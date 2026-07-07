No se pudo: Colombia cayó ante Suiza en los penaltis y se despidió del Mundial 2026

En la tanda de penaltis, Colombia cayó ante Suiza con los fallos de Dávinson Sánchez, Jáminton Campaz y Cucho Hernández - crédito Gregor Kobel REUTERS/Agustin Marcarian

Vancouver fue la sede de uno de los partidos más importantes en la historia de la Selección Colombia.

Desde el pitazo inicial ambos equipos intentaron imponer su juego: Colombia priorizó los pases cortos y la posesión, buscando sorprender con un pase largo dirigido a Luis Díaz, mientras que Suiza hizo valer su físico para iniciar transiciones rápidas desde los balones divididos.

En un inicio el plan de los europeos estaba surtiendo efecto y los de Lorenzo no encontraban espacios para desplegar su juego. Poco a poco las líneas de pase fueron apareciendo y la primera gran chance del partido llegó en el minuto 21. Gustavo Puerta recibió el balón en el borde del área, disparó al palo izquierdo y el portero Gregor Kobel alcanzó a despejar el remate.

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Gustavo Puerta tuvo la primera opción clara para Colombia - crédito Lee Smith/REUTERS

Cuatro minutos después, Luis Díaz —activo en la banda izquierda desde el inicio— y Luis Javier Suárez intentaron generar peligro en el área rival, aunque sin claridad en las opciones de remate. El jugador del Bayern Múnich no pudo.

Fue entonces Suiza la que respondió con dos aproximaciones consecutivas. En el minuto 30, Fabian Rieder ganó la disputa dentro del área, sacó un disparo cruzado y Vargas bloqueó el balón con el cuerpo. Dos minutos después, Dan Ndoye probó con un remate que terminó también en las manos del arquero colombiano. Ambas acciones pusieron a prueba la solidez de la defensa cafetera, que resistió sin mayores apuros.

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Fabian Rieder tuvo una de las opciones más claras para Suiza en el tiempo reglamentario - crédito Lee Smith/REUTERS

Tras esa doble presión suiza, Colombia bajó el ritmo y cedió terreno durante varios minutos. El equipo de los cafeteros no conseguía la conexión en ataque: Luis Javier Suárez tuvo que retroceder para tocar el balón, alejado de las posiciones donde más daño puede hacer, mientras que Díaz tampoco encontraba el camino al área contraria.

Sobre el cierre del primer tiempo, Colombia recuperó la iniciativa y volvió a presionar sobre la defensa suiza. El árbitro añadió tres minutos de tiempo adicional, pero el marcador no se movió y ambos equipos se fueron al descanso igualados a cero.

En el segundo tiempo los marcajes de Suiza se hicieron más incisivos, Xhaka comenzó a filtrar balones buscando el área de Colombia y exigió a la defensa a cerrar con recurrencia. Con todo, la Tricolor fue encontrando situaciones de peligro en transiciones rápidas. La más clara llegó al minuto 63 con un disparo de media distancia de Luis Javier Suárez que se fue desviado de la portería de Kobel.

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En el minuto 65, Lorenzo realizó dos cambios: salieron James Rodríguez (que llegó a 131 partidos y superó la marca impuesta por David Ospina) y Jhon Arias, y entraron Juan Fernando Quintero y Jáminton Campaz. Suiza también movió el banco en el 70, con Miro Muheim por Ricardo Rodríguez.

Las tarjetas amarillas comenzaron a acumularse en ese tramo del partido. Granit Xhaka fue amonestado en el minuto 51, Denis Zakaria en el 59 y Luis Javier Suárez en el 60, un minuto antes de que el propio Suárez disparara desviado por el costado izquierdo del arco en el 63.

El cansancio se apoderó del juego hacia el minuto 80. Ninguno de los dos equipos sostenía la pelota con claridad ni generaba opciones reales de gol. En el 82, Colombia realizó otros dos cambios: salieron Jefferson Lerma y Suárez, y entraron Richard Ríos y Juan Camilo “Cucho” Hernández. Suiza respondió en el 86 con la salida de Denis Zakaria y Breel Embolo, reemplazados por Silvan Widmer y Cedric Itten. En el 91, Dan Ndoye dejó su lugar a Ruben Vargas. El partido se fue al tiempo extra.

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Colombia llegó al tiempo extra por tercera vez en su historia mundialista, y el primer tiempo extra arrancó con el marcador sin moverse. En el minuto 94, Dávinson Sánchez recibió una tarjeta amarilla. Cuatro minutos después, en el 98, Jhon Lucumí cabeceó con dirección al arco suizo y el balón golpeó en el travesaño.

Lucumí cabeceó al travesaño en el tiempo extra - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

En el 99, Richard Ríos probó desde lejos y el disparo pasó cerca del palo izquierdo de Kobel. Un minuto después, Campaz tuvo otra oportunidad, pero Gregor Kobel rechazó el remate con los brazos.

En el 103, Suiza realizó un cambio: salió Rieder y entró Zeki Amdouni. Dos minutos después, Miro Muheim fue amonestado por falta. En el segundo tiempo extra Jáminton Campaz tuvo la victoria en sus pies aprovechando una falla de Suiza en salida, pero el balón se fue por encima de la portería de Kobel.

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Jáminton Campaz desperdició la situación más clara de Colombia en la prórroga - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters

Finalmente, el agotamiento hizo mella en ambos seleccionados en el segundo tiempo extra y obligó a la definición desde la tanda de penaltis.

Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz convirtieron para Colombia, y Xhaka, Amdouni e Itten hicieron lo propio para Suiza. Los fallos de Dávinson Sánchez y Manuel Akanji le añadieron suspenso a la definición, pero la atajada de Kobel a Juan Camilo Hernández dejaron a Colombia al borde de la eliminación. Vargas selló la clasificación de Suiza a los cuartos de final desde 1954, mientras que para Colombia surgen las preguntas con el final de una generación y lo que seguirá.

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Ruben Vargas selló la clasificación de Suiza a cuartos de final por primera vez desde 1954 - crédito Albert Gea/REUTERS