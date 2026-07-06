Jorge Mora, ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella, entregó sus primeras declaraciones tras su designación: “Devolverles la moral”

El general (r) Jorge Mora se convertirá en el primer ministro de Defensa del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @generaljorgemora/Instagram

En una noticia que sacudió el espectro político colombiano, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó el lunes 6 de julio el nombre del que será su ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, que a casi cuatro años de su desvinculación de la fuerza castrense, por la reestructuración implementada por el hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, tendrá la responsabilidad de garantizar la seguridad nacional.

En sus primeras declaraciones como futuro titular de la cartera, Mora agradeció a través de las redes sociales su escogencia y afirmó que su principal reto en la cartera será restaurar el espíritu de lucha, el prestigio y la operatividad de las Fuerzas Armadas. De esta manera, el militar en retiro asumirá el cargo tras la posesión presidencial el 7 de agosto y sucederá al también general (r) Pedro Sánchez, que está desde mayo de 2025.

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La llegada del ex alto oficial a esta dependencia del gabinete representa, en palabras del propio jefe de Estado electo, “el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la fuerza pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país”. Afirmaciones que fueron bien recibidas por el nuevo ministro.

Con este mensaje en X, el designado ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, agradeció por el nombramiento al presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @generalmora11/X

¿Qué más dijo Jorge Mora tras su designación como nuevo ministro de Defensa?

Mora se dirigió al presidente electo y a la opinión pública con satisfacción por haber sido escogido para el cargo y compartió las sensaciones que representa para él y su familia esta responsabilidad. “Recibo esta designación con el honor y la humildad de quien lleva tres generaciones familiares de servicio a la Patria en la sangre. Mis venas son camufladas y mi compromiso con usted y con Colombia es inquebrantable”, dijo.

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Su misión, según destacó De la Espriella en su anuncio, estará en fortalecer el sector Defensa para enfrentar las amenazas que afectan al país. “Bajo su liderazgo como conductor político de nuestra fuerza pública, asumo el reto de devolverles la moral combativa, la grandeza y las capacidades al sector defensa necesarias para proteger a los colombianos de las acciones de la criminalidad que afrontan los colombianos.

Este es el cuarto nombramiento revelado por el presidente electo de los colombianos para su gabinete, que entrará en funciones a partir del 7 de agosto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Vamos a recuperar cada centímetro de nuestro territorio para que la seguridad sea el puente hacia el progreso social en la patria milagro. ¡Cero tolerancia con el crimen y con la corrupción, lealtad total a la Constitución!”, afirmó en su declaración el general (r) Mora López, que con ello prometió devolver la presencia estatal en las regiones más golpeadas por la violencia, por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales.

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El militar nacido en Cúcuta el 23 de marzo de 1967 cuenta con una trayectoria de 36 años en las Fuerzas Militares de Colombia. Se graduó como oficial del Ejército Nacional y completó estudios en gestión de defensa, comando y estrategia en el Collège Interarmées de Défense de Francia, así como en seguridad y defensa en la Universidad Antonio de Nebrija de España y en la Escuela Superior de Guerra (Esdegue).

El general (r) Jorge Mora aspiró al senado por el partido de Salvación Nacional, pero no tuvo mayor éxito - crédito @generaljorgemora/Instagram

Durante su carrera, el ex alto oficial ocupó cargos como comandante de la Octava División y de la División de Fuerzas Especiales, y dirigió el Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares. Además, fue fundador y comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales y asesor de planificación estratégica de la Junta Interamericana de Defensa en Washington.

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A su vez, el nuevo ministro cuenta con reconocimientos como la Cruz de Boyacá y distinciones otorgadas por Francia y Estados Unidos. Tras su retiro en 2022, como parte de la purga que hizo Gustavo Petro en la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía, se desempeñó como asesor y ejecutivo en temas de seguridad para entidades públicas y participó en procesos de fortalecimiento institucional en Colombia.