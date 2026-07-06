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La historia de Alessandro Frigerio y Johan Vonlanthen, los dos colombianos que jugaron el Mundial con la selección de Suiza

Dos migrantes desafiaron fronteras y dejaron su huella en el seleccionado helvético antes de un nuevo duelo mundialista

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Colombia y Suiza llegarán a los octavos de final del Mundial 2026 con el antecedente de dos futbolistas nacidos en Colombia que jugaron para la selección suiza - crédito Captura de Pantalla Empics Sports/@JavierMinniti - X
Colombia y Suiza llegarán a los octavos de final del Mundial 2026 con el antecedente de dos futbolistas nacidos en Colombia que jugaron para la selección suiza - crédito Captura de Pantalla Empics Sports/@JavierMinniti - X

El martes 7 de julio de 2026 esta previsto el duelo entre Colombia y Suiza, último partido de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se disputara en el Estadio BC Place Vancouver de Canadá, a partir de las 3:00 p. m. hora colombiana, donde ambos equipos buscarán llegar nuevamente a los cuartos de final de la competición mundialista.

Será la segunda vez que ambos equipos se enfrentarán en la Copa del Mundo. El único antecedente ocurrió en el Mundial de EE.UU. 1994 donde los sudamericanos derrotó 2-0 a los europeos, con anotaciones de Hernán ‘Carepa’ Gaviria y Harold Lozano.

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Colombia vs. Suiza
Carlos Valderrama hizo parte de aquel partido ante Suiza en Estados Unidos 1994, disputado en Los Ángeles y con goles de Harold Lozano y Herman Gaviria - crédito @AntonioUbilla1/X

Sin embargo, este no fue el único aspecto que rememoraron algunos aficionados previo al partido que disputarán los cafeteros y los helvéticos. También, ese vínculo pasa por las historias de Alessandro Frigerio Payán y Johan Vonlanthen Benavides.

Ambos futbolistas nacieron en Colombia pero desarrollaron su carrera internacional con Suiza, tanto que fueron los únicos connacionales que acudieron a una cita mundialista con el conjunto europeo.

Alessandro Frigerio Payán, el primer colombiano en un Mundial

Alessandro Frigerio Payán nació el 15 de noviembre de 1914 en Tumaco (Nariño, sur occidente de Colombia), según información recopilada por el portal Futbol Pazifico.

Era hijo del suizo Reinaldo Frigerio y de la colombiana María Payán, y pasó su infancia entre Tumaco y Buenaventura antes de que su familia se trasladara a Suiza.

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Alessandro Frigerio Payán, nacido en Tumaco en 1914, fue el primer futbolista nacido en Colombia en disputar una Copa del Mundo con Suiza - crédito @JavierMinniti/X
Alessandro Frigerio Payán, nacido en Tumaco en 1914, fue el primer futbolista nacido en Colombia en disputar una Copa del Mundo con Suiza - crédito @JavierMinniti/X

Ya en Europa, construyó su carrera como delantero en clubes como FC Lugano, Young Fellows Zürich y Servette, de acuerdo con el medio digital minuto60.com. En su carrera profesional, habría anotado 227 goles en 299 partidos de la primera división suiza, además de tres títulos de goleador, la Copa de Suiza de 1936 con Young Fellows y la liga de 1941 con Lugano.

Su rendimiento lo llevó a la selección suiza, con la que debutó en 1932 y disputó 10 partidos internacionales. El medio citado añade que el 24 de septiembre de 1933 marcó ante Yugoslavia el primer gol de Suiza en una eliminatoria europea.

La convocatoria al Mundial de Francia 1938 lo convirtió en el primer futbolista nacido en Colombia en disputar una Copa del Mundo. Sobre su presencia en la cancha durante ese torneo, Futbol Pazifico afirma que no disputó minutos, en un torneo donde los suizos eliminaron a Alemania por un marcador de 4-2.

Johan Vonlanthen
Johan Vonlanthen Benavides, nacido en Santa Marta en 1986, se formó en Suiza tras migrar con su familia - crédito UEFA

Johan Vonlanthen Benavides

Cinco décadas después, apareció Johan Vonlanthen Benavides, que nació el 1 de febrero de 1986 en Santa Marta (Colombia). A los 12 años viajó a Suiza con su madre tras su matrimonio con Roger Vonlanthen, según informó Teleantioquia.

La familia se instaló en Flamatt (Suiza) y allí comenzó su formación, primero como arquero y después como delantero. En su trayectoria como profesional, se destaca su paso por FC Flamatt antes de destacar en Young Boys.

Su ascenso fue rápido: firmó contrato profesional a los 15 años y debutó en la primera división suiza a los 16. Después pasó por clubes como PSV Eindhoven y NAC Breda (Países Bajos), Brescia (Italia) y Red Bull Salzburgo (Austria), aunque también jugó en Colombia para el entonces C.D. Itagüí y que cerró su carrera en 2018.

La marca que lo puso en la escena internacional llegó en la Eurocopa de 2004. Según minuto60.com, fue uno de los anotadores en la derrota ante Francia (1-3) y se convirtió en el goleador más joven en la historia del torneo, cuando en ese momento cumplía 18 años.

En la Eurocopa 2004, Johan Vonlanthen marcó ante Francia con 18 años y se convirtió en el goleador más joven en la historia del torneo con Suiza - crédito UEFA
En la Eurocopa 2004, Johan Vonlanthen marcó ante Francia con 18 años y se convirtió en el goleador más joven en la historia del torneo con Suiza - crédito UEFA

Con la Selección de Suiza acumuló 40 partidos y siete goles, donde disputó el Mundial de Alemania 2006 y que fue uno de los convocados para Sudáfrica 2010. Sin embargo, las lesiones le impidieron disputar ambos torneos internacionales.

Vonlanthen mantuvo su vínculo con Colombia y conservaba familiares en Santa Marta, tanto que, en algún momento, pensó en jugar para Colombia durante su proceso con el seleccionado europeo, pero siguió allí debido a que los entrenadores suizos acompañaron su evolución desde las categorías juveniles, según declaraciones recogidas por el medio antioqueño.

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