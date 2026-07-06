Colombia

El Partido Conservador respondió a Petro tras desconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella

La colectividad aseguró que las autoridades electorales actuaron con transparencia y recordó que el proceso contó con el respaldo de misiones de observación internacional, luego de que el mandatario insistiera en denunciar un supuesto fraude

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La sede principal del Partido Conservador, ubicada en el barrio La Soledad de Bogotá, habría sido embargada por orden judicial junto con las cuentas del partido - crédito Partido Conservador Colombia
La sede principal del Partido Conservador, ubicada en el barrio La Soledad de Bogotá, habría sido embargada por orden judicial junto con las cuentas del partido - crédito Partido Conservador Colombia

El Partido Conservador elevó el tono de la discusión política tras las nuevas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones presidenciales. La colectividad rechazó que el mandatario anunciara que no reconocerá la legitimidad del Gobierno de Abelardo de la Espriella y calificó sus afirmaciones como “graves e irresponsables”.

A través de un comunicado publicado en la red social X, el partido expresó su respaldo a las autoridades encargadas de organizar y vigilar el proceso electoral, al considerar que los resultados fueron avalados tanto por las instituciones colombianas como por los observadores internacionales que acompañaron los comicios. “Respaldamos plenamente a la Registraduría Nacional y CNE, cuya labor fue reconocida y destacada tanto en Colombia como por las misiones de observación electoral internacionales”, señaló la colectividad, que también pidió preservar la confianza ciudadana en el sistema democrático.

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El Partido Conservador emitió un comunicado en el que respaldó a la Registraduría y al CNE tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro-credito @soyconservador/X
El Partido Conservador emitió un comunicado en el que respaldó a la Registraduría y al CNE tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro-credito @soyconservador/X

El pronunciamiento se conoció pocas horas después de que Gustavo Petro publicara un extenso mensaje en X en el que reiteró que, a su juicio, las elecciones del pasado 21 de junio estuvieron marcadas por un supuesto fraude. El mandatario aseguró que no reconoce la legitimidad del gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto y sostuvo que Abelardo de la Espriella no fue el verdadero ganador de la segunda vuelta presidencial.

En su publicación, Petro insistió en que durante el escrutinio se habría producido una manipulación mediante algoritmos informáticos para alterar el resultado de la votación. Según afirmó, esa presunta intervención favoreció a De la Espriella, quien fue declarado vencedor con 12,9 millones de votos. El presidente sostuvo que el verdadero ganador habría sido el senador y filósofo Iván Cepeda, quien, según sus cálculos, obtuvo 12,7 millones de sufragios. Bajo esa premisa, cuestionó nuevamente la validez de los resultados oficiales proclamados por las autoridades electorales.

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Entre sus señalamientos, Petro aseguró que la información que posee indicaría que la alteración del proceso se habría realizado desde un servidor ubicado en Los Ángeles, California. En su mensaje afirmó: “Nosotros tenemos toda la información sobre desde que servidor IP situado en los Angeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”.

Gustavo Petro publicó un mensaje en X en el que reiteró que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante-crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro publicó un mensaje en X en el que reiteró que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante-crédito @petrogustavo/X

El mandatario también señaló que esos supuestos algoritmos habrían utilizado los registros de ciudadanos que habitualmente no participan en las elecciones para reemplazarlos por personas que, según él, pudieron votar en varias ocasiones o registrar sufragios en mesas con jurados homogéneos.

Otra de sus denuncias estuvo relacionada con la votación en el exterior. Petro afirmó que en mesas de Estados Unidos y España se habrían presentado irregularidades con jurados provenientes de Colombia y personas que, según dijo, habrían votado múltiples veces utilizando identidades de ciudadanos que nunca acudieron a las urnas. Incluso aseguró que una situación similar ocurrió en Antioquia, Medellín, Norte de Santander y algunos puestos de votación del norte de Bogotá. Como ejemplo, afirmó que su propio hijo encontró que alguien votó utilizando su nombre.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado mencionó a la empresa israelí BlackCube, a la que señaló de haber suministrado los supuestos algoritmos utilizados para alterar los resultados. Además, hizo referencia a una firma de lobby llamada Balart, sobre la cual afirmó que habría trabajado para mejorar la imagen internacional de Abelardo de la Espriella y acercarlo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La colectividad calificó de “graves e irresponsables” las afirmaciones del mandatario sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial-crédito @petrogustavo/X
La colectividad calificó de “graves e irresponsables” las afirmaciones del mandatario sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial-crédito @petrogustavo/X

Petro agregó que, tras una conversación telefónica con Trump, concluyó que el mandatario estadounidense desconocía las razones por las cuales él no respaldaba la candidatura de De la Espriella. También reiteró acusaciones relacionadas con presuntos vínculos del presidente electo, sin presentar pruebas adicionales en su publicación.

Finalmente, el presidente sostuvo que la Registraduría habría fallado al permitir, según su versión, la intervención de sistemas externos en el proceso electoral y concluyó con una frase que marcó el tono de su pronunciamiento: “El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”. Asimismo, convocó a sus seguidores a movilizarse el próximo 20 de julio en distintas plazas del país.

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