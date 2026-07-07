Colombia

Elsa Noguera, nueva ministra, recibió el respaldo de los transportadores, pero ya le pusieron retos: “De los diagnósticos a las soluciones”

Diversos sectores ven en la llegada de la funcionaria la oportunidad de articular reformas y consensos técnicos para la modernización logística y la competitividad nacional

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El fallo de tutela que ordenaba el nombramiento Carmen Elisa Luna Rodríguez, fue proferido por la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera - crédito Colprensa
Elsa Noguera fue alcaldesa de Barranquilla durante el periodo 2012-2015 - crédito Colprensa

Elsa Noguera fue designada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, como ministra de Transporte para el próximo gobierno. Entre sus responsabilidades estarán el desarrollo de la infraestructura y la logística nacional, así como la articulación con los gremios de transportadores para garantizar la seguridad vial, la sostenibilidad económica de los pequeños propietarios y la modernización del sector.

La llegada de Noguera activó expectativas entre organizaciones con intereses distintos, pero con una demanda común de interlocución. En todos los casos apareció la disposición a construir una agenda conjunta con el Gobierno nacional.

El nombramiento la sitúa al frente de una agenda ligada a la logística nacional, el desarrollo de infraestructura y la articulación con los transportadores. Así lo dejaron entrever varios gremios. Por ejemplo, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) expresó su respaldo y la disposición a trabajar con el Gobierno nacional. El presidente ejecutivo del gremio, José Yesid Rodríguez, pidió pasar “de los diagnósticos a las soluciones”.

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Aditt dice que está listo para trabajar en conjunto en una agenda técnica que priorice la modernización de la flota, la sostenibilidad y la conectividad regional - crédito Aditt
Aditt dice que está listo para trabajar en conjunto en una agenda técnica que priorice la modernización de la flota, la sostenibilidad y la conectividad regional - crédito Aditt

Manifestó su respaldo a la nueva ministra y planteó la apertura de una nueva etapa de trabajo articulado con el Gobierno. Propuso que ese diálogo se base en decisiones técnicas y en una visión de largo plazo.

Según su planteamiento, la agenda del sector debe priorizar la modernización del transporte intermunicipal y el fortalecimiento de la competitividad. También incluyó la lucha contra la informalidad y la ilegalidad, la renovación de la flota, la seguridad vial y el mejoramiento de la infraestructura.

A esa lista sumó el impulso al turismo, la sostenibilidad ambiental y reglas claras que incentiven la inversión y el empleo formal. Aditt sostuvo además que esta etapa podría recuperar la competitividad del transporte intermunicipal y mejorar las condiciones de usuarios, empresas y trabajadores.

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Optimismo con Elsa Noguera

Al fijar la posición del gremio, José Yesid Rodríguez señaló: “recibimos con optimismo este nuevo liderazgo en el Ministerio de Transporte. Desde Aditt encontrarán un aliado técnico, propositivo y comprometido con el país. Nuestro interés no es solo defender al sector, sino contribuir a que los colombianos cuenten con un transporte cada vez más seguro, moderno, eficiente y accesible”.

La CCI espera que Elsa Noguera pueda impulsar una infraestructura que fortalezca la conectividad del país - crédito @CamaraDeLaInfra/X
La CCI espera que Elsa Noguera pueda impulsar una infraestructura que fortalezca la conectividad del país - crédito @CamaraDeLaInfra/X

Rodríguez puso el acento en el peso económico y territorial de esa actividad. “El transporte intermunicipal moviliza millones de colombianos cada año, conecta las regiones, impulsa el turismo, genera miles de empleos y dinamiza la economía”, insistió.

Reclamó decisiones concretas para el sector. “El país necesita pasar de los diagnósticos a las soluciones. Estamos listos para aportar, construir y acompañar las reformas que fortalezcan un servicio esencial para la movilidad, la competitividad y el desarrollo de las regiones”.

La infraestructura pone el foco en conectividad y proyectos estratégicos

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) también reaccionó a la designación con un mensaje de felicitación. En su pronunciamiento, vinculó el nuevo ciclo del Ministerio de Transporte con retos de conectividad, integración regional y crecimiento económico.

El gremio sostuvo que “Le deseamos éxitos en esta nueva responsabilidad, desde la cual tendrá la oportunidad de impulsar una infraestructura que fortalezca la conectividad del país, integre las regiones y consolide un sistema de transporte que promueva la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar de los colombianos”.

Añadió el gremio que preside María Consuelo Araújo que espera participar en la búsqueda de respuestas para obras prioritarias. “Reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera articulada en la construcción de soluciones que permitan avanzar en los proyectos estratégicos que Colombia necesita”, escribió.

La ATC confirmó compromiso con el país y la nación, en pro del mejoramiento continuo, la verdadera identidad gremial - crédito ATC
La ATC confirmó compromiso con el país y la nación, en pro del mejoramiento continuo, la verdadera identidad gremial - crédito ATC

Concertación desde el inicio

La Asociación de Transportadores de Carga (ATC) presentó su postura a partir del papel que atribuye al gremio camionero en el abastecimiento nacional. También destacó su incidencia en la conexión entre regiones y en la competitividad del comercio exterior colombiano.

Planteó la necesidad de activar el diálogo desde el comienzo de la gestión. “Aprovechamos esta oportunidad para reafirmar ante usted nuestros vínculos de trabajo y manifestarle nuestra total disposición para emprender una gestión mutua”, apuntó. Señaló que “la construcción de un mejor país requiere de un diálogo técnico, honesto y permanente entre el Gobierno nacional y quienes movemos la carga por las vías de Colombia”.

La organización también expresó su expectativa de consolidar mesas de concertación durante el nuevo ciclo ministerial. El mensaje apuntó a fijar prioridades sectoriales en seguridad vial, sostenibilidad económica de los pequeños propietarios y modernización del sector.

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