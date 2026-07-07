Colombia

Carlos Carrillo criticó la designación de la hermana de ‘Fico Gutiérrez’ como ministra del Deporte: “¿Se van a quedar calladitos?”

Juliana Gutiérrez Zuluaga es administradora de empresas y tiene una maestría en Administración de Riesgos. Ha trabajado con población en condición de vulnerabilidad

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El exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo criticó el nombramiento de Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, como ministra. Aseguró que su etorno ha tendido a cuestionar designaciones en el Gobierno Petro - crédito Juan Diego López/EFE y @juligu_z/Instagram
El exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo criticó el nombramiento de Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, como ministra. Aseguró que su etorno ha tendido a cuestionar designaciones en el Gobierno Petro - crédito Juan Diego López/EFE y @juligu_z/Instagram

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, está conformando su gabinete ministerial, que trabajará con él a partir del 7 de agosto de 2026, fecha en la que se posesionará en el cargo más importante del país, actualmente ocupado por el mandatario Gustavo Petro.

Entre las personas que seleccionó para la dirección de las distintas carteras está Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que será la ministra del Deporte. Sucederá en el cargo a Patricia Duque Cruz, que llegó a la cartera en febrero de 2025.

Con la llegada de Gutiérrez Zuluaga, que es profesional en Administración de Empresas, De la Espriella espera que el sector del deporte se caracterice por una adecuada gestión de los recursos públicos, de la dirección de la estrategia y del liderazgo regional. También busca que se le apueste a las alianzas público-privadas.

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A través de su cuenta de X, la jefa de cartera designada compartió una foto con el presidente electo y dio un mensaje relacionado con su nombramiento.

Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana de Federico Gutiérrez, será ministra del Deporte en el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @juligu0204/X
Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana de Federico Gutiérrez, será ministra del Deporte en el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @juligu0204/X

Un encuentro con el presidente electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA, con la mirada puesta en los grandes retos del país y sobre todo en unir a Colombia. Enfrentamos grandes desafíos y también grandes oportunidades. El futuro de Colombia se construye entre quienes creen en el país y trabajan por él”, escribió la ministra entrante en la red social.

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo reaccionó a la designación de Gutiérrez Zuluaga en el Ministerio del Deporte. A través de una publicación en X, cuestionó el hecho de que la hermana del alcalde ahora cuente con un cargo en el Gobierno, pese a que su entorno ha criticado abiertamente algunos nombramientos de la administración actual.

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“Los nunca, los que nunca han salido del poder, a los que nunca les falta un buen pedazo en la repartija. La nueva ministra del Deporte será la hermana de @FicoGutierrez. ¿No llevan cuatro años los pubertarios diciendo que es un delito trabajar con el Estado? ¿Se van a quedar calladitos los que criminalizaron el trabajo?”, indicó el exfuncionario.

El exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo criticó la llegada de Juliana Gutiérrez Zuluaga al Gobierno de De la Espriella - crédito @CarlosCarrilloA/X
El exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo criticó la llegada de Juliana Gutiérrez Zuluaga al Gobierno de De la Espriella - crédito @CarlosCarrilloA/X

Al igual que el exdirector de la Ungrd, la congresista Isabel Zuleta criticó el nombramiento de Gutiérrez Zuluaga, debido a que no tiene experiencia en el sector del Deporte.

De acuerdo con la legisladora, su designación supone una contradicción por parte del Gobierno del presidente electo, puesto que, en su momento, el mandatario entrante afirmó que las personas que ocuparan cargos en su administración contarían con el “mérito” para ello.

La congresista Isabel Zuleta cuestionó la designación de Juliana Gutiérrez como ministra del Deporte - crédito @ISAZULETA/X
La congresista Isabel Zuleta cuestionó la designación de Juliana Gutiérrez como ministra del Deporte - crédito @ISAZULETA/X

“En el gobierno del Tigre los nombramientos no tendrán compromisos políticos y serán por mérito”, dice @ABDELAESPRIELLA. Acto seguido, nombra como ministra del Deporte a Juliana Gutiérrez, hermana de Fico, sin ninguna experiencia en el sector. Ese guarito nos va a salir caro”, aseveró.

No obstante, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, resaltó la formación académica y la experiencia de la ministra designada. Recordó que tiene una maestría en Administración de Riesgos y a lo largo de su vida ha trabajado con comunidades vulnerables en Antioquia.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, celebró el nombramiento de Juliana Gutiérrez - crédito @alejodebedout/X
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, celebró el nombramiento de Juliana Gutiérrez - crédito @alejodebedout/X

Por eso, considera que el nombramiento de Gutiérrez Zuluaga es acertado y podría contribuir a la obtención de buenos resultados en la cartera. “Llega una mujer increíble, con un corazón grande y un amor infinito por nuestro país. Ganan los deportistas de Colombia con la llegada de una líder con gran sensibilidad social. Enhorabuena y los mejores éxitos para mi buena amiga Juli!”, escribió.

En una publicación en X, la jefa de cartera entrante informó que trabajará para garantizar el progreso y éxito de los deportistas colombianos.

Juliana Gutiérrez Zuluaga reaccionó a su designación como ministra del Deporte en el Gobierno de De la Espriella - crédito @juligu0204/X
Juliana Gutiérrez Zuluaga reaccionó a su designación como ministra del Deporte en el Gobierno de De la Espriella - crédito @juligu0204/X

Asumo este gran reto como Ministra del Deporte con la convicción de que con gestión, orden y método llevaremos a nuestros atletas y promesas a lo más alto del podio. La gloria de Colombia vuelve a las pistas”, escribió.

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