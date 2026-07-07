Colombia

Petro respondió a críticas del hijo de Juan Manuel Santos por no reconocer la victoria de De la Espriella: “Quitaron todos los algoritmos de seguridad”

El presidente saliente afirmó que la unidad civil de testigos digitales logró detectar cómo los formularios E14 eran modificados después de ser subidos

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Martín Santos defiende a Petro luego de las acusaciones de Milei a su homólogo en Colombia - crédito Presidencia y @MartinSantosR/X
Martín Santos defendió el sistema electoral colombiano ante los ataques de Petro - crédito Presidencia y @MartinSantosR/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, en la que Abelardo de la Espriella se consagró como el presidente electo de los colombianos, no es legítima.

“El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra cosntitución. El presidente de Colombia acepta de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Sus declaraciones generaron una oleada de críticas, entre ellas la de Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos. En su criterio, es “incoherente e irresponsable cuestionar el mismo sistema electoral que lo eligió”.

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El presidente saliente afirmó que la unidad civil de testigos digitales logró detectar cómo los formularios E14 eran modificados después de ser subidos - crédito @petrogustavo/X
El presidente saliente afirmó que la unidad civil de testigos digitales logró detectar cómo los formularios E14 eran modificados después de ser subidos - crédito @petrogustavo/X

En reacción, el saliente mandatario señaló que hay diferencias entre el sistema electoral que lo eligió a él y a De la Espriella. Según Petro, cuando era candidato, los algoritmos de seguridad para el preconteo no podían ser alterados, caso contrario al de los pasados comicios.

“No Martín te equivocas. A mí me eligieron con formularios E14 que eran inmodificables desde que eran subidos al públivo gracias a algoritmos de seguridad. Lo que hicieron en estás elecciones fue quitar todos los algoritmos de seguridad para que pudieran ser modificados después de subirlos (sic)”, explicó, insistiendo en que en los formularios utilizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil fueron alterados.

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En su teoría, “la unidad civil de testigos digitales que llegó a ser de 70.000 ciudadanos y ciudadanas colombianas, muchos expertos de alto nivel, logró detectar cómo los formularios E14 eran modificados después de ser subidos”, dijo en sus redes sociales.

Incluso, Petro señaló que el software actual está más expuesto a ciberataques, puesto que sus defensas no son controladas por la Nación, sino por empresas extranjeras.

“Así que el actual sistema electoral es incluso diferente al que el consejo de estado encontró en el 2014 y que en sentencia ordenó cambiar el software por vulnerable, hoy es más vulnerable que nunca, su ciberdefensa está en manos de software de empresas de EEUU e Israel, controlables, por sus propias leyes, por sus gobiernos (sic)”, señaló.

El mensaje de Petro tras la suspensión del empalme por parte de De la Espriella

En otro mensaje, el saliente presidente de Colombia, Gustavo Petro, dedicó unas palabras a su sucesor en la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella que anunció la suspensión del proceso de empalme.

En sus plataformas digitales afirmó que el proceso de empalme de gobierno seguirá de manera pública hasta el 6 de agosto a las 24 horas, aun si el equipo entrante no participa, y vinculó esa decisión con una denuncia mayor: sostuvo que quienes llegan al poder “no ganaron las elecciones” y que el país enfrenta “la inminencia del fascismo”.

Petro afirmó que seguirán trabajando para dejar todo listo al próximo gobierno - crédito @petrogustavo/X
Petro afirmó que seguirán trabajando para dejar todo listo al próximo gobierno - crédito @petrogustavo/X

A su vez, afirmó que recibió presiones para extender su permanencia en la Casa de Nariño. “Me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones”, sostuvo.

Petro también descartó cualquier continuidad fuera del calendario legal, aun cuando insiste en que el resultado electoral fue ilegítimo. “No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata y respeto la constitución que como M19 ayudamos a hacer. Es la constitución de la Paz (sic)”, dijo.

En ese mismo bloque anunció acciones judiciales por las acusaciones recibidas desde el campo rival. “Las calumnias proferidas por exconvictos y familiares de convictos, que fue lo que enviaron entre otras personas al empalme, serán respondidas judicialmente”, afirmó.

El jefe de Estado afirmó que tiene pruebas de injerencia extranjera en las elecciones presidenciales - crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado afirmó que tiene pruebas de injerencia extranjera en las elecciones presidenciales - crédito @petrogustavo/X

Y agregó: “No estamos inventando cuando decimos que el gobierno de Abelardo fue elegido desde el exterior, con votos no existentes en el porcentaje ajustado automáticamente por algoritmos hechos por empresas privadas israelíes con aval de su gobierno genocida, y tramitados por la empresa que yo mismo denuncié públicamente pero que ya la misma justicia en sentencia plena del consejo de estado había ordenado remover desde el año 2018 (sic)”.

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