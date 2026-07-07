José Manuel Restrepo confirmó que los líderes del empalme ya conocen la decisión de suspender el proceso con el Gobierno Petro: “La democracia se respeta”

El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó la mañana del 7 de julio de 2026 suspender el proceso de empalme con el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusó de ser un “gobierno corrupto” que “pretende destruir a Colombia”, según afirmó en redes sociales.
De la Espriella dijo que la instrucción fue impartida a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. “Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República”, expuso.
El líder del movimiento político Defensores de la Patria sostuvo que la decisión responde a una “responsabilidad institucional” ante el cambio de mando: “Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.
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En su pronunciamiento, también anunció que ampliará los motivos y el alcance de la medida durante el día. “En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato”, señaló.
La respuesta de José Manuel Restrepo<b> </b>
En reacción a la directriz de De la Espriella, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo afirmó en sus redes sociales que los miembros del empalme fueron notificados de la orden. A la par, recordó que la elección del togado fue avalada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que trabajarán para defender la decisión de los colombianos.
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“Señor Presidente: Hemos informado a nuestros líderes, coordinadores y facilitadores sobre su instrucción de suspender de manera inmediata el proceso de empalme. Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella. La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan”, escribió en su cuenta de X.
Y agregó: “Pero que quede absolutamente claro: esta decisión no detiene nuestro trabajo. Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar. Colombia merece la verdad, transparencia total y rendición de cuentas. Quienes hayan traicionado la confianza de los colombianos deberán responder ante las instituciones y ante la historia”.
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