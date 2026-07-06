Colombia

Day Vásquez frenó en seco al abogado de Nicolás Petro que pidió revisar su principio de oportunidad: “Qué fastidio usted”

La barranquillera cuenta con el beneficio que le otorgó la Fiscalía porque colaboró de manera decisiva con la investigación contra su exesposo en el caso por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito

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El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, lanzó duras acusaciones contra Day Vásquez y ella se defendió - crédito @dayvasquezcdd/Instagram - @HombreJurista/X
Day Vásquez respondió a las declaraciones del abogado Alejandro Carranza y defendió la legalidad del principio de oportunidad - crédito @dayvasquezcdd/Instagram - @HombreJurista/X

Daysuris del Carmen Vásquez, conocida públicamente como Day Vásquez, frenó al abogado Alejandro Carranza, que defiende a su exesposo Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego.

La controversia se encendió en las redes sociales luego de que el polémico abogado de los Petro, reconocido en redes sociales como “Hombre Jurista”, pidiera públicamente que se revise y vigile de manera estricta el cumplimiento del principio de oportunidad que la Fiscalía General de la Nación le otorgó a la barranquillera.

Day Vásquez no se quedó callada y respondió de inmediato de manera tajante a través de su cuenta en la red social X. La exesposa de Nicolás Petro aclaró que la defensa del exdiputado del Atlántico no cuenta con ninguna facultad legal para intervenir en los acuerdos que ella pactó con los jueces de la República, debido al proceso que se adelanta por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito que sacude al hijo del mandatario.

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Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, engañó a su exesposa Day Vásquez, y esta lo acusó de tener plata ilegal: ambos irán a juicio. Imagen: Infobae.
El principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez permanece vigente y está condicionado a que siga colaborando con la justicia y comparezca como testigo durante el juicio - crédito Jesús Aviles/Infobae

La fuerte respuesta de Day Vásquez al abogado de Nicolás Petro

El cruce de mensajes se registró luego de que el abogado Carranza publicara una serie de reflexiones jurídicas en las que cuestionó los beneficios judiciales en Colombia, por lo que Day Vásquez le dejó claro al defensor de su expareja que está cometiendo un error técnico de interpretación legal, por lo que desmintió sus intenciones.

“¡Tiene razón! Existe la posibilidad de revisar el principio de oportunidad, Pero cuando se tiene legitimación en la causa, Cuando no la tiene, NO. Ustedes NO la tienen. Que fastidio usted… (sic)”, posteó Day Vásquez.

Con este contundente mensaje, la testigo clave del proceso contra Nicolás Petro especificó que la contraparte no tiene voz ni voto en sus acuerdos de colaboración con el ente acusador, al frenar cualquier intento de la defensa del hijo del mandatario por tumbar sus beneficios penales.

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Day Vásquez respondió a las declaraciones del abogado Alejandro Carranza y defendió la legalidad del principio de oportunidad que le concedió la Fiscalía - crédito @Daysvasquezc/X
Day Vásquez respondió a las declaraciones del abogado Alejandro Carranza y defendió la legalidad del principio de oportunidad que le concedió la Fiscalía - crédito @Daysvasquezc/X

La polémica comparación con el caso de Emilio Tapia que enfureció a Day Vásquez

La discusión jurídica en las plataformas digitales se originó tras una publicación de la reconocida periodista Paola Herrera sobre el nuevo libro titulado Emilio Tapia, anatomía de la corrupción en Colombia, que la revista Cambio compartió el primer capitulo de este.

El abogado de Nicolás Petro aprovechó esa coyuntura para revelar que en una audiencia solicitó revisar si Day Vásquez estaba incumpliendo sus obligaciones legales, al comparar de forma directa su situación con los polémicos acuerdos del cuestionado contratista Emilio Tapia.

Carranza argumentó que los beneficios judiciales en el país no deberían ser absolutos ni manejados únicamente por los fiscales del caso, por lo que sugirió que las víctimas o terceros interesados deberían tener un poder real para pedir que se anulen estos mecanismos penales si observan anomalías en el proceso.

Alejandro Carranza comparó el caso de Day Vásquez con el de Emilio Tapia para insistir en que estos acuerdos deben estar sujetos a controles permanentes - crédito @HombreJurista/X
Alejandro Carranza comparó el caso de Day Vásquez con el de Emilio Tapia para insistir en que estos acuerdos deben estar sujetos a controles permanentes - crédito @HombreJurista/X

“Planteé una discusión de suma importancia en la que, incluso, rememoré el manejo indebido que se dio al principio de oportunidad que le sirvió a Tapia no para corregirse, sino para volver a delinquir (...) El principio de oportunidad no es un principio de impunidad. Más bien, es como una especie de matrícula condicional sujeta a revisiones periódicas por parte de jueces penales que garantizan los derechos constitucionales”, explicó el abogado Carranza X.

El defensor de Petro Burgos insistió en que a ningún fiscal del país le gusta tumbar un acuerdo en el que ha trabajado durante meses, por lo que defendió la necesidad de controles externos para evitar que la justicia premial sea burlada por los procesados de alto perfil político.

“El principio de oportunidad no es un principio de impunidad. Más bien, es como una especie de matrícula condicional sujeta a revisiones periódicas por parte de jueces penales que garantizan los derechos constitucionales”, escribió el “Hombre Jurista”.

La defensa de Nicolás Petro planteó la posibilidad de revisar los beneficios otorgados a Day Vásquez - crédito @HombreJurista/X
La defensa de Nicolás Petro planteó la posibilidad de revisar los beneficios otorgados a Day Vásquez - crédito @HombreJurista/X

Los compromisos que mantienen blindada a Day Vásquez

El caso de Day Vásquez sigue siendo catalogado como uno de los escándalos políticos y judiciales más grandes del gobierno de Gustavo Petro, luego de que ella misma denunciara que Nicolás Petro recibió millonarias sumas de dinero de dudosa procedencia durante la campaña presidencial de 2022 de su padre.

Aunque la barranquillera fue procesada inicialmente por lavado de activos y por violar los datos personales de Laura Ojeda, actual esposa del exdiputado del Atlántico, su colaboración fue la pieza clave para el avance de la justicia.

Actualmente, el principio de oportunidad de Vásquez se mantiene firme y la protege de ir a prisión en territorio nacional, bajo la estricta condición de que continúe aportando información verídica, declare como testigo principal en el juicio contra el hijo del presidente de la República y cumpla con no volver a cometer ningún delito.

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