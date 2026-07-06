Este es el colegio distrital de Bogotá que está entre los 10 mejores del mundo: qué tiene de especial

El modelo Refugio Socioemocional del colegio Las Margaritas ha reducido en un 85% los conflictos graves entre estudiantes - crédito worldsbestschool.org

Un colegio público de Bogotá logró posicionarse entre los diez mejores del mundo gracias a la transformación de su enfoque educativo. El colegio Las Margaritas, gestionado por Alianza Educativa, alcanzó esta distinción en los World’s Best School Prizes 2026 tras construir un modelo que prioriza el bienestar emocional, la salud mental y las habilidades socioemocionales en toda su comunidad.

El corazón de este logro radica en la creación del Refugio Socioemocional, un espacio pedagógico y humano donde los estudiantes aprenden a identificar sus emociones y responder de manera consciente a los desafíos cotidianos.

Lejos de la disciplina tradicional, el colegio optó por una estrategia de acompañamiento, escucha y prevención, lo que permitió anticipar y gestionar dificultades antes de que se convirtieran en conflictos graves.

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Este modelo ha redefinido la convivencia escolar. Las cifras más recientes muestran que la institución redujo en un 85% los conflictos graves dentro del aula y, al mismo tiempo, mantiene la deserción escolar por debajo del 1%. Además, no se han registrado casos de acoso escolar, consolidando un entorno seguro tanto para el aprendizaje como para la convivencia.

El colegio Las Margaritas es el único representante de Colombia y uno de los dos finalistas latinoamericanos en la categoría Fomento de una Vida Saludable - crédito worldsbestschool.org

Los World’s Best School Prizes, impulsados por la organización T4 Education, reconocen a colegios que generan transformaciones reales y contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El colegio bogotano compite en la categoría Fomento de una Vida Saludable y es el único representante de Colombia entre los finalistas de América Latina, junto con la escuela IDV reinventado de Ecuador.

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El modelo Refugio Socioemocional y su impacto en la comunidad

El Refugio Socioemocional no es solo un espacio físico: funciona como un sistema pedagógico integral donde la gestión emocional se convierte en parte de la vida diaria. El acceso es voluntario y está mediado por estudiantes formados como mediadores escolares.

Más de 119 alumnos han recibido esta capacitación gracias al programa Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que les permite intervenir y apoyar a sus pares en la resolución pacífica de conflictos.

El resultado ha sido un cambio notable en la cultura escolar. Los estudiantes acuden al refugio antes de que los problemas escalen, asumen la responsabilidad de sus conductas y encuentran apoyo en sus compañeros. Esta estrategia ha impulsado un clima escolar más tranquilo, con menos reincidencias y mayor participación en la vida institucional.

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La nominación del colegio Las Margaritas destaca la importancia del bienestar emocional como pilar de la educación de calidad - crédito worldsbestschool.org

Reconocimientos y proyección internacional

La nominación ha sido celebrada por autoridades educativas. Julia Rubiano, secretaria de Educación del Distrito, afirmó: “Hoy el colegio Las Margaritas enorgullece a la educación pública de Bogotá” y destacó el valor de la educación socioemocional como base para una educación de calidad. Según la funcionaria, fortalecer estas habilidades es esencial para construir una mejor ciudad y una comunidad educativa más cohesionada.

El éxito del colegio Las Margaritas es resultado de un esfuerzo conjunto que involucra a docentes, directivos, familias y estudiantes. Todos han adoptado un lenguaje común para abordar las emociones, los conflictos y el cuidado personal, lo que refuerza tanto el clima escolar como el vínculo con los hogares.

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Durante el proceso de selección, el jurado internacional valoró especialmente la capacidad del colegio para detectar dificultades emocionales de manera temprana y evitar que se transformen en situaciones de violencia escolar. Este enfoque preventivo es especialmente relevante en una comunidad donde muchos jóvenes enfrentan condiciones de vulnerabilidad social.

Estrategias de formación y respaldo institucional

El colegio Las Margaritas es el único representante de Colombia y uno de los dos finalistas latinoamericanos en la categoría Fomento de una Vida Saludable - crédito worldsbestschool.org

La innovación del colegio se apoya en la formación continua de su equipo docente. Los maestros reciben cinco semanas de capacitación en competencias académicas y socioemocionales, lo que les permite aplicar estos conocimientos en su práctica diaria. El acompañamiento es permanente y se traduce en mejores resultados académicos y en un ambiente de aprendizaje más constructivo.

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El Refugio Socioemocional también integra a las familias, generando mejoras en la comunicación y la regulación emocional de los estudiantes fuera del colegio. Las familias han reportado menor tensión en el hogar y una mayor capacidad de los niños para enfrentar situaciones difíciles.

Bogotá y la consolidación de la educación socioemocional

La experiencia del colegio Las Margaritas se inserta en una política más amplia. El programa Escuelas con Emociones, implementado en 350 colegios oficiales de Bogotá, promueve habilidades como la empatía, la autoconciencia y la toma de decisiones responsables. Esta estrategia abarca al 85% de las instituciones públicas de la ciudad y refuerza la apuesta por entornos escolares seguros y saludables.

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La entrega de los premios está prevista para noviembre y los ganadores serán invitados a la Cumbre Mundial de Escuelas en Londres en enero de 2027. Mientras tanto, el colegio continúa afianzando su modelo, convencido de que el bienestar emocional es tan fundamental como el aprendizaje académico para preparar a las nuevas generaciones.