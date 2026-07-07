Deportes

Así le fue a la Selección Colombia en el Mundial 2026: balance final tras la eliminación en octavos

El combinado nacional no logró la campaña de Brasil 2014, pero dejó una buena actuación para los aficionados en Norteamérica

Guardar
Google icon
La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 en los octavos de final, a manos de Suiza en penales 4-3 - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters
La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 en los octavos de final, a manos de Suiza en penales 4-3 - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección Colombia no pudo cumplir con su objetivo de llegar a los cuartos de final del Mundial 2026, pues quedó eliminada en octavos a manos de Suiza en el BC Place de Vancouver, luego de empatar sin goles en los 120 minutos y caer en la tanda de penales por marcador de 4-3.

De esta manera, la Tricolor terminó con un balance agridulce en la Copa del Mundo, pues fueron varios los buenos encuentros del combinado nacional a lo largo del certamen, pese a algunos fallos en el campo de juego y no cumplir con el objetivo pactado por el cuerpo técnico y la FCF.

PUBLICIDAD

Los jugadores ahora tomarán un vuelo con destino a Bogotá, donde se espera que los aficionados los reciban para felicitarlos por la actuación en Norteamérica 2026, además de que se debe definir el futuro del entrenador Néstor Lorenzo, al que se le acaba contrato a finales de julio.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Colombia vs. SuizaSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

Pese a que la Tricolor se esforzó por ganar en los 120 minutos, los fallos de Dávinson Sánchez y Jáminton Campaz en la tanda provocaron la eliminación de los cafeteros en Vancouver

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

Este es el balance del técnico Néstor Lorenzo con la Selección Colombia: terminó su actual proyecto con el Mundial 2026

A falta de conocerse si renovará o no su contrato, el argentino culminó el proceso por el que fue contratado en 2022, aunque no de la manera como esperaba

Este es el balance del técnico Néstor Lorenzo con la Selección Colombia: terminó su actual proyecto con el Mundial 2026

Luis Díaz se deshizo en lágrimas luego de que Suiza superara a Colombia en la tanda de penaltis

El jugador del Bayern Múnich convirtió su cobro en la tanda de penaltis, pero no pudo evitar la derrota ante el combinado europeo

Luis Díaz se deshizo en lágrimas luego de que Suiza superara a Colombia en la tanda de penaltis

No se pudo: Colombia cayó ante Suiza en los penaltis y se despidió del Mundial 2026

El agotamiento y los errores en los momentos clave del partido en Vancouver decidieron la suerte de los dirigidos por Néstor Lorenzo

No se pudo: Colombia cayó ante Suiza en los penaltis y se despidió del Mundial 2026

Así le ha ido a la Selección Colombia en las definiciones desde el punto penal durante su historia

La Tricolor ha definido diez clasificaciones desde los lanzamientos del punto penal, la primera fue en la Copa América de 1993, la más reciente en la semifinal de la Copa América 2021

Así le ha ido a la Selección Colombia en las definiciones desde el punto penal durante su historia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Luis Díaz habló del orgullo que siente al verlo jugar en el Mundial: “Este sueño lo trabajamos juntos”

Esposa de Luis Díaz habló del orgullo que siente al verlo jugar en el Mundial: “Este sueño lo trabajamos juntos”

Aura Cristina Geithner tiene abierta la posibilidad de volver a ser madre y contó detalles de su relación: “Tengo un colágeno”

Of Monsters And Men anunciaron su regreso a Colombia con ‘The Mouse Parade Tour’: fecha, lugar y precios

Colombiano que se ganó una polla mundialista por $500 millones reveló las claves para conseguir el premio: “Jugué más desde el corazón”

Creadora de contenido se fue en contra de Taliana Vargas por asegurar que están evitando que “el país caiga en el comunismo”: “Te lo explico con plastilina”

Deportes

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

Este es el balance del técnico Néstor Lorenzo con la Selección Colombia: terminó su actual proyecto con el Mundial 2026

Luis Díaz se deshizo en lágrimas luego de que Suiza superara a Colombia en la tanda de penaltis

No se pudo: Colombia cayó ante Suiza en los penaltis y se despidió del Mundial 2026

Así le ha ido a la Selección Colombia en las definiciones desde el punto penal durante su historia