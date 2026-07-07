Así le fue a la Selección Colombia en el Mundial 2026: balance final tras la eliminación en octavos

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026 en los octavos de final, a manos de Suiza en penales 4-3 - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección Colombia no pudo cumplir con su objetivo de llegar a los cuartos de final del Mundial 2026, pues quedó eliminada en octavos a manos de Suiza en el BC Place de Vancouver, luego de empatar sin goles en los 120 minutos y caer en la tanda de penales por marcador de 4-3.

De esta manera, la Tricolor terminó con un balance agridulce en la Copa del Mundo, pues fueron varios los buenos encuentros del combinado nacional a lo largo del certamen, pese a algunos fallos en el campo de juego y no cumplir con el objetivo pactado por el cuerpo técnico y la FCF.

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Los jugadores ahora tomarán un vuelo con destino a Bogotá, donde se espera que los aficionados los reciban para felicitarlos por la actuación en Norteamérica 2026, además de que se debe definir el futuro del entrenador Néstor Lorenzo, al que se le acaba contrato a finales de julio.

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