José Manuel Restrepo confirmó que los líderes del empalme ya conocen la decisión de suspender el proceso con el Gobierno Petro: “La democracia se respeta”

El Gobierno entrante, conformado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo suspendió el emplame con el Gobierno Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó la mañana del 7 de julio de 2026 suspender el proceso de empalme con el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusó de ser un “gobierno corrupto” que “pretende destruir a Colombia”, según afirmó en redes sociales.

De la Espriella dijo que la instrucción fue impartida a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. “Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República”, expuso.

El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó en la mañana del 7 de julio de 2026 suspender el proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y lo justificó con una acusación directa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El líder del movimiento político Defensores de la Patria sostuvo que la decisión responde a una “responsabilidad institucional” ante el cambio de mando: “Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.

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En su pronunciamiento, también anunció que ampliará los motivos y el alcance de la medida durante el día. “En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato”, señaló.

La respuesta de José Manuel Restrepo<b> </b>

En reacción a la directriz de De la Espriella, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo afirmó en sus redes sociales que los miembros del empalme fueron notificados de la orden. A la par, recordó que la elección del togado fue avalada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que trabajarán para defender la decisión de los colombianos.

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“Señor Presidente: Hemos informado a nuestros líderes, coordinadores y facilitadores sobre su instrucción de suspender de manera inmediata el proceso de empalme. Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella. La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan”, escribió en su cuenta de X.

El vicepresidente electo afirmó que, a pesar de la decisión, seguirían trabajando por el país - crédito @jrestrp/X

Y agregó: “Pero que quede absolutamente claro: esta decisión no detiene nuestro trabajo. Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar. Colombia merece la verdad, transparencia total y rendición de cuentas. Quienes hayan traicionado la confianza de los colombianos deberán responder ante las instituciones y ante la historia”.

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