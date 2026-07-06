Colombia

Capturado hombre que habría abusado de sus tres hijastras durante años y en dos ciudades distintas

El señalado agresor habría atacado de forma reiterada a sus tres hijastras, de 13, 14 y 15 años, desde 2023 entre Bello y Usme, y quedó recluido por orden judicial

Guardar
Google icon
El señalado agresor habría atacado de forma reiterada a sus tres hijastras, de 13, 14 y 15 años, desde 2023 entre Bello y Usme, y quedó recluido por orden judicial - crédito MEBOG

La Policía Nacional capturó en Bogotá a un hombre señalado de abusar sexualmente, de manera sistemática, a sus tres hijastras menores de edad.

El procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Según las autoridades, la investigación permitió establecer que el procesado, presuntamente, sometió a las adolescentes, de 13, 14 y 15 años, a reiteradas agresiones sexuales que habrían comenzado en 2023, cuando la familia residía en el municipio de Bello, Antioquia.

PUBLICIDAD

Los hechos, al parecer, continuaron después de que se trasladaron a la localidad de Usme, en Bogotá, donde habría ocurrido el caso más reciente, el pasado 23 de mayo de 2026.

La Policía Nacional capturó en Bogotá a un hombre señalado de abusar de sus tres hijastras - crédito MEBOG
La Policía Nacional capturó en Bogotá a un hombre señalado de abusar de sus tres hijastras - crédito MEBOG

Las indagaciones también revelaron que una de las víctimas presenta una discapacidad cognitiva, condición que aumentaba su estado de vulnerabilidad. De igual forma, el señalado agresor, presuntamente, ejercía violencia física contra las menores y las intimidaba con amenazas de expulsarlas de la vivienda si contaban lo que estaba ocurriendo.

Tras recopilar el material probatorio, las autoridades solicitaron la orden de captura, que fue materializada por los investigadores de la Policía Nacional. Posteriormente, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial, según confirmaron las autoridades.

PUBLICIDAD

La teniente coronel Diana Herrera, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó el resultado del operativo y los hallazgos de la investigación.

“De acuerdo con la investigación, el indiciado presuntamente habría agredido sexualmente de manera sistemática a sus tres hijastras de trece, catorce y quince años. Los vejámenes habrían iniciado en el año 2023 en el municipio de Bello, Antioquia, y continuaron tras mudarse a la localidad de Usme, en Bogotá. El último hecho ocurrió en mayo de 2026. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”, indicó la oficial.

Capturado un hombre investigado por agresiones sexuales contra tres menores en Bogotá - crédito MEBOG
Capturado un hombre investigado por agresiones sexuales contra tres menores en Bogotá - crédito MEBOG

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes a través de las líneas 123, 141 y 155, o directamente ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Otras capturas en Bogotá: la Policía detuvo a tres personas y recuperó $15 millones robados en una casa

La Policía Nacional capturó a tres personas en Kennedy y recuperó elementos robados avaluados en 15 millones de pesos tras un operativo en una vivienda del sur de Bogotá, activado por una llamada a la línea 123 y por la información que entregaron las víctimas sobre la ubicación de los presuntos responsables.

La mercancía recuperada incluyó dos computadores portátiles, 14 cámaras de vigilancia y una motocicleta que, de acuerdo con las autoridades, habría sido usada para cometer el hurto. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación.

Los uniformados adscritos al CAI Techo acudieron al lugar después de que las víctimas identificaran dónde estarían los implicados y alertaran a las autoridades, según confirmaron. El procedimiento se realizó con autorización del propietario del inmueble, donde los policías ingresaron para verificar la denuncia.

La Policía ingresó al inmueble con autorización del propietario para recuperar los elementos hurtados - crédito Mebog

La mayor Laura Calderón, comandante de la estación de Policía Kennedy, explicó que “Fueron hallados dos computadores portátiles, 14 cámaras de vigilancia y una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada para cometer el hurto”. Cuando advirtieron la llegada de las patrullas, los implicados intentaron escapar, pero fueron alcanzados por los agentes.

La oficial cerró con un llamado a reportar hechos que alteren la seguridad y la convivencia. “La Policía Nacional invita a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea de emergencia 123”.

Temas Relacionados

Abusador menores BogotáPadrastro capturadoAbuso de menoresViolencia intrafamiliarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quiénes son Digno Palomino y Aldair Montealegre, los cabecillas criminales que se entregarían a la justicia cuando Abelardo de la Espriella sea presidente

Abelardo de la Espriella informó que los dos hombres se someterán en respuesta al ultimátum dirigido a los grupos armados del país

Infobae

Gustavo Petro tendrá que detener bombardeos contra grupos ilegales en Arauca: juzgado ordenó revisar los protocolos para proteger a menores de edad

La decisión judicial ordena suspender provisionalmente este tipo de operaciones mientras el Gobierno ajusta los protocolos de inteligencia y actuación para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes que puedan estar en zonas de combate

Gustavo Petro tendrá que detener bombardeos contra grupos ilegales en Arauca: juzgado ordenó revisar los protocolos para proteger a menores de edad

Caos vial por accidente de tránsito en el norte de Bogotá: una persona que se movilizaba en una patineta eléctrica resultó muerta

El hecho se presentó al chocar un bus del Sitp con una patineta eléctrica en el sector de Cedritos

Caos vial por accidente de tránsito en el norte de Bogotá: una persona que se movilizaba en una patineta eléctrica resultó muerta

El pepino y la presión arterial: médico colombiano explica por qué podría convertirse en un aliado para el corazón, pero hace importantes advertencias

Oswaldo Restrepo explicó por qué la verdura podría convertirse en un aliado, detalló cómo consumirlo correctamente y advirtió en qué casos no debe reemplazar el tratamiento médico

El pepino y la presión arterial: médico colombiano explica por qué podría convertirse en un aliado para el corazón, pero hace importantes advertencias

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 6 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 6 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

Presentadora de RCN le pidió matrimonio a su novio y explicó por qué lo hizo: “Este amor me brota por los poros”

Presentadora de RCN le pidió matrimonio a su novio y explicó por qué lo hizo: “Este amor me brota por los poros”

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

Luisa Fernanda W hizo confesión sobre su relación con Pipe Bueno y sorprendió a sus seguidores: “Me desesperaba todo el tiempo”

Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

Hermana de Karol G reaccionó a publicación de la artista llorando y le dedicó unas palabras: “Eres muy fuerte”

Deportes

Jhon Arias superó la depresión que sufrió en Brasil para brillar con la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es su historia

Jhon Arias superó la depresión que sufrió en Brasil para brillar con la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es su historia

Así quedaron los colombianos en la etapa 2 del Tour de Francia 2026: hora y dónde ver la tercera jornada

Portugal vs. España: hora y dónde ver en Colombia el partido de Cristiano Ronaldo ante Lamine Yamal

Un futbolista colombiano que juega en Suiza aseguró que la liga de ese país es mejor que la de Colombia por esta razón

Suiza, un rival más fuerte de lo que se cree: colombiano que juega en ese país analizó al próximo adversario de la Tricolor