Esta es la propuesta de los bancos a De la Espriella para reducir el costo de los créditos y sacar a los colombianos de reportes negativos

Representantes del sector bancario recordaron que "la mejor reforma es el crecimiento económico” - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La agenda de la banca colombiana fue uno de los asuntos en una de las primeras reuniones públicas del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella con un sector económico en Colombia. El encuentro entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y la Junta Directiva de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) abrió una discusión sobre crecimiento, crédito e inclusión financiera.

Aunque trascendió que en esa primera reunión pública con un sector económico se habló, en general, de otorgar créditos a bajo costo y reducir el “gota a gota” en Colombia, ahora se conoció que la banca colombiana le propuso al gobierno entrante una agenda con ejes sobre crecimiento económico, reforma de la tasa de usura, debate sobre el “borrón y cuenta nueva”, reglamentación de la insolvencia de personas naturales, refuerzo del Fondo Nacional de Garantías y medidas para prevenir el fraude financiero, de acuerdo con Valora Analitik.

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El encuentro ocurrió la última semana de junio, en medio de la aceleración de contactos del Gobierno De la Espriella con actores de la economía nacional. Antes ya había conversado con organismos multilaterales, pero la cita con la banca local fue la primera de este tipo que se hizo pública.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo,, dijo que "hoy más que nunca necesitamos seguridad financiera y necesitamos un compromiso con la inclusión de tal manera que Colombia crezca más" - crédito

La reunión juntó a Restrepo con la junta directiva de Asobancaria, encabezada por Jonathan Malagón e integrada por los presidentes de las entidades bancarias más grandes del país. Los bancos serán articuladores de varias de las iniciativas que buscará poner en marcha la nueva administración.

Malagón informó en redes sociales que se propusieron medidas para “acercar el crédito a más colombianos, combatir el gota a gota, el paga diario, y fortalecer la seguridad financiera”. Dentro de los asuntos tratados también aparecieron el aumento del crédito formal a personas y empresas, la prevención de ciberataques y ajustes para evitar el mal uso de la insolvencia.

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El crecimiento como eje de la conversación con la banca

Varios participantes describieron la reunión como un espacio “constructivo”, con énfasis en el aporte que puede hacer el sistema financiero al crecimiento económico. También indicaron que desde el gobierno entrante se transmitió un compromiso con las empresas, las iniciativas privadas y la mejora de la inversión.

Dentro de ese primer eje apareció una definición que resumió buena parte del tono del encuentro: “La mejor reforma es el crecimiento económico”, dijo uno de los asistentes al medio. La frase conectó la discusión bancaria con la prioridad de elevar la actividad productiva frente al recaudo tributario.

Gobierno electo y la banca están de acuerdo con que Colombia necesita ampliar su capacidad de financiar proyectos productivos, vivienda y oportunidades para más colombianos - crédito Asobancaria

En esa línea, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, dijo en otros espacios que “la crisis fiscal no se resuelve sin crecimiento. Un punto de crecimiento (del PIB) representa como $5 billones de ingresos para el Estado”.

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Gómez explicó que “si pasamos (de un crecimiento del PIB) de 2,2% que vamos a crecer probablemente este año, a 3,2%, el Estado recibe $5 billones más en ingresos, eso contribuye a cerrar la brecha entre ingreso y gasto”. Esa idea hizo parte del marco de la conversación con la banca.

Propuestas sobre usura, reportes crediticios e insolvencia

Otro eje de la reunión fue la inclusión financiera. Allí se planteó reformar la tasa de usura (límite máximo legal que las entidades pueden cobrar por intereses en créditos o préstamos), sobre todo, en créditos de consumo y comerciales, para que las entidades financieras tengan más disposición para otorgar nuevos préstamos.

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La discusión también incluyó la importancia de evitar iniciativas de “borrón y cuenta nueva”, por el efecto adverso que generan al perder información sobre los consumidores financieros. Según los asistentes consultados, al no contar con datos suficientes sobre la trayectoria de los clientes, se endurece el modelo de otorgamiento de crédito y cambia la tasa a la que se presta.

Uno de los asistentes resumió esa objeción con una frase: “El borrón y cuenta nueva beneficia a unos pocos a costa de muchos”. La posición del sector es que una mejora para un grupo reducido puede dificultar el acceso de más usuarios al crédito formal.

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La tasa de usura quedó en 28,79% efectivo anual (E. A.) para julio de 2026 - crédito Superfinanciera

A ese bloque se sumó la preocupación por el abuso de la figura de insolvencia de personas naturales. Los participantes señalaron que esa herramienta generó un mercado para favorecer el no pago de obligaciones crediticias y propusieron buscar formas de reglamentación para desmontar o desmotivar su uso.

Garantías para prestar más y alertas por el fraude financiero

La reunión también incluyó una propuesta para ampliar el papel del Fondo Nacional de Garantías (FNG) en los créditos de consumo. Según se explicó, hoy actúa principalmente como garante de créditos empresariales y proyectos productivos, pero la idea es extender ese esquema a los préstamos para personas.

La apuesta del sector es que la combinación de garantías con otras medidas de inclusión financiera dé más incentivos para prestar. Con eso, la banca espera ampliar el acceso al crédito.

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El fraude financiero fue otro de los puntos tratados. Los participantes mencionaron el avance de los mecanismos que usan los delincuentes para suplantar o sustraer información de los clientes, así como el uso de bots y un seguimiento más preciso de las líneas celulares para bajar la incidencia del delito.

Ese frente quedó ligado a la prevención de ciberataques y a la protección de los usuarios del sistema financiero. Según Valora Analitik, el mensaje final del sector fue de colaboración con el nuevo gobierno en áreas como construcción, infraestructura y sector eléctrico, aunque bajo condiciones de seguridad, incluida la jurídica.

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