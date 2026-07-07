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Este es el balance del técnico Néstor Lorenzo con la Selección Colombia: terminó su actual proyecto con el Mundial 2026

A falta de conocerse si renovará o no su contrato, el argentino culminó el proceso por el que fue contratado en 2022, aunque no de la manera como esperaba

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El técnico Néstor Lorenzo no pudo igualar con Colombia lo hecho por José Pekerman en Brasil 2014: llegar a cuartos de final - crédito Agustín Marcarián/REUTERS
El técnico Néstor Lorenzo no pudo igualar con Colombia lo hecho por José Pekerman en Brasil 2014: llegar a cuartos de final - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Vancouver fue la ciudad donde la Selección Colombia dijo adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de un encuentro complicado y lleno de emociones contra Suiza, con la que empató sin goles, se fue a tanda de penales y perdió 4-3, con dos fallos de Jáminton Campaz y Dávinson Sánchez.

El técnico Néstor Lorenzo terminó su primer proceso con la Tricolor, pues fue la razón por la que fue contratado en 2022, tuvo una labor de cuatro años y, aunque cumplió con la clasificación a la Copa del Mundo, hay opiniones divididas con respecto a su actuación en el certamen en Norteamérica.

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Después del Mundial 2026, la Selección Colombia descansará y el cuerpo técnico, en caso de continuar al mando, alistará todo para los próximos juegos, pues sigue la Copa América 2028 y la fase clasificatoria para la Copa del Mundo 2030, a falta de conocerse cómo será el sistema de disputa.

Los números de Néstor Lorenzo con Colombia

El exasistente de José Pekerman firmó con la Federación Colombiana de Fútbol en 2022 con el objetivo de recuperar a una plantilla golpeada por no clasificar a Qatar 2022 y quebrada en la parte personal por las polémicas en algunos juegos de esas eliminatorias.

Después de cuatro años, Néstor Lorenzo terminó ese proyecto con la Selección Colombia con la actuación en el Mundial 2026, pues fue el objetivo principal de la FCF al momento de su contratación, además de conformar un equipo competitivo a nivel internacional y empezar el recambio generacional.

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