Colombia

Caso ‘Papá Pitufo’: coronel (r) de la Policía fue dejado en libertad por vencimiento de términos

Un juez de Bogotá aceptó la solicitud de la defensa del exuniformado debido a que el proceso superó el plazo legal, en un expediente que ya había permitido las excarcelaciones de otros implicados

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La Fiscalía investiga a Galeano Ardila por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer por su presunta relación con la red de contrabando - crédito Colprensa/Captura de Pantalla
La Fiscalía investiga a Galeano Ardila por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer por su presunta relación con la red de contrabando - crédito Colprensa/Captura de Pantalla

El juez 42 penal con función de garantías de Bogotá ordenó la libertad de Alexander Galeano Ardila, coronel en retiro de la Policía Nacional de Colombia, uno de los uniformados involucrados en el caso de la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo.

La decisión del togado se conoció tras resolver favorablemente una solicitud de la defensa del oficial retirado, en la presentó el recurso del vencimiento de términos.

La base jurídica fue el numeral quinto del artículo 317 de la Ley 906 de 2004. Esa norma fija en 240 días el plazo máximo entre la presentación del escrito de acusación y el inicio del juicio oral en procesos complejos o especiales, y superado ese límite la defensa puede pedir la libertad del procesado.

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Galeano Ardila era el último integrante de la Policía Nacional que seguía detenido por su presunta relación con la estructura criminal. De acuerdo con la investigación, enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

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Papá PitufoAlexander Galeano ArdilaVencimiento de términosZar del contrabandoColombia-Noticias

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