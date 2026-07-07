Colombia

Gustavo Petro convocó a congresistas del Pacto Histórico en la Casa de Nariño: entregaría material sobre un presunto fraude en segunda vuelta

El jefe de Estado aseguró en X que la documentación fue reunida por “equipos de testigos digitales” y será presentada ante su coalición, mientras los organismos electorales y fallos judiciales sostienen la validez del proceso

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El presidente aseguró que “es una bancada al servicio exclusivamente del pueblo” - crédito @petrogustavo/X
Imagen de referencia. Gustavo Petro citó a la bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño para una reunión antes de la instalación del Congreso 2026-2030 - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro citó en la Casa de Nariño, el martes 7 de julio de 2026, a la bancada del Pacto Histórico para una reunión a las 2:00 p. m. para entregar las pruebas sobre una supuesta manipulación en la segunda vuelta presidencial, pese a que las autoridades electorales han mantenido la validez del proceso. Lo anterior, en medio de

El nuevo encuentro se realizará antes de la instalación del Congreso del periodo 2026-2030, prevista para el 20 de julio, y reunirá a senadores y representantes electos de la coalición oficialista.

La reunión tendrá lugar después de las elecciones presidenciales del 21 de junio, que ratificaron a Abelardo de la Espriella como presidente electo de los colombianos, y en un momento de alta tensión política por los mensajes del mandatario sobre un presunto fraude.

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El propio Petro dijo en su cuenta de X que ese material será recibido por la bancada parlamentaria y que fue reunido por “equipos de testigos digitales” que hicieron la investigación “desde la ciudadanía misma”.

Petro anunció que entregará a los congresistas pruebas sobre una supuesta manipulación de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito @petrogustavo/X
Petro anunció que entregará a los congresistas pruebas sobre una supuesta manipulación de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito @petrogustavo/X

El mandatario sostuvo que no reconoce el resultado que certificó a De la Espriella como presidente electo. También afirmó que el ganador por voto popular fue Iván Cepeda.

En uno de sus mensajes, Petro escribió: “Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda; el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”.

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En otra publicación añadió: “Mañana serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma”.

De acuerdo con la información publicada en diversos medios de comunicación, el encuentro serviría para revisar la coyuntura posterior a las elecciones y definir posiciones comunes frente a la controversia abierta por el jefe de Estado. La Presidencia no ha informado oficialmente una agenda detallada de la cita.

Así mismo, el encuentro también apunta a coordinar la actuación de la colectividad durante las próximas semanas y a delinear la estrategia política del oficialismo en la transición hacia el cambio de mandato. Ese trabajo se cruzará con la agenda legislativa que comenzará formalmente con el nuevo Congreso.

Entre sus acusaciones, Petro aseguró que desde un servidor IP ubicado en Los Ángeles se habrían usado algoritmos para alterar los resultados a favor de De la Espriella. Según su versión, ese sistema habría utilizado el censo de ciudadanos que históricamente no votan para reemplazarlos por sufragantes que pudieron votar varias veces o que fueron registrados en mesas con jurados homogéneos.

Petro afirmó que algoritmos operados desde un servidor IP en Los Ángeles alteraron resultados a favor de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X
Petro afirmó que algoritmos operados desde un servidor IP en Los Ángeles alteraron resultados a favor de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

El presidente también ubicó presuntas irregularidades en mesas de votación en el exterior, en especial en Estados Unidos y España, donde, dijo, el presidente electo obtuvo una amplia ventaja.

A la vez, mencionó hechos similares en municipios de Antioquia, Medellín, Norte de Santander y algunos puestos de votación en el norte de Bogotá.

En su relato, una empresa israelí de inteligencia privada llamada Black Cube habría suministrado los algoritmos del supuesto fraude. Petro agregó que una firma de lobby identificada como Balart habría sido contratada para mejorar la imagen internacional de De la Espriella y gestionar respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario afirmó además que en una conversación telefónica con Trump le expresó sus cuestionamientos sobre el presidente electo y reiteró que, a su juicio, existió financiación extranjera prohibida en la campaña presidencial.

También cuestionó los sistemas de ciberseguridad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, al señalar que están en manos de empresas privadas extranjeras.

La citación del martes 7 de julio será la segunda dirigida a los miembros del Pacto Histórico después de las presidenciales. La publicación señaló además que se produce tras tres citas con Iván Cepeda: dos luego de la primera vuelta y una el 26 de junio, después de la derrota en segunda vuelta.

Gustavo Petro afirmó que: "Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel" - crédito Presidencia de la República
Gustavo Petro afirmó que: "Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel" - crédito Presidencia de la República

En esa reunión, Cepeda señaló a Petro como futuro líder de la oposición. Más recientemente, desde Cali, reafirmó un llamado a la “desobediencia civil pacífica” y pidió que De la Espriella cumpla condiciones como renunciar a su nacionalidad estadounidense, confirmar si colabora con agencias como la DEA y comprometerse a no extraditar a Petro.

Cepeda dijo: “No vamos a reconocer a De la Espriella como jefe de Estado, que no siga por ese camino; eso quiere decir que no obedeceremos decisiones y que emprenderemos acciones siempre pacíficas para resistir, protestar y oponernos”.

Petro cerró sus pronunciamientos con una convocatoria a movilizarse el 20 de julio en plazas públicas del país para, según escribió, “dar el grito de la independencia nacional”. Hasta ahora, las acusaciones del mandatario no han sido respaldadas con pruebas públicas ni validadas por las autoridades electorales.

El Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado y distintas decisiones judiciales han mantenido la validez del proceso electoral y la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo.

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