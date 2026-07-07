Así reaccionaron los jugadores de la Selección Colombia a la eliminación del Mundial 2026: “Hay que ver el lado positivo”

El resumen del partido y los lanzamientos desde el punto penal del enfrentamiento entre Colombia y Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito TyC Sports

La Selección Colombia quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026, al caer desde el punto penal 4-3 frente al seleccionado de Suiza. En el tiempo regular el partido terminó en empate sin goles y en el tiempo extra el resultado no cambió. Todo se definió desde los penaltis y así como pasó en el anterior Mundial de Rusia 2018, Colombia perdió.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Daniel Muñoz, quien aseguró que el equipo no tiene nada que reprocharse por lo realizado durante el compromiso. “Primeramente, darle la gloria a Dios. El destino tenía que ser así, no hay nada que reprochar. Creamos ocasiones, no entró el balón. La tanda de penales... mucha gente le dice suerte, pero era la voluntad de Dios”, afirmó en atención a medios de comunicación, después del partido.

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El lateral también agradeció el respaldo de sus compañeros y resaltó la entrega del plantel a lo largo del torneo. “Estoy agradecido con esta familia. No nos ahorramos una gota de sudor, dejamos el nombre del país en alto. Volvió a pasar, pero lo importante es volver a levantarnos y esto sigue para todos”, agregó.

En la imagen aparecen seis jugadores de la Selección Colombia: Daniel Muñoz, Luis Díaz, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Gustavo puerta y Luis Javier Suárez - Lee Smith/Reuters

La declaración de Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia

Por su parte, Luis Javier Suárez reconoció el dolor que dejó la eliminación y manifestó que la selección tenía condiciones para llegar más lejos en la Copa del Mundo. “La verdad es un día triste. Creo que este equipo y este país estaban para mejores cosas, pero la vida nos trajo hasta aquí”, expresó el delantero.

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El atacante también agradeció el apoyo recibido por parte de la afición y pidió que la derrota sirva como un aprendizaje para el futuro. “Simplemente darle gracias a Dios y a la gente. Esperemos que esto sea un punto de inflexión; hay que mirarlo desde el lado positivo”, concluyó.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, que fue titular en tres de los cinco partidos de la Copa del Mundo 2026 con la Tricolor - crédito Albert Gea/Reuters

Así se desarrolló el partido entre Suiza y Colombia

Desde el comienzo, el encuentro estuvo marcado por la cautela. Ninguna de las dos selecciones quiso conceder espacios y las defensas se impusieron sobre los ataques. Colombia intentó asumir la iniciativa con la velocidad de sus extremos y la movilidad de sus volantes, mientras que Suiza apostó por un bloque compacto y por salir rápido al contragolpe. La primera gran intervención fue del arquero Gregor Kobel, que evitó el gol colombiano tras un remate de Gustavo Puerta.

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Con el paso de los minutos, el conjunto cafetero fue encontrando mejores sensaciones. Luis Díaz y Jáminton Campaz generaron peligro por las bandas y la defensa mantuvo controlado a Breel Embolo, principal referencia ofensiva del equipo europeo. Sin embargo, la falta de precisión en el último pase impidió que Colombia pudiera romper el empate durante el tiempo reglamentario.

La prórroga ofreció las emociones más claras del compromiso. Colombia estuvo muy cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Jhon Lucumí que se estrelló en el travesaño y también desperdició un mano a mano en los minutos finales. Suiza, por su parte, respondió con algunas aproximaciones que exigieron a la defensa colombiana, aunque el 0-0 permaneció inalterable hasta el pitazo final.

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Davinson Sánchez justo después de errar el penal para la Selección Colombia - crédito Albert Gea/Reuters

Todo se resolvió en la tanda de penales. Allí aparecieron los errores que terminaron sentenciando la eliminación colombiana. Dávinson Sánchez estrelló su cobro en el travesaño y, posteriormente, Gregor Kobel detuvo el disparo del Cucho Hernández. Los suizos fueron más efectivos desde los once metros y Rubén Vargas convirtió el lanzamiento definitivo para establecer el 4-3 que clasificó a los europeos a los cuartos de final, instancia en la que enfrentarán a Argentina.

Así terminó el recorrido de Colombia en el Mundial de 2026. El equipo volvió a destacar por su solidez defensiva —cerró el partido con otro arco en cero durante el juego—, pero la falta de eficacia ofensiva y los penales volvieron a convertirse en un obstáculo para una selección que estuvo muy cerca de regresar a unos cuartos de final mundialistas.

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