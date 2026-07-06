Mundial 2026: la selección Colombia es la única que ha jugado en los tres países anfitriones, han recorrido más de 7.000 kilómetros

Colombia será la única selección del Mundial 2026 que habrá disputado partidos oficiales en México, Estados Unidos y Canadá - crédito Ulises Ruiz/AFP

La selección Colombia se alista para enfrentar a Suiza en el BC Place de Vancouver, en Canadá, con la mira puesta en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

Sin embargo, el contexto que rodea al equipo dirigido por Néstor Lorenzo es único en el torneo: la Tricolor será la primera selección en disputar partidos oficiales en México, Estados Unidos y Canadá durante este certamen, una hazaña sin precedentes entre las 48 selecciones participantes.

El recorrido de 7.413 kilómetros realizado hasta el momento marca no solo una proeza deportiva, sino un desafío logístico constante para el plantel cafetero.

Desde su base inicial en Guadalajara, donde debutó con triunfo ante Uzbekistán en el estadio Azteca, el equipo regresó al estadio Akron para enfrentar a la República Democrática del Congo en la segunda jornada, antes de cruzar fronteras.

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Colombia completó su etapa en México con un partido ante República Democrática del Congo en el estadio Akron - crédito REUTERS/Eloisa Sánchez

La tercera fecha llevó a Colombia a Miami, Estados Unidos, para medirse con Portugal en el Hard Rock Stadium. El resultado de ese encuentro aseguró el primer puesto en el grupo, pero también obligó a un nuevo desplazamiento: esta vez a Kansas City, donde un gol de Jhon Arias selló la clasificación a los octavos de final tras vencer a Ghana.

Lo que distingue a Colombia no solo es su desempeño en la cancha, sino el hecho de que ningún otro equipo ha tenido que afrontar tantos viajes entre sedes y países. Hasta el momento, solo Inglaterra, entre las selecciones que siguen en competencia, ha tenido un itinerario más extenso. Los dirigidos por Thomas Tuchel suman 16.920 kilómetros, mientras que el récord absoluto de esta edición lo ostenta Paraguay, ya eliminada, con 17.700 kilómetros recorridos.

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La diferencia en el itinerario se hace evidente cuando se compara la situación de Colombia con la de su próximo rival. Suiza llega al partido con una ventaja considerable: jugó su compromiso el jueves 2 de julio y ha permanecido en Vancouver, sin necesidad de trasladarse ni alterar su preparación. Esto ha facilitado la recuperación física y el trabajo táctico para el equipo europeo.

A la espera del duelo ante Suiza, el equipo colombiano afronta el reto de la fatiga acumulada por los desplazamientos. Su clasificación a cuartos de final implicaría, una vez más, abordar un vuelo de varias horas con destino a Atlanta. El cuerpo técnico ha debido ajustar la planificación para minimizar el impacto del cansancio y asegurar que el plantel llegue en óptimas condiciones al compromiso decisivo.

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La Selección Colombia jugará ante Suiza en Vancouver por los cuartos de final del Mundial 2026 - crédito Reuters/Simon Fearn

La travesía de la Tricolor contrasta con la de otras selecciones que participaron en el torneo. España, por ejemplo, ha recorrido 10.593 kilómetros hasta la fecha, mientras que Canadá se despidió del Mundial con 7.314 kilómetros acumulados. Portugal, por su parte, suma 6.043 kilómetros recorridos.

Néstor Lorenzo se refirió al difícil duelo de la selección Colombia ante Suiza en el Mundial 2026: “Juegan muy bien”

La llegada de la Selección Colombia a Vancouver marca un nuevo capítulo en su recorrido mundialista, con la mira puesta en los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo busca igualar su mejor actuación, conseguida en 2014, cuando se ubicó entre los ocho más destacados del certamen.

En el camino hacia esa meta, el entrenador Néstor Lorenzo enfatizó que el próximo duelo ante Suiza representará un desafío complejo. Durante una conferencia posterior a la victoria sobre Ghana, Lorenzo señaló: “Tienen orden, pero también buenos jugadores desde el mediocampo hasta la delantera. Juegan muy bien. Va a ser un partido muy difícil”.

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La eliminatoria de octavos de final enfrenta a dos equipos que llegan con impulso propio. Colombia aseguró su clasificación tras vencer a Ghana, mientras que Suiza avanzó luego de superar a Argelia por 2-0. El rendimiento reciente favorece a los sudamericanos, que en los últimos cuatro cruces ante los helvéticos suman dos triunfos, un empate y una derrota.

El entrenador de la selección Colombia destacó el orden y el poder ofensivo del rival, además, de una exigencia alta en el partido en Vancouver por la clasificación a la siguiente fase - crédito Europa Press

El estratega argentino no dudó en elogiar a sus rivales. Destacó la calidad de Johan Manzambi y Granit Xhaka, a quienes consideró piezas clave en el esquema suizo. Lorenzo remarcó que enfrentará a un equipo que destaca tanto por su solidez defensiva como por su potencial ofensivo, aspectos que exigirán máxima atención de sus dirigidos.

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