El comité de empalme pidió a la Procuraduría acompañar posibles sesiones con el equipo de Abelardo de la Espriella

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El Comité Nacional de Empalme del Gobierno nacional invitó este 7 de julio de 2026 al procurador general Gregorio Eljach Pacheco a que la Procuraduría General de la Nación acompañe el proceso de transición entre la administración saliente de Gustavo Petro y el gobierno electo de Abelardo de la Espriella, con el argumento de que el empalme debe asumirse como “un verdadero ejercicio de Estado”.

En una comunicación fechada en Bogotá, D. C., los firmantes plantearon que la participación del Ministerio Público se dé en medio de la “función preventiva” prevista en el artículo 277 de la Constitución Política y que su presencia sumaría controles durante las jornadas de trabajo.

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“Desde el primer día hemos entendido este proceso como un verdadero ejercicio de Estado”, sostuvo el comité en la carta dirigida a Eljach. En el mismo documento agregó que, “más allá del cambio de gobierno”, el empalme es una “oportunidad para demostrar la fortaleza de nuestras instituciones, garantizar la continuidad de la administración pública y ofrecer a los colombianos un proceso transparente, serio y respetuoso de la Constitución y la ley”.

El Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional invitó al procurador general Gregorio Eljach Pacheco a que la Procuraduría General de la Nación acompañe el proceso de transición entre la administración saliente de Gustavo Petro y el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito Equipo Gobierno nacional

El comité afirmó que el acompañamiento “constituye una garantía adicional para todas las partes” y que “contribuirá a fortalecer la confianza institucional, promover el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa y brindar mayores garantías de objetividad, transparencia y respeto por el debido proceso” durante las sesiones.

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La invitación incluye que, “si lo estima pertinente”, el procurador disponga la participación de procuradores delegados o servidores que considere competentes para acompañar “las diferentes sesiones de empalme” previstas en “los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional”.

El documento está suscrito por Germán Ávila Plazas, Nhora Mondragón Ortiz, Augusto Ocampo y Natalia Irene Molina Posso, quienes también manifestaron su “total disposición” para coordinar con la Procuraduría “los aspectos necesarios que permitan hacer efectivo este acompañamiento institucional”.

Presidente electo de Colombia denunciará presuntas irregularidades del Gobierno Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Canciller Villavicencio atribuyó la ruptura del empalme a declaraciones de Carlos Alonso Lucio

La canciller Rosa Villavicencio atribuyó la ruptura del proceso de empalme presidencial a las declaraciones públicas de un portavoz del nuevo gobierno. Según detalló en sus redes, fue la entrevista concedida por Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo de transición de Abelardo de la Espriella, la que precipitó el quiebre.

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Villavicencio recalcó: “El empalme lo rompe la entrevista del señor Lucio, al acusarnos de corruptos. Ustedes no son institucionales, el deber de la transición es democrática. Lo que quieren hacer no lo es”, escribió la funcionaria, en una acusación directa a la actitud del equipo entrante.

El trasfondo del conflicto radica en que, durante esa entrevista, Lucio sugirió que el próximo gobierno buscaría la extradición del presidente saliente, Gustavo Petro, y formuló señalamientos de corrupción contra la actual administración.

Rosa Villavicencio aseguró que “el empalme lo rompe la entrevista de Carlos Lucio”, donde dijo que el Gobierno entrante pediría extradición de Gustavo Petro - crédito @ryvillavicencio/X

El proceso de empalme entre el equipo de Gustavo Petro y el del presidente electo Abelardo de la Espriella se suspendió de manera abrupta el 7 de julio de 2026, después de que voces del nuevo gobierno manifestaran abiertamente su intención de investigar judicialmente al mandatario saliente. La ruptura fue confirmada en redes sociales por autoridades de ambas partes.

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La controversia ha escalado rápidamente, con acusaciones cruzadas sobre la legitimidad y el carácter democrático del proceso de transición. Las partes han dejado claro que, por el momento, no existen condiciones para continuar con la coordinación institucional que suele marcar el traspaso de mando en Colombia.

En este contexto, la expectativa se centra en los anuncios que el presidente electo prometió realizar durante el día y en las eventuales acciones legales que el gobierno saliente podría interponer frente al proceso electoral y la composición del nuevo gobierno.