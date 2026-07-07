Luis Díaz se deshizo en lágrimas luego de que Suiza superara a Colombia en la tanda de penaltis

Luis Díaz rompió a llorar tras la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Luis Díaz no pudo contener las lágrimas luego de que Suiza superara a Colombia en la tanda de penaltis por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El guajiro convirtió el quinto cobro en la definición desde los doce pasos, luego de los fallos de Dávinson Sánchez, Jáminton Campaz y Juan Camilo “Cucho” Hernández, pero la anotación del atacante del Bayern Múnich no bastó para evitar la eliminación, pues Ruben Vargas convirtió el penalti decisivo para Suiza que, por primera vez desde 1954, avanzó a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

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Las cámaras siguieron a Díaz tras la definición, visiblemente afectado por el resultado y tratando de esconder sus lágrimas dentro de la camiseta.

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