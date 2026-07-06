Capturado hombre que habría abusado de sus tres hijastras durante años y en dos ciudades distintas

El señalado agresor habría atacado de forma reiterada a sus tres hijastras, de 13, 14 y 15 años, desde 2023 entre Bello y Usme, y quedó recluido por orden judicial - crédito MEBOG

La Policía Nacional capturó en Bogotá a un hombre señalado de abusar sexualmente, de manera sistemática, a sus tres hijastras menores de edad.

El procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Según las autoridades, la investigación permitió establecer que el procesado, presuntamente, sometió a las adolescentes, de 13, 14 y 15 años, a reiteradas agresiones sexuales que habrían comenzado en 2023, cuando la familia residía en el municipio de Bello, Antioquia.

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Los hechos, al parecer, continuaron después de que se trasladaron a la localidad de Usme, en Bogotá, donde habría ocurrido el caso más reciente, el pasado 23 de mayo de 2026.

La Policía Nacional capturó en Bogotá a un hombre señalado de abusar de sus tres hijastras - crédito MEBOG

Las indagaciones también revelaron que una de las víctimas presenta una discapacidad cognitiva, condición que aumentaba su estado de vulnerabilidad. De igual forma, el señalado agresor, presuntamente, ejercía violencia física contra las menores y las intimidaba con amenazas de expulsarlas de la vivienda si contaban lo que estaba ocurriendo.

Tras recopilar el material probatorio, las autoridades solicitaron la orden de captura, que fue materializada por los investigadores de la Policía Nacional. Posteriormente, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial, según confirmaron las autoridades.

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La teniente coronel Diana Herrera, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó el resultado del operativo y los hallazgos de la investigación.

“De acuerdo con la investigación, el indiciado presuntamente habría agredido sexualmente de manera sistemática a sus tres hijastras de trece, catorce y quince años. Los vejámenes habrían iniciado en el año 2023 en el municipio de Bello, Antioquia, y continuaron tras mudarse a la localidad de Usme, en Bogotá. El último hecho ocurrió en mayo de 2026. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”, indicó la oficial.

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Capturado un hombre investigado por agresiones sexuales contra tres menores en Bogotá - crédito MEBOG

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes a través de las líneas 123, 141 y 155, o directamente ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Otras capturas en Bogotá: la Policía detuvo a tres personas y recuperó $15 millones robados en una casa

La Policía Nacional capturó a tres personas en Kennedy y recuperó elementos robados avaluados en 15 millones de pesos tras un operativo en una vivienda del sur de Bogotá, activado por una llamada a la línea 123 y por la información que entregaron las víctimas sobre la ubicación de los presuntos responsables.

La mercancía recuperada incluyó dos computadores portátiles, 14 cámaras de vigilancia y una motocicleta que, de acuerdo con las autoridades, habría sido usada para cometer el hurto. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación.

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Los uniformados adscritos al CAI Techo acudieron al lugar después de que las víctimas identificaran dónde estarían los implicados y alertaran a las autoridades, según confirmaron. El procedimiento se realizó con autorización del propietario del inmueble, donde los policías ingresaron para verificar la denuncia.

La Policía ingresó al inmueble con autorización del propietario para recuperar los elementos hurtados - crédito Mebog

La mayor Laura Calderón, comandante de la estación de Policía Kennedy, explicó que “Fueron hallados dos computadores portátiles, 14 cámaras de vigilancia y una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada para cometer el hurto”. Cuando advirtieron la llegada de las patrullas, los implicados intentaron escapar, pero fueron alcanzados por los agentes.

La oficial cerró con un llamado a reportar hechos que alteren la seguridad y la convivencia. “La Policía Nacional invita a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea de emergencia 123”.

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