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Crisis en el proceso de empalme presidencial en Colombia: Abelardo de la Espriella dio instrucciones de suspender reuniones con el gobierno de Gustavo Petro

En su declaración, el presidente electo planteó que la suspensión responde a una responsabilidad institucional frente al cambio de mando

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso tras recibir su credencial del Consejo Nacional Electoral en Bogotá, Colombia, 25 de junio, 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso tras recibir su credencial del Consejo Nacional Electoral en Bogotá, Colombia, 25 de junio, 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó en la mañana del 7 de julio de 2026 suspender el proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y lo justificó con una acusación directa.

A través de sus redes sociales dijo que dio la instrucción “para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”.

La decisión fue comunicada por el propio mandatario electo al confirmar que la instrucción fue impartida al vicepresidente electo. “Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República” afirmó.

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En su declaración, De la Espriella planteó que la suspensión responde a una responsabilidad institucional frente al cambio de mando. “Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, sostuvo.

El abogado anticipó que ampliará los motivos y el alcance de la medida durante el mismo día. “En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato”, señaló.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó en la mañana del 7 de julio de 2026 suspender el proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y lo justificó con una acusación directa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó en la mañana del 7 de julio de 2026 suspender el proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y lo justificó con una acusación directa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Equipo de Abelardo de la Espriella insiste en extraditar a Gustavo Petro

La afirmación de Carlos Alonso Lucio, coordinador del empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, reavivó el debate sobre los alcances de la extradición en Colombia al asegurar que el futuro mandatario estaría dispuesto a firmar una eventual solicitud internacional contra Gustavo Petro. El señalamiento generó una ola de reacciones y abrió interrogantes sobre los procedimientos legales.

Consultado por Cambio, Lucio fue enfático: “El presidente lo ha dicho con claridad. Y la respuesta es que él sí extraditaría a Gustavo Petro”. La declaración, presentada en plena transición presidencial, no tardó en escalar el tono del debate político y jurídico.

De acuerdo con Lucio, existen suficientes denuncias para que el actual jefe de Estado responda ante la justicia: “Petro ha delinquido”, sostuvo el exsenador, aludiendo a procesos radicados en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Estas palabras han sido interpretadas por diversos sectores como un mensaje de endurecimiento institucional.

Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, durante la entrevista en la que el candidato afirmó que firmaría la extradición de Petro si Estados Unidos la solicita- crédito Catalina Olaya/Colprensa,Reuters,VisualesIA
Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, durante la entrevista en la que el candidato afirmó que firmaría la extradición de Petro si Estados Unidos la solicita- crédito Catalina Olaya/Colprensa,Reuters,VisualesIA

La pregunta central es si el nuevo gobierno realmente podría facilitar la extradición de un expresidente colombiano. El proceso no depende exclusivamente de la voluntad política del mandatario en ejercicio. La Constitución y la ley establecen una ruta judicial y diplomática que trasciende cualquier promesa electoral o declaración pública.

En términos concretos, la ley colombiana define que la extradición solo puede ocurrir si una autoridad judicial extranjera adelanta una investigación penal y presenta una acusación formal. Para el caso de Estados Unidos, es requisito un indictment, es decir, que un gran jurado o una corte federal emita la acusación.

Esto significa que, ante la hipótesis de que Gustavo Petro sea requerido internacionalmente, el Estado colombiano solo podría tramitar la extradición si existe una petición formal de un tribunal extranjero y una causa penal vigente. No basta con la voluntad o el deseo del presidente.

La afirmación de Carlos Alonso Lucio, coordinador del empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, reavivó el debate sobre los alcances de la extradición en Colombia al asegurar que el futuro mandatario estaría dispuesto a firmar una eventual solicitud internacional contra Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia
La afirmación de Carlos Alonso Lucio, coordinador del empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, reavivó el debate sobre los alcances de la extradición en Colombia al asegurar que el futuro mandatario estaría dispuesto a firmar una eventual solicitud internacional contra Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

El exmagistrado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, lo explicó de manera categórica en El Colombiano: “Todo lo que dice el doctor Lucio no tiene ningún sentido, porque la extradición no es de aquí para allá. La tiene que pedir un tribunal o una corte extranjera que requiera a la persona por una investigación criminal”.

El exmagistrado puntualizó que ningún presidente puede decidir unilateralmente enviar a un ciudadano colombiano para ser juzgado en otro país, ni siquiera si se trata de un expresidente. El proceso requiere obligatoriamente una investigación penal extranjera y una acusación formal aceptada por la justicia local y el Gobierno.

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