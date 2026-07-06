Colombia

Iván Cepeda reaccionó a denuncia de Gustavo Bolívar de que sus hijos fueron agredidos en partido de Colombia en el Mundial 2026: “Los cobardes viven en el odio y el miedo”

El excandidato presidencial rechazó el episodio donde los hijos del exdirector de Prosperidad Social fueron increpados por aficionados en el partido de la Tricolor ante Ghana

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Gustavo Bolívar denunció insultos contra sus hijos durante el partido entre Colombia y Ghana en Estados Unidos - crédito Colprensa/Captura de Pantalla X -@GustavoBolivar
Gustavo Bolívar denunció insultos contra sus hijos durante el partido entre Colombia y Ghana en Estados Unidos - crédito Colprensa/Captura de Pantalla X -@GustavoBolivar

Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, manifestó su solidaridad con su excompañero de bancada Gustavo Bolívar, luego de que el exfuncionario denunciara insultos y agresiones verbales contra sus hijos durante el partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un video difundido en sus redes sociales, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) señaló que sus dos familiares había asistido al Estadio Kansas City (Estados Unidos) para ver el encuentro donde la Tricolor derrotó por la mínima diferencia al equipo africano.

Sin embargo, sostuvo que fueron increpados por otros aficionados donde le lanzaron insultos y los acusaron de estar presuntamente vinculados con el Estado, bajo la administración de Gustavo Petro.

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Ante este episodio, el exaspirante a la Casa de Nariño rechazó el episodio que vivieron los hijos de Gustavo Bolívar y recalcó la manera en la que afrontaron los calificativos por parte del público que asistió al encuentro mundialista.

Iván Cepeda expresó su solidaridad con Gustavo Bolívar tras la denuncia de agresiones verbales contra sus hijos en Kansas - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda expresó su solidaridad con Gustavo Bolívar tras la denuncia de agresiones verbales contra sus hijos en Kansas - crédito @IvanCepedaCast/X

Solidaridad, querido Gustavo. Los cobardes viven en el odio y el miedo. Tú y tus hijos viven en la dignidad. Abrazo”, escribió Cepeda en su cuenta de X, mensaje que fue bien recibido por Gustavo Bolívar.

“Gracias Iván”, fue la respuesta del exsenador del Pacto Histórico a la publicación del congresista.

En la grabación divulgada por el exparlamentario progresista, se oyen insultos reiterados como “ladrón”, “hijueputa” y “socialista de mierda”, pero que ellos ignoran por completo.

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Gustavo Bolívar demandará a los agresores de sus hijos

En un video publicado en su cuenta de X, el exsenador y exdirector del DPS Gustavo Bolívar anunció que, tras la polémica de sus hijos en el partido de la Selección Colombia, pidió ayuda para identificar a los agresores y llevar el caso ante las autoridades judiciales.

Sí necesito judicializarlos, que nos demuestren ante un tribunal si hemos robado algo. Y si no, pues tienen que pagar las consecuencias”, dijo.

Bolívar afirmó que judicializará a los asistentes que increparon a su familia y exigirá que prueben ante un tribunal las acusaciones de robo - crédito @GustavoBolivar/Instagram

En su relato, defendió a su familia de las acusaciones que escuchó en el estadio de Kansas City. “Mis hijos, que nunca en su vida han tenido un contrato con el Estado, pueden revisar, y menos un cargo con el Estado”, aseguró.

De igual manera, Bolívar agregó que él mismo ha perdido patrimonio desde su ingreso a la política y afirmó que ha donado todos sus sueldos. También explicó que sus hijos viven en Estados Unidos, circunstancia que facilitó su asistencia al partido del Mundial.

El exsenador pidió que el video se difundiera no para obtener repercusión en redes, sino para conocer la identidad de los asistentes que lo insultaron.

“Necesito que por favor me ayuden a viralizar este video, no por likes… porque necesito saber el nombre de estas personas, porque no puede seguir pasando en Colombia que a uno le digan ‘guerrillero’ sin nunca haber sido guerrillero, que le digan ladrón sin nunca habernos robado un peso”, manifestó.

El exsenador estuvo junto con sus hijos en el partido de la Selección Colombia - crédito @GustavoBolívar/X
El exsenador estuvo junto con sus hijos en el partido de la Selección Colombia - crédito @GustavoBolívar/X

Igualmente, Bolívar responsabilizó a la polarización política en Colombia por lo ocurrido en el estadio. Según el exdirector del DPS, los jóvenes que participaron en los gritos replicaban mensajes aprendidos en sus hogares.

“Cuando hacen estas cosas, cuando nos gritan esas cosas, tienen a sus hijos ahí. Y sé que los que están gritando, porque se ve que son jóvenes, es porque escucharon eso en sus casas, es porque ese odio se los transmitió un papá”, afirmó.

También rechazó la idea de que, por ser progresista, una persona no pueda viajar, asistir a partidos o darse ciertos gustos.

Gustavo Bolívar, exsenador de la república - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Gustavo Bolívar, exsenador de la república - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Y no podemos seguir permitiendo el relato de que por ser progresistas, entonces hay que vestirse mal, ir a los peores sitios, no acompañar a la selección, no viajar, no comer rico. ¿Quién les dijo? Pendejos. De verdad, son muy abyectos, muy tontos. Nosotros tenemos el derecho a hacer lo que nos dé la gana mientras no nos robemos la plata. Y eso es lo que hemos hecho con mi familia, viajar por el mundo”, sostuvo.

El exsenador cerró su intervención con la idea de que seguirá acompañando a la selección Colombia en futuros partidos y reiteró que enfrentará en los tribunales a quienes agredieron verbalmente a sus familiares.

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