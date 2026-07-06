Bombero de Bogotá narró las dificultades del trabajo de rescate de víctimas tras los terremotos en Venezuela: “Pudimos regresar todos”

Los miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá arribaron a la ciudad tras su participación en las labores de rescate en zonas afectadas por los sismos en Venezuela. - crédito @CarlosFGalan/X

En la madrugada del lunes 6 de julio, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, recibió en la ciudad a los miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá que regresaron tras participar en la operación internacional de rescate en La Guaira, Venezuela.

La misión se desplegó después de los terremotos ocurridos el miércoles 24 de junio y representó una de las acciones de cooperación internacional más relevantes para Colombia en lo que va del año.

El grupo colombiano integró el contingente enviado para colaborar en las labores de búsqueda entre estructuras colapsadas, aportando su experiencia en zonas devastadas. A su regreso, el alcalde resaltó que los bomberos representan un motivo de “orgullo para Bogotá y para Colombia”.

PUBLICIDAD

Durante la operación, que cumplió con los estándares internacionales de Naciones Unidas, los equipos lograron salvar una vida, brindar atención médica y apoyar el trabajo técnico de evaluación junto a rescatistas de otros países. El balance de la misión fue considerado positivo por sus protagonistas y las autoridades que los recibieron.

En palabras del cabo Ervin Triana, integrante del equipo de rescate, “el balance para nosotros es bastante positivo, ya que logramos rescatar a una persona (...) y lo mejor, pudimos regresar todos sin ninguna novedad, sin ningún accidente y ya podemos estar todos con nuestra familia”. Así lo expresó en entrevista con Alerta Bogotá tras su regreso.

PUBLICIDAD

La delegación viajó en dos aeronaves Hércules de la Fuerza Aérea, una de las cuales transportó también un hospital de campaña que continuará operando en Venezuela para atender a los afectados. El recibimiento oficial en Bogotá contó además con la presencia de la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos y representantes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.