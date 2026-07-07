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Camilo Vargas pasó de ser la figura de la Selección Colombia a protagonista de memes tras la eliminación ante Suiza

La tanda de penales terminó con el sueño mundialista del equipo nacional y abrió un nuevo capítulo de críticas que se enfocaron en el arquero de la Tricolor

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La eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 generó una ola de reacciones entre los aficionados, que fueron dirigidas a Camilo Vargas - crédito Agustin Marcarian/Reuters
La eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 generó una ola de reacciones entre los aficionados, que fueron dirigidas a Camilo Vargas - crédito Agustin Marcarian/Reuters

Una dolorosa eliminación sufrió la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026. Tras empatar 0-0 en los 120 minutos de juego ante Suiza en el estadio BC Place de Vancouver, el combinado nacional cayó 4-3 en la definición desde el punto penal, lo que desató una ola de lamentos y críticas en las redes sociales que apuntaron directamente contra el arquero Camilo Vargas.

El guardameta bogotano, que venía siendo catalogado como una de las figuras del equipo por sus destacadas actuaciones durante el torneo, se convirtió en el blanco principal de los memes y comentarios sarcásticos de los aficionados tras no lograr detener ninguno de los cobros del equipo europeo.

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Camilo Vargas quedó en el centro de las críticas luego de no detener ninguno de los cobros suizos - crédito X
Camilo Vargas quedó en el centro de las críticas luego de no detener ninguno de los cobros suizos - crédito X

El ingenio y la frustración de los hinchas colombianos se manifestaron a través de una avalancha de imágenes humorísticas y burlas hacia el portero. Los memes se enfocaron principalmente en las reacciones de Vargas ante los remates de Suiza, con expresiones de famosos reflejando impotencia, malgenio y desconcierto.

Camilo Vargas quedó en el centro de las críticas luego de no detener ninguno de los cobros suizos - crédito X
Camilo Vargas quedó en el centro de las críticas luego de no detener ninguno de los cobros suizos - crédito X
Camilo Vargas quedó en el centro de las críticas luego de no detener ninguno de los cobros suizos - crédito X
Camilo Vargas quedó en el centro de las críticas luego de no detener ninguno de los cobros suizos - crédito X

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