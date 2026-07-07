Antonella Petro, la “consentida” de Gustavo Petro, cumplió 18 años con tiernas dedicatorias de sus papás: “Por la vida y la libertad”

Antonella Petro Alcocer alcanzó la mayoría de edad y recibió emotivos mensajes de felicitación por parte del presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Antonella Petro Alcocer, la hija menor del presidente Gustavo Petro, alcanzó oficialmente la mayoría de edad. Al cumplir sus 18 años, la joven cierra una etapa marcada por el crecimiento bajo el intenso ojo público de la política nacional, ya que llegó a la Casa de Nariño cuando tenía apenas 14 años y vivió toda su adolescencia en medio del agitado gobierno de su padre.

Para conmemorar este día, tanto el mandatario como la primera dama, Verónica Alcocer, compartieron en sus redes sociales emotivos y sentidos mensajes de felicitación.

A pesar de la separación sentimental de la pareja presidencial durante este mandato, ambos se mostraron completamente unidos y orgullosos en los momentos clave de la vida de su hija menor.

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La hija menor del jefe de Estado celebró sus 18 años rodeada del cariño de su familia - crédito César Carrión/Presidencia

Así felicitó la familia presidencial a Antonella Petro por su cumpleaños número 18

La primera dama, Verónica Alcocer, que mantiene una relación sumamente cercana con la joven, fue una de las primeras en pronunciarse públicamente.

Alcocer acompañó sus palabras con una elegante fotografía de ellas dos tomada durante la fiesta de graduación (prom) de Antonella, que recientemente culminó sus estudios de bachillerato en el prestigioso Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá.

“¡Felices 18, mi vida! 🤍 Hace unos días celebrábamos tu grado, el cierre de una etapa llena de aprendizajes. Te amo infinitamente. Feliz cumpleaños, mi amor. ❤️❤️❤️❤️”.

Además de felicitarla, Verónica Alcocer le deseó lo mejor para esta nueva etapa y compartió su esperanza de que siempre actúe con nobleza y valores: “Hoy la vida te regala un nuevo comienzo al cumplir tu mayoría de edad. Le pido a Dios, con todo mi corazón, que ilumine cada uno de tus pasos, que me permita seguir disfrutando contigo cada etapa, celebrar tus alegrías, acompañarte en los desafíos y verte crecer como la mujer noble, valiente y llena de luz que eres”.

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Verónica Alcocer aprovechó la ocasión para expresar su amor por su hija y desearle una vida guiada por la nobleza, los valores y la fortaleza - crédito @veronicalcocerg/Instagram

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se sumó a las felicitaciones con un mensaje cargado de nostalgia y profunda admiración.

Para nadie es un secreto dentro del círculo familiar que Antonella es considerada la “consentida” de los seis hijos del mandatario, un afecto que se reflejó en las sentidas líneas que el jefe de Estado le dedicó en sus plataformas digitales oficiales: “Hoy celebro la vida de mi hija Antonella. La veo crecer, abrir sus alas, tomar sus propias decisiones y caminar hacia el mundo con la libertad de quien sabe que la vida le pertenece”.

“Antonella inicia nuevos caminos, nuevos aprendizajes y nuevas experiencias. Yo la miro con amor y con orgullo. Feliz cumpleaños, hija. Por la vida y la libertad, siempre”, escribió el presidente Petro en sus redes sociales.

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Gustavo Petro compartió un mensaje cargado de orgullo y nostalgia para felicitar a Antonella, que llegó a la Casa de Nariño siendo apenas una adolescente - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

Las felicitaciones no llegaron únicamente desde el núcleo central de la Casa de Nariño. Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro Burgos y cuñada de la joven, también utilizó sus historias de Instagram para unirse a los festejos.

A pesar del complejo panorama judicial que enfrenta Nicolás Petro con la Fiscalía General de la Nación por presunto lavado de activos, las dinámicas familiares mantuvieron un tono cálido y festivo en torno a la joven.

Ojeda compartió varias fotografías junto a su pequeño hijo, Luka Samuel, dedicándole el cumpleaños a quien describió como la tía “favorita”. En una de las publicaciones más llamativas se pudo ver cómo le cantaron el cumpleaños a Antonella con una torta personalizada con los colores y el escudo de la Selección Colombia de fútbol, incluyendo también una fotografía de su rostro.

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Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, se sumó a las felicitaciones con una dedicatoria a Antonella Petro y varias fotografías familiares - crédito @lauraojedae/Instagram

“Tu mayor virtud es el corazón tan bonito que tienes”, destacó Laura Ojeda en uno de los mensajes que más llamó la atención de los internautas.

Este detalle de la torta futbolera responde directamente a las grandes pasiones de la joven. Tras culminar el colegio, Antonella tiene planeado iniciar sus estudios universitarios en Ciencias Políticas, pero sin descuidar su carrera deportiva en el fútbol, ya que su gran meta a mediano plazo es llegar a las ligas mayores y vestir oficialmente la camiseta de la Selección Colombia femenina.