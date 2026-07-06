Colombia

Bogotá anunció nuevo subsidio de mejoramiento de vivienda: Secretaría del Hábitat pagará hasta $231.000 mensuales

El programa, presentado en la Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026, cubrirá parte del pago mensual por tres años y abrirá su primera convocatoria en septiembre con 500 cupos

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El subsidio Mejora tu Cuota beneficiará a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos que busquen financiar obras de mejoramiento de vivienda - crédito Alcaldía de Bogotá
El subsidio Mejora tu Cuota beneficiará a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos que busquen financiar obras de mejoramiento de vivienda - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá anunció el lanzamiento de Mejora tu Cuota, un nuevo subsidio que, por primera vez, apoyará a las familias bogotanas en el pago de sus créditos formales para el mejoramiento de vivienda.

El beneficio permitirá cubrir hasta el 35% de la cuota mensual del crédito de mejoramiento, con un tope de hasta $231.000 mensuales durante 36 meses. La primera convocatoria, anunciada para septiembre, contará con 500 cupos y priorizará a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

“Con Mejora tu Cuota estamos ampliando la forma en que acompañamos a las familias. No se trata solo de comprar vivienda, también se trata de que quienes ya tienen una casa puedan mejorarla, hacerla más segura y más adecuada para su vida diaria. Este subsidio busca aliviar la cuota del crédito y facilitar que más hogares puedan hacer las obras que necesitan”, explicó la secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal.

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La medida, de ampliar los cupos de "Reactiva tu compra", permitirá que más familias de Bogotá accedan al subsidio de vivienda, priorizando a quienes ya estaban en lista de espera - crédito Alcaldía de Bogotá
Mejora tu Cuota cubrirá hasta el 35% de la cuota mensual del crédito de mejoramiento, con un tope de $231.000 durante 36 meses - crédito Alcaldía de Bogotá

El subsidio está dirigido a hogares priorizados por la Secretaría del Hábitat y se suma a la estrategia integral de vivienda de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. El objetivo es ampliar las alternativas de apoyo: no solo para quienes desean comprar vivienda, sino para quienes necesitan mejorar las condiciones habitacionales de la que ya poseen, facilitando el acceso al crédito formal a través del acompañamiento financiero directo.

¿A quién beneficia Mejora tu Cuota y cómo acceder?

El programa Mejora tu Cuota está diseñado para hogares bogotanos con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, que busquen financiar obras de mejoramiento en sus viviendas mediante un crédito formal. El subsidio cubrirá hasta el 35% de la cuota mensual, hasta $231.000 por mes, durante tres años consecutivos, permitiendo a las familias aliviar la carga financiera y mejorar la habitabilidad de sus hogares.

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Para acceder al subsidio, los interesados deberán cumplir los requisitos del programa Mejora tu Casa y adelantar el proceso de postulación exclusivamente a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital del Hábitat. La entidad recordó que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

En la primera convocatoria, los beneficiarios podrán financiar arreglos y mejoras locativas, como baños, cocinas, pisos y techos, siempre dentro de las condiciones establecidas por el Distrito capital.

La Secretaría de Hábitat anuncia la feria "Mi Casa en Bogotá", con 662 viviendas de interés social y subsidios para familias vulnerables - crédito Secretaría de Hábitat
La primera convocatoria de Mejora tu Cuota abrirá en septiembre con 500 cupos para hogares bogotanos priorizados - crédito Secretaría de Hábitat

Más opciones de subsidio y apoyo habitacional en Bogotá

El anuncio de Mejora tu Cuota se suma a la oferta de subsidios existentes en Bogotá, enfocados en distintos momentos y necesidades habitacionales. Entre los principales programas vigentes figuran:

Ahorro para mi Casa: apoyo económico de hasta $13.026.733 para cubrir total o parcialmente el canon de arrendamiento por 12 meses, condicionado al ahorro mensual del hogar para incentivar hábitos financieros y facilitar la adquisición futura de vivienda. Dirigido a grupos familiares con ingresos de hasta $3.501.810 al mes, sin propiedad de vivienda en el país ni subsidios otorgados previamente.

Oferta Preferente: separación de unidades de vivienda de interés prioritario (VIP) y social (VIS) en proyectos seleccionados, con subsidios de hasta $52.527.150 según el rango de ingresos del hogar, para facilitar la adquisición. Solo aplica para viviendas en proyectos seleccionados por la Secretaría del Hábitat y requiere cierre financiero y no tener vivienda propia.

Reactiva tu Compra: otorga un subsidio de $17.509.050 a familias de menores ingresos con dificultades de cierre financiero en la compra de viviendas próximas a escrituración y entrega. Aplica a hogares con ingresos de hasta $7.003.620 y que no posean vivienda ni hayan recibido subsidio habitacional previo.

Reduce tu Cuota: subsidio de hasta $21.010.860, distribuido en 48 cuotas mensuales, que permite a los beneficiarios pagar menos en su crédito hipotecario o leasing habitacional para viviendas VIS o VIP nuevas. Se solicita a través de la entidad financiera al momento de obtener el crédito aprobado.

Mejora tu Casa: subsidio distrital para mejorar las condiciones básicas de la vivienda, con dos tipos de intervención (locativa o de habitabilidad) y montos que pueden alcanzar hasta 15 salarios mínimos en zona urbana y 22 en zona rural, más transporte en el caso rural.

Los subsidios de vivienda en Bogotá alcanzan hasta 30 smmlv, beneficiando especialmente a hogares en condición de vulnerabilidad - crédito Secretaría de Hábitat
La oferta de subsidios de vivienda en Bogotá también incluye Ahorro para mi Casa, Oferta Preferente, Reactiva tu Compra, Reduce tu Cuota y Mejora tu Casa - crédito Secretaría de Hábitat

Feria de Vivienda y canales de información

El lanzamiento del subsidio Mejora tu Cuota se realizó durante la Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026, celebrada en el Movistar Arena, donde familias pudieron conocer la oferta de vivienda, subsidios, productos financieros y recibir asesoría de constructoras, entidades financieras y cajas de compensación.

La Secretaría del Hábitat recordó que todas las inscripciones y postulaciones a los subsidios se realizan exclusivamente por los canales oficiales y que los trámites no tienen costo. Los interesados pueden consultar la página web de la entidad y acercarse a los puntos de atención para recibir orientación personalizada.

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