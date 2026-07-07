Deportes

Así reaccionaron los jugadores de la Selección Colombia a la eliminación del Mundial 2026: “Hay que ver el lado positivo”

Luis Javier Suárez y Daniel Muñoz, jugadores de la Tricolor, fueron los primeros en pronunciarse a la derrota de la Tricolor ante Suiza

Guardar
Google icon
El resumen del partido y los lanzamientos desde el punto penal del enfrentamiento entre Colombia y Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito TyC Sports

La Selección Colombia quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026, al caer desde el punto penal 4-3 frente al seleccionado de Suiza. En el tiempo regular el partido terminó en empate sin goles y en el tiempo extra el resultado no cambió. Todo se definió desde los penaltis y así como pasó en el anterior Mundial de Rusia 2018, Colombia perdió.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Daniel Muñoz, quien aseguró que el equipo no tiene nada que reprocharse por lo realizado durante el compromiso. “Primeramente, darle la gloria a Dios. El destino tenía que ser así, no hay nada que reprochar. Creamos ocasiones, no entró el balón. La tanda de penales... mucha gente le dice suerte, pero era la voluntad de Dios”, afirmó en atención a medios de comunicación, después del partido.

PUBLICIDAD

El lateral también agradeció el respaldo de sus compañeros y resaltó la entrega del plantel a lo largo del torneo. “Estoy agradecido con esta familia. No nos ahorramos una gota de sudor, dejamos el nombre del país en alto. Volvió a pasar, pero lo importante es volver a levantarnos y esto sigue para todos”, agregó.

En la imagen aparecen seis jugadores de la Selección Colombia: Daniel Muñoz, Luis Díaz, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Gustavo puerta y Luis Javier Suárez - Lee Smith/Reuters
En la imagen aparecen seis jugadores de la Selección Colombia: Daniel Muñoz, Luis Díaz, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Gustavo puerta y Luis Javier Suárez - Lee Smith/Reuters

La declaración de Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia

Por su parte, Luis Javier Suárez reconoció el dolor que dejó la eliminación y manifestó que la selección tenía condiciones para llegar más lejos en la Copa del Mundo. “La verdad es un día triste. Creo que este equipo y este país estaban para mejores cosas, pero la vida nos trajo hasta aquí”, expresó el delantero.

PUBLICIDAD

El atacante también agradeció el apoyo recibido por parte de la afición y pidió que la derrota sirva como un aprendizaje para el futuro. “Simplemente darle gracias a Dios y a la gente. Esperemos que esto sea un punto de inflexión; hay que mirarlo desde el lado positivo”, concluyó.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, que fue titular en tres de los cinco partidos de la Copa del Mundo 2026 con la Tricolor - crédito Albert Gea/Reuters
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, que fue titular en tres de los cinco partidos de la Copa del Mundo 2026 con la Tricolor - crédito Albert Gea/Reuters

Así se desarrolló el partido entre Suiza y Colombia

Desde el comienzo, el encuentro estuvo marcado por la cautela. Ninguna de las dos selecciones quiso conceder espacios y las defensas se impusieron sobre los ataques. Colombia intentó asumir la iniciativa con la velocidad de sus extremos y la movilidad de sus volantes, mientras que Suiza apostó por un bloque compacto y por salir rápido al contragolpe. La primera gran intervención fue del arquero Gregor Kobel, que evitó el gol colombiano tras un remate de Gustavo Puerta.

Con el paso de los minutos, el conjunto cafetero fue encontrando mejores sensaciones. Luis Díaz y Jáminton Campaz generaron peligro por las bandas y la defensa mantuvo controlado a Breel Embolo, principal referencia ofensiva del equipo europeo. Sin embargo, la falta de precisión en el último pase impidió que Colombia pudiera romper el empate durante el tiempo reglamentario.

La prórroga ofreció las emociones más claras del compromiso. Colombia estuvo muy cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Jhon Lucumí que se estrelló en el travesaño y también desperdició un mano a mano en los minutos finales. Suiza, por su parte, respondió con algunas aproximaciones que exigieron a la defensa colombiana, aunque el 0-0 permaneció inalterable hasta el pitazo final.

Davinson Sánchez justo después de errar el penal para la Selección Colombia - crédito Albert Gea/Reuters
Davinson Sánchez justo después de errar el penal para la Selección Colombia - crédito Albert Gea/Reuters

Todo se resolvió en la tanda de penales. Allí aparecieron los errores que terminaron sentenciando la eliminación colombiana. Dávinson Sánchez estrelló su cobro en el travesaño y, posteriormente, Gregor Kobel detuvo el disparo del Cucho Hernández. Los suizos fueron más efectivos desde los once metros y Rubén Vargas convirtió el lanzamiento definitivo para establecer el 4-3 que clasificó a los europeos a los cuartos de final, instancia en la que enfrentarán a Argentina.

Así terminó el recorrido de Colombia en el Mundial de 2026. El equipo volvió a destacar por su solidez defensiva —cerró el partido con otro arco en cero durante el juego—, pero la falta de eficacia ofensiva y los penales volvieron a convertirse en un obstáculo para una selección que estuvo muy cerca de regresar a unos cuartos de final mundialistas.

Temas Relacionados

Selección ColombiaSuizaResultadoPenalesMundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

Pese a que la Tricolor se esforzó por ganar en los 120 minutos, los fallos de Dávinson Sánchez y “Cucho” Hernández en la tanda provocaron la eliminación de los cafeteros en Vancouver

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

Juan Fernando Quintero hizo balance de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “A los que quedan...”

El volante de River Plate ingresó en el segundo tiempo y tuvo a su cargo el primer cobro en la tanda de penaltis ante Suiza

Juan Fernando Quintero hizo balance de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “A los que quedan...”

Este es el balance del técnico Néstor Lorenzo con la Selección Colombia: terminó su actual proyecto con el Mundial 2026

A falta de conocerse si renovará o no su contrato, el argentino culminó el proceso por el que fue contratado en 2022, aunque no de la manera como esperaba

Este es el balance del técnico Néstor Lorenzo con la Selección Colombia: terminó su actual proyecto con el Mundial 2026

Luis Díaz se deshizo en lágrimas luego de que Suiza superara a Colombia en la tanda de penaltis

El jugador del Bayern Múnich convirtió su cobro en la tanda de penaltis, pero no pudo evitar la derrota ante el combinado europeo

Luis Díaz se deshizo en lágrimas luego de que Suiza superara a Colombia en la tanda de penaltis

Así le fue a la Selección Colombia en el Mundial 2026: balance final tras la eliminación en octavos

El combinado nacional no logró la campaña de Brasil 2014, pero dejó una buena actuación para los aficionados en Norteamérica

Así le fue a la Selección Colombia en el Mundial 2026: balance final tras la eliminación en octavos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Luis Díaz habló del orgullo que siente al verlo jugar en el Mundial: “Este sueño lo trabajamos juntos”

Esposa de Luis Díaz habló del orgullo que siente al verlo jugar en el Mundial: “Este sueño lo trabajamos juntos”

Aura Cristina Geithner tiene abierta la posibilidad de volver a ser madre y contó detalles de su relación: “Tengo un colágeno”

Of Monsters And Men anunciaron su regreso a Colombia con ‘The Mouse Parade Tour’: fecha, lugar y precios

Colombiano que se ganó una polla mundialista por $500 millones reveló las claves para conseguir el premio: “Jugué más desde el corazón”

Creadora de contenido se fue en contra de Taliana Vargas por asegurar que están evitando que “el país caiga en el comunismo”: “Te lo explico con plastilina”

Deportes

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

Juan Fernando Quintero hizo balance de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “A los que quedan...”

Este es el balance del técnico Néstor Lorenzo con la Selección Colombia: terminó su actual proyecto con el Mundial 2026

Luis Díaz se deshizo en lágrimas luego de que Suiza superara a Colombia en la tanda de penaltis

Así le fue a la Selección Colombia en el Mundial 2026: balance final tras la eliminación en octavos