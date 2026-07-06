Gustavo Petro le pidió la renuncia al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, a un mes de entregar el poder: estos serían los motivos

El saliente ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, duró menos de cinco meses en el cargo - crédito @MinjusticiaCo/X

A través de un acto administrativo firmado el lunes 6 de julio de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, sacó del cargo al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, a 31 días de entregar el poder al nuevo Gobierno. El saliente titular de la cartera, que había asumido esta dignidad el 11 de febrero, duró algo menos de cinco meses en el cargo, en el que se opuso a algunas de las iniciativas del jefe de Estado.

La ‘gota que rebosó la ‘copa’, según Caracol Radio y Blu Radio, fue la reciente entrevista de Cuervo, en la que se desmarcó de los resultados de la política de Paz Total de la presente administración y, del mismo modo, de desconocer el mandato del jefe de Estado electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá el cargo el 7 de agosto. Sus afirmaciones habrían causado una fuerte molestia en el gobernante, que le pidió la salida.

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Jorge Iván Cuervo fue crítico con haberles dado el estatus político a las disidencias de las Farc, lo que habría originado la molestia del presidente Gustavo Petro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En efecto, en declaraciones entregadas a Caracol Radio, en la mañana del 6 de julio, también indicó que Petro se equivocó en el enfoque de las negociaciones con las disidencias de las Farc. “No fue correcto darles estatus de negociación política”, afirmó el saliente ministro, que recordó la reciente decisión del Consejo de Estado, que señaló cómo eso “violó el acuerdo de paz” firmado; lo que habría causado la ira presidencial.

Cuervo, que previamente ya se había opuesto a la realización de una asamblea nacional constituyente por parte de Petro, deja el cargo, convirtiéndose en el cuarto ministro en propiedad, pues Petro ya había contado con Néstor Osuna, entre agosto de 2022 y julio de 2024; Ángela María Buitrago, entre julio de 2024 y mayo de 2025; y el exfiscal Eduardo Montealegre, entre junio y octubre de 2025.

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Así le fue a Jorge Iván Cuervo en el Ministerio de Justicia

La gestión del saliente funcionario se caracterizó por un enfoque académico y técnico, con el que se alejó de las posturas más radicales del Gobierno de Gustavo Petro. Desde el inicio, Cuervo mantuvo una postura institucional y no de Gobierno, priorizó la independencia del ministerio frente a presiones políticas provenientes del Ejecutivo y denunció que los problemas de impunidad requieren soluciones a largo plazo.

Pese a su corto tiempo en el ministerio de Justicia, Jorge Iván Cuervo se puso al frente de varias de las prioridades de esta cartera – crédito @MinjusticiaCo/X

Durante su administración, Cuervo reactivó la Comisión de Reforma a la Justicia, con el objetivo de reorganizar procesos y evaluar las fallas del sistema penal acusatorio. Este esfuerzo buscó adaptar la justicia a las nuevas realidades digitales y tecnológicas y se reflejó en la insistencia de que estos retos trascienden los periodos presidenciales y no deben estar sujetos a las disputas partidistas.

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Sin embargo, uno de los puntos más destacados de su gestión fue su firme oposición a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, propuesta por el presidente Petro. Cuervo sostuvo que las grandes reformas no requerían de este mecanismo y criticó el impacto que el debate tuvo en la agenda ministerial, además de defender la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su continuidad hasta 2030.

Jorge Iván Cuervo se convirtió en el cuarto ministro de Justicia que pasa por la administración de Gustavo Petro - crédito Ministerio de Justicia

Cuervo se va tras una primera y única reunión con el que sería el ministro entrante de Justicia, el abogado Iván Cancino, con el que abordaron diferentes temáticas del resorte de la cartera, como el tema carcelario, que se ha convertido en un ‘dolor de cabeza’ para la presente administración, pero en el que indicó que pudo mantener un diálogo cordial con los sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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En los temas que indicó dejar listos para su sucesor, se planificó una actualización del Plan Decenal de Justicia para 2028-2038, la entrega de recomendaciones de la Comisión de Reforma a la Justicia el 31 de julio, y la presentación del borrador del Conpes sobre política criminal. Con ello, se busca orientar futuras reformas judiciales, mejorar el acceso a la justicia y una base clara para la próxima política criminal.

Frente a su destitución como ministro de Justicia, uno de los primeros en reaccionar a la decisión fue el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui. “Petro echó a su Ministro de Justicia por decir la verdad: la Paz Total fracasó y es un riesgo para la democracia desconocer las elecciones y promover la desobediencia civil. Cada día confirma una mayor vocación autoritaria. Siempre lo advertimos”, destacó el parlamentario.

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