completando su gabinete ministerial con seis nuevos nombramientos - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Mientras el país sigue a la espera de la reanudación del empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de la República hizo oficial el nombramiento de otros seis jefes de cartera que lo acompañarán en el arranque de su mandato.

Entre los elegidos, el nuevo mandatario confirmó los rumores sobre la llegada de la exfiscal general Viviane Morales al Ministerio de Educación, así como el aterrizaje del exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán a la cartera de Vivienda.

Según indicó la oficina de comunicaciones del nuevo presidente, la economista Elsa Noguera asumirá la dirección del Ministerio de Transporte. Con antecedentes como exgobernadora del Atlántico y exministra de Vivienda, Noguera fue la primera mujer en ser elegida alcaldesa de Barranquilla.

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Por su parte, el abogado Mauricio Gómez Amín, quien lideró el equipo de debate en la reciente campaña presidencial y fue senador, encabezará el Ministerio de Comercio. Según la campaña, la selección de Gómez Amín refuerza el vínculo del gabinete con el Atlántico y subraya la importancia de la gestión política en la estrategia de gobierno.

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