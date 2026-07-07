Recaudo tributario habría alcanzado la meta del primer semestre, según informe

Bancolombia comparó sus estimaciones con las proyecciones publicadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las proyecciones para las finanzas públicas en el primer semestre del año muestran un panorama favorable para los ingresos del Estado. De acuerdo con las estimaciones de Bancolombia, el recaudo tributario habría alcanzado el objetico previsto por el Gobierno al cierre de junio, impulsado por el buen comportamientos de varios impuestos clave.

El análisis de la entidad financiera indica que los recursos obtenidos por la Nación continuarían creciendo frente al año anterior, una señal positiva para las cuentas fiscales en medio de los desafíos presupuestales que enfrenta el país. No obstante, el informe también advierte que el ritmo del gasto público sigue avanzando con rapidez.

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El informe también analiza el comportamiento de la ejecución del Presupuesto General de la Nación durante el primer semestre-crédito REUTERS/Luisa González

Los cálculos hacen parte del más reciente informe Pulso Fiscal de Bancolombia, que proyecta un recaudo acumulado de $162,6 billones durante los primeros seis meses del año. De confirmarse esa cifra con los datos oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se cumpliría la meta fijada para ese periodo. Solo en junio, el recaudo tributario habría llegado a $23,3 billones, lo que representa un incremento anual del 6,5 % frente al mismo mes de 2025, según las estimaciones transaccionales de la entidad financiera.

Con ese resultado, el recaudo acumulado del primer semestre se ubicaría un 9,1 % por encima del registrado durante el mismo periodo del año pasado. Además, el país ya habría alcanzado el 51,2 % de la meta anual de ingresos tributarios, fijada por el Gobierno en $317,5 billones. Bancolombia atribuye este desempeño al comportamiento favorable de tres fuentes principales de ingresos. El IVA interno lideró el crecimiento con una variación anual del 13,5 %, seguido por el Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4×1.000, que aumentó 10,9 %, mientras que los aranceles registraron un incremento del 7,6 %.

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Gracias a esa dinámica, el recaudo bruto del primer semestre habría alcanzado exactamente los $162,6 billones contemplados en las proyecciones oficiales de la DIAN para ese periodo, lo que representa un cumplimiento del 100 % de la meta semestral. Las estimaciones coinciden con las proyecciones divulgadas recientemente por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Ese organismo anticipó que al cierre de junio el recaudo bruto también llegaría a $162,6 billones, mientras que el recaudo neto se ubicaría en $151,1 billones.

Los datos oficiales de la DIAN sobre el recaudo de junio se conocerían alrededor del 20 de julio - crédito Dian

Los datos definitivos deberán ser confirmados por la DIAN, entidad que tradicionalmente publica las cifras oficiales alrededor del día 20 de cada mes. El optimismo de Bancolombia se apoya además en los resultados observados durante mayo. En ese mes, el recaudo bruto alcanzó los $139,3 billones, cifra que representó un crecimiento anual del 9,4 %, mientras que el recaudo neto llegó a $128,8 billones.

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Ese desempeño permitió incluso superar ligeramente la meta interna establecida por la autoridad tributaria. Según el informe, la DIAN alcanzó un cumplimiento del 100,2 %, un resultado que estuvo por encima de las expectativas planteadas previamente por el CARF. Aunque el comportamiento de los ingresos resulta positivo, el reporte también pone la lupa sobre la ejecución del gasto público. El documento señala que durante junio el Gobierno habría comprometido recursos por $39,2 billones, una cifra superior en 9 % a la registrada en el mismo mes del año anterior.

Con ese avance, el acumulado de recursos comprometidos durante el primer semestre ascendería a $299 billones, equivalente al 53,8 % del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026. De acuerdo con Bancolombia, ese nivel de ejecución supera la meta mensual prevista en aproximadamente $26,7 billones.

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El IVA interno fue el impuesto con mayor crecimiento anual dentro de las proyecciones de la entidad financiera-crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia mantiene el comportamiento observado meses atrás. El Ministerio de Hacienda informó al cierre de mayo que las obligaciones del Gobierno ya sumaban $187,2 billones, monto equivalente al 33,7 % de la apropiación vigente. Ese porcentaje también superó el registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando la ejecución alcanzaba el 30,4 %.

En materia de compromisos presupuestales, el balance del Ministerio mostró que a mayo el total ascendía a $259,8 billones, es decir, el 46,7 % del presupuesto vigente. Dentro de ese resultado, el rubro de inversión sobresalió al presentar el mayor nivel de ejecución, con compromisos equivalentes al 58,1 %, reflejando el ritmo con el que avanza el uso de los recursos públicos durante el presente año.

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