Colombia

Gustavo Petro llamó “fascista” a ‘Fico’ Gutiérrez por orden para borrar un mural en Medellín: “Pintar arte no es vandalismo”

El alcalde de Medellín respondió al presidente Gustavo Petro con críticas en redes sociales y señaló el tiempo restante del actual mandato presidencial

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El presidente Gustavo Petro y el Alcalde de Medellín discuten en X - crédito Presidencia de Colombia y @FicoGutierrez/X
El alcalde Federico Gutiérrez respondió al presidente con declaraciones en redes sociales y relacionó el cruce con hechos registrados en procesos electorales anteriores - crédito Presidencia de Colombia/@FicoGutierrez/X

El presidente Gustavo Petro cuestionó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, luego de que este solicitara una investigación a funcionarios de la Defensoría del Pueblo por presunto apoyo a un mural identificado como “antifa”.

En su red social X, el mandatario colombiano afirmó que “pintar arte no es vandalismo” y defendió la expresión artística, mientras que el mandatario local respondió con críticas directas y referencias al final del actual periodo presidencial.

El presidente Petro sostuvo que el mural debía interpretarse como una manifestación cultural, no como un acto vandálico. Señaló que “vándalos” serían quienes cubren el arte con pintura gris o censuran libros, en alusión a la gestión de Gutiérrez en Medellín.

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Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro sostuvo que el mural debía interpretarse como una manifestación cultural, no como un acto vandálico - crédito @petrogustavo/X

“Alcalde del fascio de Medellín, pintar arte no es vandalismo”, publicó Petro en su cuenta de X. Añadió: “Vándalos son los que tapan el arte con pintura gris y censuran libros”.

“Explíqueme alcalde, porque empresas públicas cotizaban dinero en un fondo donde también cotizaban las mafias ilegales del oro fuera de Colombia para lanzar en redes campañas de desprestigio contra Quintero, contra Cepeda y contra mi?. Quien le dijo que el dinero público es para las campañas abelardistas y para destruir derechos humanos? (sic)”, indicó Petro

Ante estos señalamientos, Gutiérrez respondió: “Petro, estás loco de remate”. También afirmó: “Hay algo que no podrás detener con más mentiras, discursos ni trinos: el tiempo”.

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El alcalde precisó que al presidente le restan “31 días y 15 horas” en su mandato y que cada minuto acerca más el 7 de agosto de 2026. Además, lo relacionó con hechos ocurridos “en la campaña hace 4 años” y mencionó a Guanumen, sugiriendo una supuesta transgresión de límites éticos.

"Nosotros no somos como ustedes. Recuerdas lo que hiciste con Guanumen en mi contra en la campaña hace 4 años? Te suena esto? :“correr la línea ética”. Eso sos vos. Pronto cesará la horrible noche (sic)“, indicó el mandatario de la capital de Antioquia.

Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Ante estos señalamientos, el alcalde Federico Gutiérrez respondió: “Petro, estás loco de remate” - crédito @FicoGutierrez/X

Seguridad, juventud e inversión social en el centro del debate

En una segunda publicación, Petro insistió en que Medellín “se irrespeta” si se permite que dinero público salga del país para financiar campañas políticas y de desprestigio.

El presidente amplió su pronunciamiento y abordó temas de seguridad, juventud e inversión social. Afirmó que la ciudad “se irrespeta” cuando se cubre “el arte de su juventud”, se censuran libros y no se invierte en educación pública.

"Medellín se irrespeta si se permita que el dinero público lo saquen del pais para financiar campañas por Abelardo y desprestigio para Quintero, Petro y Cepeda Medellín se respeta cuando en los puestos nacionales de migración detenemos a los depredadores sexuales que vienen a Medellín (sic)“, indicó Petro

Vinculó el deterioro social con la explotación sexual de mujeres y niñas y con la existencia de redes del internet oscuro. Petro sostuvo que Medellín se irrespeta si la Policía permite la operación de redes que comercializan “la muerte y la violación en vivo de menores” a “megarricos del mundo”.

Defendió acciones estatales en migración y seguridad dirigidas contra depredadores sexuales y bandas delincuenciales comunales. También enumeró inversiones sociales y sanitarias, señalando que se destinaron 650.000 millones de pesos para que la Universidad de Antioquia produzca medicamentos y 3 billones en ambulancias, centros de salud, hospitales y equipos de atención básica.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro insistió en que Medellín “se irrespeta” si se permite que dinero público salga del país para financiar campañas políticas y de desprestigio - crédito @petrogustavo/X

En la parte final de sus mensajes, Petro hizo referencia a políticas sociales y pensionales, destacando que 260.000 personas mayores en Medellín reciben un bono pensional que, según su mensaje, las saca de la pobreza extrema.

Agregó que quedaba por conocer si Abelardo cumpliría con elevar ese apoyo mensual a 400.000 pesos y mencionó que una fase posterior de la reforma pensional buscaría aumentar ese bono para superar no solo la pobreza extrema, sino también la pobreza.

“Veremos di Abelardo cumple elevar a 400.000 pesos mensuales el bono pensional pero la siguiente fase que seguía una vez se aprobará por la Corte Constitucional la reforma pensional era subir el bono pensional para superar ya no la pobreza extrema sino la pobreza (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

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