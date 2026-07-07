Álvaro Uribe volvió a referirse a su proceso ante la justicia por supuestas alianzas con el paramilitarismo: “Una infamia contra mí”

Álvaro Uribe Vélez reiteró su inocencia ante las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación por posibles alianzas con paramilitares y su supuesta implicación en masacres - crédito EFE/ Marco Bello

Mientras se acerca la fecha del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por posibles alianzas con paramilitares y su supuesta implicación en masacres nacionales, el exmandatario reiteró su inocencia ante las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

De hecho, en una reciente entrevista concedida al medio digital Armando Gamboa News, el exjefe de Estado insistió en la ausencia de pruebas en su contra, resaltando la gravedad de ser haber sido citado a interrogatorio a pocos días de la segunda vuelta presidencial. “No hay una sola prueba que pueda desvirtuar lo que ha sido mi vida. Yo he sido un combatiente con las ideas, con el argumento, un contradictor con el argumento. Jamás he amenazado, menos he mandado a matar a alguien. Esto es un desconocimiento de derechos muy grave”, señaló Uribe.

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Para el expresidente, el llamado a indagatoria tres días antes de los comicios representó más que una coincidencia. Aseguró que la actuación buscaba favorecer a sus adversarios políticos o congraciarse con quienes en su momento creyeron que podrían llegar al poder.

“Salen para ayudarle a Iván Cepeda a que ganara o pensando que él iba a ganar y congraciarse con él, salen a maltratarme, salen a citarme a interrogatoria y niegan el recurso de reposición, cuando esto no es un solo trámite. Para mí, para cualquier ciudadano, es muy grave, porque de una investigación lo pasan a uno a imputado. Eso es una decisión de mucho fondo para que niegue el recurso de reposición, estimados amigos”, señaló el exmandatario.

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El también exgobernador de Antioquia recordó que las investigaciones sobre hechos ocurridos en 1997 y el asesinato del abogado Jesús María Valle en 1998 han sido revisadas durante años, sin que se haya encontrado elemento alguno en su contra.

“Ni una prueba contra Álvaro Uribe“, enfatizó al referirse a los expedientes abiertos desde finales de los noventa, y advirtió que para cualquier ciudadano es grave pasar de investigado a imputado sin que se permita el recurso de reposición.